Kádrováci s miliardami. Hádáte se? Hůř pro vás. A do toho je tu spojení s Pfizerem…

reklama

Anketa Které datum je pro vás důležitější? 17. listopad 1939 80% 17. listopad 1989 4% Obě výročí jsou stejně významná 6% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 11089 lidí bodovém hodnocení od nuly do stovky.



Jak však pro server RealClear Wire popsal novinář Lee Fang, na takovéto hodnocení největších světových zpravodajských webů se dá pohlížet jako na dosti subjektivní, jelikož se mezi nejvíce důvěryhodné weby zařadil se 100 % odhodnocením například The New York Times, který přitom přinášel v minulosti nepravdivé zprávy například v rámci kauzy Russiagate o spiknutí amerického exprezidenta Donalda Trumpa s Ruskem. Informace z anonymních zdrojů byl později novinářským matadorem Bobem Woodwardem, který se proslavil jako jeden z autorů odhalení Watergate, ohodnocen coby „podvod na čtenářích a divácích“. Ohodnocení New York Times to však nikterak nesrazilo.



Fang upozornil, že nízká hodnocení naopak získávaly weby „s antiestablishmentovým zaměřením“ a společnost NewsGuard usiluje o to, aby se její hodnocení webu stalo stěžejní i v knihovnách, akademických centrech, portálech pro agregaci zpráv a u poskytovatelů internetových služeb či v rámci dalších produktů pro sociální média a inzerci. Právě skrze nástroje BrandGuard od této společnosti jsou také shromažďovány seznamy webů, u nichž je pak inzerentům doporučováno, aby se jim vyhnuly a neumísťovaly na ně svou reklamu.

Fotogalerie: - Dezinformace a mediální manipulace

Jak však Fang dodává, může jít o dvousečnou zbraň, jelikož se této služby mohou chopit i ti, kteří si chtějí vylepšit pověst a příkladem jmenuje společnost Publicis Groupe, největšího investora společnosti NewsGuard, která zároveň zastupuje řadu firemních a vládních klientů, včetně společnosti Pfizer. A investorem je také Bruce Mehlman, lobbista z Washingtonu, jehož klientem je i ByteDance, mateřské společnost čínské sociální platformy TikTok, před níž varují mnohé západní bezpečnostní služby včetně české BIS.



„Společnost NewsGuard čelí stále větší kritice, že namísto toho, aby sloužila jako neutrální veřejná služba proti online propagandě, působí jako neprůhledný zástupce svých vládních a korporátních klientů, který potlačuje názory, jež jsou jednoduše v rozporu s jejich vlastními zájmy,“ píše Fang.



NewsGuard aktuálně čelí také žalobě levicového webu Consortium News, který na společnost podal žalobu za to, že údajně „porušuje první dodatek (svoboda vyznání, tisku, projevu, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd, pozn. red.) a pomlouvá“, jelikož se u hodnocení Consortium News začalo zobrazovat varování s tím, že, že „zveřejňuje nepravdivá tvrzení o válce mezi Ukrajinou a Ruskem“ poté, co tento zpravodajský web odmítl upravit šest článků, jež se dle Fanga měly týkat údajných „neonacistických elementů v ukrajinské armádě a vlivu USA na tuto zemi“. Consortium News tvrdí, že jde o cenzurní zásah, který nastal poté, co společnost NewsGuard získala v roce 2021 zakázku od amerického ministerstva obrany ve výši 749 387 dolarů na identifikaci „falešných narativů“ týkajících se války mezi Ukrajinou a Ruskem, jakož i dalších forem zahraničního vlivu.

Fotogalerie: - Připomínka 17. listopadu

„Ve skutečnosti se tu děje to, že se NewsGuard snaží zaměřit na ty, kteří zastávají jiný názor než jaká je vládní linie,“ míní právní zástupce Consortium News.



Nejde o jediný zpravodajský web, který má s NewsGuardem spory kvůli svému skóre. Také stránky The Daily Sceptic, které založil komentátor Toby Young (šéf Unie za svobodu slova - pozn.red.), se dostali se společností do křížku poté, co se Young snažil zjistit, jak může u svých stránek, vylepšit skóre, jež činilo 74,5 bodu.



Stránky, které publikují mnohé názory novinářů i akademiků ohledně klimatu či vakcín proti covidu-19, později měly podle tvrzení NewsGuardu šířit „dezinformace“ například tím, když na nich zaznívaly názory, že vakcína společnosti Pfizer nese potenciální vedlejší účinky. Analytička společnosti NewsGuard Anička Slachta měla poukazovat na články, které kupříkladu zpochybňovaly účinnost vakcín či covidových restrikcí, což je však dle Younga stále oblast, u níž probíhá silná debata a nelze tak zcela jasně říct, že je někdo v tomto ohledu „dezinformátor“, pokud zpochybňuje, že by drakonické uzávěry během pandemie přinesly lepší výsledky jak volnější přístup, k němuž se odhodlalo například Švédsko.

Fotogalerie: - Česká cesta z covidu

Young se měl dle Fangova článku následně snažit upravovat články dle přání analytičky a přidával odkazy i na další názory, avšak společná diskuze nakonec skončila tím, že mu byla od Slachty sděleno, aby mnohé články zcela stáhl a webu bylo hodnocení ještě více sníženo na pouhých 37,5 bodu.



„Obávám se, že jste mi nedali jinou možnost, než dojít k závěru, že NewsGuard je zaujatý web, který se snaží démonizovat stránky vydávající zprávy, jejichž politiku neschvaluje, pod záminkou údajné ochrany potenciálních inzerentů před spojováním s ‚dezinformacemi‘,“ zhodnotil takový krok Young.



Jak novinář Lee Fang připomenul, hodnocení důvěryhodnosti přitom není nikterak vhodné podceňovat, jelikož na bodové hodnocení NewsGuard dá množství velkých inzerentů a být na „černé listině“ pak znamená, že velké společnosti raději utratí své peníze za reklamu jinde – tedy u webů, které se tváří coby „důvěryhodné“.

Fotogalerie: - Mediální politika státu

Přestože se NewsGuard orientuje prvořadě na webové stránky v USA, Spojeném království, Německu, Francii a Itálii, také snaha o monitoring „dezinformací“ se v posledních letech rozrůstá také v České republice a nejznámější českou firmou na tomto poli je zejména společnost Semantic Visions , kterou Vrabel do loňského srpna řídil bojovník proti dezinformacím František Vrabel. Právě ta v minulosti několikrát dostávala zakázky na hledání „dezinformačních narativů“ od českých ministerstev za statisíce a to zejména v souvislosti s covidovou pandemií, kdy začal tlak na potírání „dezinformací“. Populární byla spolupráce s touto firmou za vlády expremiéra Andreje Babiše (ANO), kdy dostala hned několik zakázek na „informačně-analytické služby zaměřené na monitoring dezinformací v souvislosti s covidem-19“ za stovky tisíc korun.

Psali jsme: Guru boje s dezinformacemi. Zakázky od státu i ČT, propojení s Pavlem. A pak... „Zaříznut.“ Zlé tušení proč

Psali jsme: „Hrozba nové totality.“ Klaus i Zeman ukázali, odkud přichází Výhrůžky smrtí? Jak by o nich věděl? Kauza mládežníka, který měl učit, má vývoj. Nepěkný „Sexuální útoky migrantů na denním pořádku.“ Lajkovali a europarlament je stíhá Miloš Zeman se rozpovídal o novinářích. Kdy je z blbců přehodnotil na lumpy?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE