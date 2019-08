Kalenský vytočil šéfa strany: Tohle dělání z lidí nesvéprávné idioty, kteří si neumí dohledat informace! Nebezpečný člověk

Někdejší novinář Jakub Kalenský se již několik let věnuje boji s dezinformacemi. Serveru iDnes.cz poskytl rozhovor na toto téma. Předseda Strany nezávislosti České republiky si ho přečetl a vybouchl.

Jakub Kalenský tvrdí, že ruští dezinformátoři rádi vypouštějí nepravdivé informace např. v pátek večer nebo v sobotu ráno, kdy je pravděpodobnější, že v redakcích nebudou sedět právě nejzkušenější editoři. Rádi také citují politiky, kteří jim jdou na ruku. Oblíbeným politikem se stal např. český prezident Miloš Zeman, který tvrdil, že jed novičok, kterým byl otráven Sergej Skripal ve Velké Británii, se vyráběl i v naší zemi.

Problém je podle Kalenského v tom, že dezinformace je někdy těžké poznat. Když jste např. profesorem jaderné fyziky, pravděpodobně jste ve svém oboru skvělý, ale neznamená to prý, že budete schopen poznat dezinformaci. Weby, které je šíří, by to proto měly veřejně přiznávat.

„Rozhodně by se s dezinformačními weby mělo dělat více. Dosavadní praxe, kdy jsme s nimi nic moc nedělali, není úplně prozíravá. Tyto weby získávají stále širší publikum. Na nějakých konferencích jsme si s kolegy říkali, že bychom je mohli označovat stejně jako tabákové produkty. Nikomu nezakazujete konzumování tabáku. Prostě jen řeknete, že vám způsobí rakovinu, a pokud chcete, klidně si to dejte. Dokázal bych si představit, že by existovaly bannery informující o tom, že jde například o cizí propagandu,“ uvedl Kalenský.

„Také sociální sítě se mohou poučit a varovat, že určité zdroje jsou ‚toxické‘. Google nebo Seznam si mohou nechat poradit od expertů a mohou ukazovat tyto weby na nižším pořadí. V současné době systém funguje tak, že YouTube klidně doporučí nějaké dezinformační video. Myslím si, že v roce 2019 je to příšerná chyba! A je to neomluvitelné. Tenhle problém máme už pátým rokem. Je potřeba reagovat lépe,“ pokračoval.

Tato slova rozhněvala předsedu Strany nezávislosti České republiky Františka Matějku.

„Tohle je naprosto neuvěřitelný. To systematický, propracovaný, sofistikovaný odvádění pozornosti od skutečných problémů. To dělání z lidí nesvéprávné idioty, kteří špatně myslí, nic nevědí, neumí si dohledat informace, mají vadné postoje. Neskutečný,“ vypěnil Matějka.

Jedním dechem dodal, že z pohledu svobody slova a svobodného přístupu k informacím považuje Kalenského za nebezpečného člověka. V diskusi pod jeho příspěvkem také zaznělo, že není v pořádku, když je Kalenský stále na svobodě.

