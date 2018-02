Kalousek: Pokud budou předčasné volby, bude to selhání hlavně hnutí ANO

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a bývalý předseda strany Miroslav Kalousek uznává, že hnutí ANO má po výrazném vítězství ve sněmovních volbách právo vládnout. Jak však dodává, je tam jedno ale. Strany, které babišovce podpoří, legitimizují kumulaci moci, jež škodí české demokracii. Kalousek to mimo jiné uvedl v rozhovoru pro deník Právo.

Kalousek se v rozhovoru mimo jiné vyjádřil také k tomu, že předčasné volby jsou nejzazším řešením. „Pokud k tomu dojde, tak to bude selhání hlavně hnutí ANO,“ poznamenal Kalousek jasně. „ANO má právo vládnout, vyhrálo o parník. Mělo by ale jasně říci, s kým a za jakých podmínek bude vládnout. Zatím jsme se dozvěděli jen to, že Andrej Babiš chce vládnout sám a podpořit ho mají všichni, a kdo ho podporovat nechce, tak mu rozkopává bábovičky. Tak se jednání o většinové vládě nevedou,“ zmínil Kalousek.

A vyjádřil se také ke vztahu prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše. „O tom, že Miloš Zeman využije současné situace, aby získal co největší vliv na vládní moc, po které baží, o tom nepochybuji ani trochu. Stejně jako o tom, že z něj bude mít Andrej Babiš těžké spaní. Protože oba tito pánové respektují pouze sami sebe. Bohužel, Miloš Zeman nebude prosazovat zájmy ČR, ale pouze své osobní zájmy a zájmy svých milců,“ sdělil Kalousek, jehož podle jeho slov vítězství Miloše Zemana nepřekvapilo. „Já jsem se toho obával,“ řekl.

„Myslím, že označovat 2,7 miliónu voličů za drahošovský tábor není přesné. Pan profesor Drahoš – a tím nechci nijak snižovat jeho výkon a odvahu do toho jít – prostě vyhrál konkurz na Antizemana a 2,7 miliónu voličů šlo volit změnu na Hradě, aby tam dál nebyl Miloš Zeman. Proto si myslím, že za panem profesorem žádná velká politická síla de facto není, ale v tu chvíli jako vítěz konkurzu na Antizemana měl za sebou téměř polovinu společnosti,“ zkonstatoval pak Kalousek k prezidentské volbě.

Závěrem se Kalousek vyjádřil také k otázce referenda. „Můžete si přečíst celou řadu studií o hybridní internetové válce, kterou vede Ruská federace ve všech zemích, kde chce získat větší vliv. Nutno smeknout před jejich pragmatickou racionální úvahou – tanky jsou drahé a překonané. Daleko lepší je svádět zápas o naši vlastní mysl, vést sofistikovanou válku na internetu a ve sdělovacích prostředcích a pak si prostřednictvím páté kolony prosadit referendum. A mají nás bez jediného výstřelu,“ sdělil Kalousek se slovy, že kdo si toto nechce uvědomit, riskuje budoucnost svých dětí.

autor: vef