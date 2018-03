Kalousek nastoupil na Klause ml.: Z Vás je mi teď fyzicky nevolno

Expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek zareagoval na svém twitteru na slova poslance za ODS Václava Klause mladšího, jež uvedl pro server Reflex.cz. Václav Klaus ml. totiž zareagoval na čtvrteční demonstrace VyjdiVen, kdy mimo jiné uvedl, že politika do školy nepatří.

Klaus mladší v rozhovoru mimo jiné uvedl, že by jako ředitel školy nedal volno studentům, kteří vyrazili demonstrovat do ulic za dodržování ústavních zvyklostí. „Politika do škol nepatří. Lidé (klidně gymnazisté) mají bojovat v kampani, podporovat kandidáty, kterým věří (aby porazili ty, jimž nevěří). Nikoli pak protestovat proti výsledkům voleb,“ podotkl Klaus mladší.

Následně dodal, že ve školách se má cítit každé dítě bezpečně a svobodně. „Jak se asi může cítit děcko, jehož rodiče třeba volí Babiše či Zemana, ale ‚škola jde demonstrovat‘. Třeba někde v Praze. V opačném gardu si to představte třeba v Havířově. Do škol tohle nepatří,“ řekl Klaus mladší.

A Kalousek zareagoval: „Pane poslanče, Váš otec byl členem první polistopadové vlády svobodného Československa, která vznikla po studentských protestech. Měl jsem tu čest být u toho a být vděčný těm studentům i té vládě. Z Vás je mi teď fyzicky nevolno.“

