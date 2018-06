Kalousek navrhl znárodnění Agrofertu

13. 6. 2018 12:24

Miroslav Kalousek si prý pohrává s myšlenkou, kterou by od něj s jeho všeobecně známým pravicovým zakotvením čekal málokdo. Nebylo by prý špatné za vhodné politické konstalace přijmout ústavní zákon, kterým by byl Andreji Babišovi vyvlastněn koncern Agrofert, následně restrukturalizován a zprivatizován. Mělo by se tak stát ve veřejném zájmu a za účelem „záchrany demokracie“.