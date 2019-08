Kalousek psal na sítí o lumpárně Babišovy vlády na neziskovky. Co se dozvěděl, to si raději přečtěte sami

„Vláda zruší neziskovkám možnost čerpat zdroje EU,“ napsal poslanec Kalousek. Komentoval tak návrh ministerstva financí, jenž by změnil systém financování neziskových organizací. „No jo, budou si muset najít práci a začít se o sebe starat,“ napsal diskutující. A došlo i na hlupáky.

Poslanci Miroslavu Kalouskovi se nelíbil návrh ministryně financí Aleny Schillerové. Miroslav Kalousek napsal na svůj facebook toto: „Bylo by alespoň fér přímo říct, že vláda zruší neziskovkám možnost čerpat zdroje EU. Na to, aby si projekty předfinancovaly samy, nemají zdroje a žádná banka jim nepůjčí, protože nemají čím ručit. Tohle je potměšilá lumpárna.“

Co se stalo? Šlo o následující návrh ministryně financí na financování neziskových organizací. Ministerstvo financí plánuje změny ve vyplácení z fondu Evropské unie, konkrétně z Evropského sociálního fondu. Peníze na tzv. měkké projekty by měli žadatelé nově od příštího roku čerpat pouze zpětně. Výsledek by měl dle Schillerové pomoci státnímu rozpočtu, z něhož peníze na tyto projekty totiž nyní vyplácí předem na základě zálohových faktur.

„Systém financování takzvaných měkkých projektů funguje tak, že příjemce dotace nejdříve obdrží zálohu, kterou utratí a posléze vyúčtuje. Příslušný resort vyúčtování zkontroluje a předloží ministerstvu financí, které žádost o proplacení odesílá do Bruselu. Ten poté převede prostředky z unijního rozpočtu na účet ministerstva financí, které peníze dá zpět do státního rozpočtu,“ uvedl iRozhlas.

Co napsali v diskusi komentující?

Katka Matesová se svěřila s osobní zkušeností, když napsala: „Jakožto pracovnice OSPOD ve městě, kde je opravdu velké množství problémových rodin, mohu s klidným svědomím říct, že nebýt některých neziskovek, spousta rodin by dopadla opravdu špatně. Neziskovky jsou pro kvalitní práci s ohroženými rodinami opravdu k nezaplacení.“

Na její komentář však reagoval Blueisthenew Black, když napsal: „Katka Matesová no jo, budou si muset najít práci a začít se o sebe starat.“

Na to se mu však dostalo reakce od Davida Kordy, ten odpověděl: „Blueisthenew Black ono tenhle komentář vyjadřuje Vaši úroveň, jak se asi o sebe postarají děti umístěné do Klokánku, ano také neziskovky, kde seženou nevidomí, nemohoucí vodící, asistenční, psy jež vychovávají neziskoky? Váš příspěvek je neskutečně hloupý ...“

Kromě toho reagoval David Korda na příspěvek Miroslava Kalouska, napsal totiž: „Že ANO bude hůř je banda darebáků se ví dávno a jak říkám, jednou na spořivého Kalouska a ministra soc. věcí Drábka především dnešní voliči, kobliháři, budou vzpomínat jako na učiněné lidumily. Chudým a bezmocným brát a darebákům rozdávat to je jejich skutečný program.“

Jan Marek soudí, že se bojuje o zdroje. „Bojují o výhodné zdroje. Co neziskovka udělá s hromadou dobrovolníků bude stát platit drahým úředníkům. Patrně máme jako daňoví poplatníci ještě velký potenciál,“ napsal.

Jan Krauskopf soudí něco jiného: „To není tak úplně pravda: Neziskovky můžou zkusit získat prostředky od soukromých subjektů místo toho, aby byly přisáté na stát. Aby dosáhly na prostředky od soukromých subjektů, tak musí nabízet smysluplné služby (například ‚Cesty domů‘). Takové neziskovky přežijí. Ale neziskovky, zabývající se tím, co nikdo nechce, ty pochcípají. Bohudík. To by ale měl pravicový politik chápat, ne?“

autor: tle