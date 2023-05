Kalousek vyčítá vládě aroganci. Dialog nad reformou měla alespoň předstírat

Vláda přepsala svůj úsporný balíček do paragrafového znění a poslala jej do připomínkového řízení. „Mrzí mě, že ten první krok toho legislativního procesu je zkrácen na pět dnů,“ říká bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), který upozorňuje, že připomínkovým místem není opozice, ale všechny resorty a účastníci tripartity. Hovoří proto o aroganci a amatérismu vlády a ironicky dodává, že dialog mohla alespoň předstírat, uvedl to v pořadu Reflexe Miroslava Kalouska a Marka Stoniše.

„Zkrácení prvního kroku legislativního procesu na pět dnů je jako kdyby ten předkladatel říkal, že nechce diskutovat,“ uvádí Kalousek k pěti dnům na připomínkové řízení. „Připomínkové řízení je už opravdu součást legislativního procesu,“ zdůrazňuje v pořadu Reflexe Miroslava Kalouska a Marka Stoniše.

„Dokonce i soudy, když někdy soudí ty příslušné zákony, tak jsou až do toho připomínkového řízení. To není formalita, to je vážná věc, kdy ten překladatel, v tomto případě ministr financí, posílá na všechna připomínková místa ten materiál, ty mají dát své připomínky, ty jsou pak vypořádány, jestli budou, nebo nebudou uznány,“ přibližuje Kalousek.

Zároveň vyvrací časté domněnky lidí, že připomínkovým místem vládního úsporného balíčku je opozice. „Já jsem kupodivu z diskuse na sociálních sítích zjistil, že pousta našich posluchačů si myslí, že připomínkovým místem vládního úsporného balíčku je opozice. Ale to vůbec ne! Opozice není připomínkové místo. Ten předkladatel je Ministerstvo financí a připomínkovým místem jsou všechny resorty i účastníci tripartity, to znamená podnikatelské svazy a odbory. Ti všichni k tomu mají dát své připomínky ve snaze najít nějaký konsenzus,“ uvádí Kalousek.

„Ale když rozešlete materiál do připomínkového řízení a řeknete: ‚Máte na ty připomínky pět dní‘, tak je to stejné, jako kdybyste všem řekl: ‚Já o vaše připomínky vůbec nestojím, pro mě je to formální záležitost a ať budete cokoli připomínkovat, já na tom stejně nic nezměním a jdu to procpat tou Sněmovnou‘,“ říká někdejší předseda TOP 09.

V kontextu tohoto počínání vlády neváhá použit slovo arogance: „Myslím, že v tomhle okamžiku je to úplně zbytečná arogance. Ta snaha o konstruktivní diskusi, ta by měla být alespoň věrohodně předstírána. Tady prostě nejde o dialog, to je arogance, to mě mrzí.“

Marek Stoniš k to poznamenává, že druhou možností je, že se kabinet bojí toho, že by jeho partneři opravdu našli v materiálu vážné chyby. „A čím méně času má, tím méně času na analýzu, tím je to pro vládu lepší,“ přemítá.

„Já nevidím důvod bát se připomínek,“ kroutí Kalousek hlavou. „Nikdo mi nebrání, abych 99 procent těch připomínek odmítl. Ale pokud říkám, že je můj partner, ať je to třeba hospodářská komora, tak takovému partnerovi nemůžu říct, že na to má jenom pět dní,“ pozastavuje se exministr financí.

Naopak varuje, že když dala vláda svým partnerům tak málo času na připomínky, může se velmi pravděpodobně stát, že časově jim nezbude nic jiného než začít v Parlamentu lobbovat i ve vládních stranách a úsporný balíček se snažit měnit. „Zatímco když dáte na připomínkové řízení dost času, lobbování zabráníte. Amatérismus vlády prostě nechápu,“ hodnotí způsob, jakým poslala vláda paragrafované znění úsporného balíčku k připomínkám.

