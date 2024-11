Kam zmizel? Novinář napsal pichlavý text o Pavlovi. Za dva dny byl pryč

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 5% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 12136 lidí v podcastu Standa show.



Pavel tehdy srovnával Trumpa s jeho předchůdcem Barackem Obamou a zmínil, že zatímco byl Obama „velice přátelský a vstřícný“ a také „dokázal ocenit i práci lidí v uniformě“, což mu mělo být „velice sympatické“, Donald Trump na něj „působil opravdu nejenom na dálku, ale i potom v osobním kontaktu jako opravdu odpudivá lidská bytost“.



„On je natolik arogantní, že jenom těžko může hledat cestu k někomu blízko,“ doplnil český prezident a v uvedeném rozhovoru rovněž zmínil, že poté, co viděl jednání Trumpa na jednom ze summitů, doufá, že už nikdy nebude mít příležitost si s ním podat ruku.

Právě na tyto výroky současného českého prezidenta reagoval Stoniš ve své glose a srovnával je též s bagatelizací minulosti Pavla při službě za komunistického režimu. „Pojďme se rychle shodnout, že stejně jako už si odpracoval aktivní angažmá pro zločinný komunistický režim, tak už si Petr Pavel také odpracoval dva roky starý výrok o tom, že Donald Trump je odpudivá postava, se kterou by si nepodal ruku,“ napsal šéfredaktor ve svém příspěvku na sociální síti X, kde označil přímo i prezidentův profil, a doplnil jej odkazem na článek serveru iDnes.cz s reakcí prezidenta a jeho okolí.



Právě v něm zaznívá obrana Pavla, že své výroky vyřkl v době, kdy on ani Trump nebyli prezidenty. „Jako soukromá osoba jsem vyjádřil názor, který se opíral o moji osobní zkušenost z osobního setkání,“ reagoval na své starší názory prezident s dodatkem, že pokud by se s Trumpem měl setkat nyní, sešli by se oba „tak, jak tomu velí diplomatické zvyklosti“.



A také šéfka oddělení komunikace Hradu Karolína Blinková po dotazu MF DNES situaci uklidňovala s tím, že Pavel „jako prezident republiky bude postupovat a jednat vždy v souladu s ústavou a povinnostmi a zvyky, které k funkci náležejí“.

Jen několik desítek hodin po publikaci byl Stonišův příspěvek týkající se Pavla ze sociální sítě X po nabrání větší popularity náhle – podle tvrzení Stoniše údajně bez jakékoli upozornění – „vaporizován“.



Novinář na to upozornil v pátek dopoledne. „Ve středu ráno jsem tady publikoval krátký post o prezidentu Pavlovi a jeho vztahu k Donaldu Trumpovi. Byl mocně sdílen a čten. Dnes jsem si všiml, že byl smazán, a já jsem to neudělal. Máte s tím někdo zkušenost?“ tázal se Stoniš, proč jeho názor zmizel.

Ve středu ráno jsem tady publikoval krátký post o prezidentu Pavlovi a jeho vztahu k Donaldu Trumpovi. Byl mocně sdílen a čten. Dnes jsem si všiml, že byl smazán a já jsem to neudělal.

Máte s tím někdo zkušenost? pic.twitter.com/t0xVmEZDe2 — Marek Stoniš (@MarekStonis) November 8, 2024

Komentátor Petr Holec pak spekuloval, že nemusí jít o chybu sociální sítě, ale o souvislost právě s českým prezidentem. „Historiku Blažkovi, kterého sám Pavel pověřil bádáním o své minulosti, zmizelo něco z Facebooku během prezidentské kampaně, když v minulosti Pavla vybádal, co vybádat neměl,“ připojil.

Historikovi Blažkovi, kterého sám Pavel pověřil bádáním o své minulosti, zmizelo něco z FB během prez. kampaně, když v minulosti Pavla vybádal, co vybádat neměl?? — PetrHolec (@PetrHolec) November 8, 2024

Zaznívaly též narážky na vládního koordinátora pro potlačování dezinformací plukovníka Otakara Foltýna a jeden z komentujících podotkl, že Stonišův příspěvek „možná byl moc krátký… a Foltýn si to vyložil po svém“.

Možná byl moc krátký... a Foltýn si to vyložil po svém ?? — ??JJ?? (@tatonka_apokryf) November 8, 2024

Proč příspěvek zmizel ze sociální sítě X, která k odstraňování příspěvků přistupuje oproti jiným platformám běžně pouze v krajních případech, ve skutečnosti není dosud jasné. Prezident Petr Pavel sám na spekulace, že „řídí mazání příspěvků urputníků na sociálních sítích“ reagoval před lety s humorem.

Jak reaguji na spekulace, že řídím mazání příspěvků urputníků na sociálních sítích? Na konspirace se někdy nedá reagovat jinak než s humorem. ?? Sdílejte pravdu. pic.twitter.com/z5KdDpphP6 — Petr Pavel (@prezidentpavel) October 24, 2022

