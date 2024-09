Kamera po povodni zachycuje naštvané lidi ve frontě na chleba

Jedním z nejpostiženějších měst povodněmi je Krnov na Bruntálsku. S třiadvaceti tisíci obyvateli bylo odříznuté od okolního světa. Autem se do něj dalo dojet poprvé po dvou dnech, zaplaveno bylo celkem 80 % území. Dle včerejších zpráv obyvatelé neměli ani tekoucí vodu, ani elektřinu, ani internet, uváděla včera ČT.

Z města vysílala reportáž slovenská televize Joj. „Jeden z obchodů otevřel, takže si můžete koupit alespoň nějaké základní potraviny. Kdyby nám místní nepůjčili stovku, tak nám to nepomůže, karty totiž logicky neberou,“ popsal reportér situaci. „V době, kdy nefunguje elektřina, telefony, internet, telefonní signál, plyn ani voda, jde pro mnohé o pomoc, kterou necítí od vlastního státu,“ doplnil.

„Vidíte tady nějaký hasiče, že by nám dávali vodu? Čekáme tady, platíme,“ ilustroval jeden muž tuto situaci. „Humanitárně pomůžem všude, ale sami sobě ne, to je nejhorší,“ ozval se další. „Dva dny bez vody, dva dny bez jídla… tak,“ dodal ještě první muž. Reportér též zmínil, že i když prodavačka oznámila, že v regálech už jsou jen chléb a voda, tak to nikoho neodradilo.

Frustrace je znát také na stránkách města. Podle statusu už je ve městě cisterna s pitnou vodou. A také si lidé už mohou dobít telefony u Lidlu. „Úžasné, že cizí firma, která nás tady škube přes potraviny – nám dá nabít telefony… Nemá to zajistit město Krnov?“ ptal se Tomáš Fuk.

Lidé jsou frustrovaní také ohledně elektřiny, jak dokládá příspěvek Radka Šimka, starosty obce Úvalno na Bruntálsku: „Co se týká o informování ohledně elektřiny, ČEZ zřídil speciální linky pro starosty, kde jsem se jako starosta tedy vždycky dovolal – ale bylo mi to prd platné, informace žádné. Chápu, že toho měli a stále mají opravdu mnoho, ale lidé tuto základní informaci od vedení obce či města očekávají, my jsme ji bohužel ale neměli. Milá slečna na lince neví nic, nemá smysl se na ni rozčilovat, vždy mi jen vyhledala, že je v poruše 10 rozvoden a popadané stromy na vedení a bude to trvat dlouho – s touto informací bych se dejme tomu jakž takž smířil, ale když nás v pondělí dopoledne zapli a odpoledne zase vypli, a volal jsem, co se děje, slečna tohle ani nevěděla a stále tvrdila, že je v poruše 10 rozvoden a popadané stromy na vedení... (naštěstí nás za 2 hodiny zase zapli, nicméně ještě teď, kdy přišel mail s odkazem na soubor s aktuálními informacemi, figuruje Úvalno jako stále odpojené bez bližších informací). Skláním se před jejich techniky v terénu, mají toho opravdu hodně a makají, ale management by měl zapracovat na informovanosti občanů, nebo teda aspoň starostů. Takže nenadávejte městu, že vám tuhle informaci nedá – oni ji opravdu nevědí.“

„Můžete mi říct, proč ty důležité informace nejdou rozhlasem? Lidi, kteří nemají internet a fb jsou úplně víte kde, protože nevědí absolutně nic!“ postěžovala si Radka Volfová.

Ozvaly se i stížnosti ohledně důchodců: „Prosíme pomoc i pro domov důchodců na Rooseveltové. Lidé tam nemají ani vodu na splachování, nemají pečivo... naprosto nedůstojné podmínky,“ žádala Petra Slabá. „Ulice Náplavní ani noha! Potřebujeme kontejner na bordel, ulice plná bordelu naplaveného. Taky pytle na suť, balené vody, pečivo pro 8 důchodců, co zůstali v domech! Potěší nějaka ruka s lopatou,“ ozval se další hlas.

