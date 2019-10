Karel Gott: Havlovo letiště? Jinak. Od Babiše zaznělo, co teď

Poté, co zemřel zpěvák a několikanásobný slavík Karel Gott, začíná se hovořit o tom, co by se po něm mohlo jmenovat. Přejmenovat Letiště Václava Havla? Pojmenovat nějakou ulici, náměstí, místo? Se svou troškou do mlýna přispěl také poslanec hnutí ANO Andreje Babiše Patrik Nacher či jeho kolegyně Marcela Melková.

„Už dlouho se mluví o tom, že na Vltavské vznikne moderní koncertní sál, který teď Praze chybí. To je podle mě přesně to místo, které by mělo být po Karlu Gottovi pojmenováno, mimo jiných. Ne letiště nebo něco jiného, co s mistrem nesouvisí. Co na to Zdeněk Hřib, primátor Prahy?“ zeptal se na svém facebookovém profilu Nacher.

Fotogalerie: - Svíčkové pole smutku

Anketa Kdyby za svého života Karel Gott kandidoval na prezidenta, volili byste ho? Ano 68% Ne 32% hlasovalo: 764 lidí

„Patriku, známe se. Nezdá se vám předčasné vést tyto úvahy a nenaskakovat. Já bych si přála ticho a klid,“ napsala mu následně v diskuzi bývalá poslankyně za ODS Kateřina Dostálová.

„Přejmenovat letiště Václava Havla na letiště Karla Gotta. Nevím, kdo a jak na podobné nápady chodí, každopádně jsem přesvědčena, že lidé, kteří tak činí, samou roztažností už nevědí coby, jak praví klasik. Obecně mám pocit, že jsme úplně posedlí pojmenovávat cokoliv jmény více či méně významnými a při jakékoliv změně režimu, zřízení, vlády nebo vůle, tato místa zase rychle přejmenovávat. Málokdy v historii se totiž najde tak nekonfliktní jméno, aby ve zdraví na ceduli vydrželo aspoň dekádu. Nejjistějšími jeví se mi tedy názvy popisné a vůbec nejkorektnějším přístupem je nepojmenovávat vůbec nic, máme čísla, barvy a smajlíky a těmi se dá vyřešit spousta věcí,“ poznamenala na svém facebookovém profilu Marcela Melková, poslankyně za hnutí ANO.

„Nuže tedy, pojďme vzít rozum do hrsti, neplašme se a v klidu a pokoře uctěme ponejprv Karlovu památku. A až se konečně Magistrát Prahy rozhoupe ke stavbě reprezentativního velkého světově konkurenceschopného koncertního domu, pak začněme uvažovat, čí ponese jméno,“ uzavřela.

Poslední rozloučení s Karlem Gottem pro veřejnost se bude konat v pátek 11. října od 08:00 do 22:00 v paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. „Chceme vyzvat fanoušky Karla Gotta, aby Mistrovu památku uctili jinou formou,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO). „Máme odůvodněnou obavu, že na všechny zájemce o rozlučku se vzhledem k omezené kapacitě a časovému omezení nedostane,“ uvedl. Zádušní mše následující den od 11:00 bude jen pro pozvané hosty.

Úřad vlády spolupracuje s policií, armádou i magistrátem hlavního města Prahy. Podle odhadů se očekává, že se s Gottem do Prahy přijede rozloučit až 300.000 lidí a z Německa mají být vypraveny autobusy, uvedl dříve Babiš. Podle provozního ředitele Paláce Žofín Jana Hrubého je reálné uspokojit přibližně 50.000 lidí. Řekl to ČTK. Úřad vlády, který rozloučení pořádá, původně odhadoval účast na 100.000 lidí.

„Spolupracujeme s magistrátem i z hlediska logistiky. Bude uzavřeno nábřeží mezi Národním divadlem a výstavní síní Mánes od čtvrtku půlnoci do pátku půlnoci. Uzavřena bude i městská doprava, bude to vlastně pěší zóna. Bude posílena policie, záchranná služba, sociální zázemí,“ řekl Babiš.

Vláda přijala minulou středu usnesení, podle kterého měl úřad vlády zajistit organizaci státního pohřbu. Později Babiš upřesnil, že spíš než o klasický státní pohřeb se bude jednat o pohřeb se státními poctami. Vláda včera své usnesení o pohřbu upravila. „Nabídl jsem se, protože to je obrovská akce. Takový pohřeb tady v novodobé historii nikdy nebyl,“ řekl Babiš serveru Blesk.cz k původnímu usnesení vlády o státním pohřbu krátce po Gottově úmrtí. Gott si podle něj zaslouží, aby lidé měli možnost mu vyjádřit úctu a poklonit se mu. „Myslím, že to od nás veřejnost očekává. Samozřejmě jsem konal rychle, protože není čas a my potřebujeme mít na vše usnesení vlády,“ dodal. Na den pohřbu vláda vyhlásila státní smutek.

Premiér řekl, že neví, koho Gottova rodina pozve na zádušní mši. Pokud bude pozván, určitě se zúčastní, poznamenal. Mše se zúčastní mimo jiné slovenský premiér Peter Pellegrini a předseda parlamentu Andrej Danko.

Nejslavnější český zpěvák populární hudby Gott, který ovlivnil několik generací posluchačů, zemřel v úterý 1. října před půlnocí. Bylo mu 80 let. V posledních letech se potýkal se zdravotními problémy, podlehl akutní leukemii. Zemřel doma v kruhu svých nejbližších.

autor: vef