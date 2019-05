Katastrofa ČSSD: Zazněl odhad výsledku. A padají silné věty

Advokát Pavel Němec si povšiml odhadů vedení sociální demokracie, jež se obává, že v evropských volbách dostala kolem 3,3 procenta hlasů. A v Praze zhruba jedno procento hlasů. „Čekal bych od předsednictva ČSSD vyšší odhady,“ uvedl Němec. Do diskuse se na jeho sociální síti zapojili i další sociální demokraté.

Němec se sám v diskusi svěřil, že odhadoval aspoň jeden mandát. „Je to tak, jak to je. Nečekal jsem nic lepšího. ČSSD splynula s davem liberálů a sluníčkářů,“ poznamenal k tomu kriticky poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna.

„Očekávám, že vedení už pilně pracuje na zdůvodnění výsledků, které pro něj znamenají udržení trendu odražení se ode dna, a připravují zdůvodnění, proč pokračovat dále v nezměněném pracovním týmu,“ zareagoval exposlanec za ČSSD Radim Turek, podle něhož je nyní třeba se soustředit na krajské volby.

„Ostatně cestovka PS a prebendy z ministerstev pro vyvolené straníky za to pokračování přece stojí. Pan předseda Hamáček jistě odmítne neopodstatněný defétismus. Zazní možná řeči, že se musí přestat střílet do kolena, a nakonec se vše hodí na mouřenína a moulu ministra kult. Staňka,“ zareagoval Turek.

„Ano. Za vše prý může Staněk a teď se prý strana opět odrazí ode dna,“ odvětil Němec.

Podle jeho slov se nyní vedení ČSSD sebereflexi nevyhne. Zároveň se také vyjádřil k expředsedovi strany a expremiérovi Jiřímu Paroubkovi. „Jiří Paroubek byl poslední předseda ČSSD s jistou mírou charismatu. A věděl, co říká, když to říkal. Od té doby, v roce 2010, těch posledních devět let je strana na sestupné trajektorii...,“ poznamenal Němec.

autor: vef