Kauza Dozimetr nespí. Scheinherr i Čižinský se zapotí. Pražští politici na ně teď ukazují

Dlouhodobá nespokojenost s pirátským vedením Prahy, údajně amatérským přístupem k vedení města, neprofesionalita či potlačování automobilistů na úkor cyklistů, novátorský přístup k osobnímu vlastnictví v podobě návrhů udělat z WC v restauracích de facto veřejné záchodky nebo finálně korupční kauza a organizovaná zločinecká skupina napojená na městský dopravní podnik. Tolik nejznámější témata kritiky současného vedení české metropole nejen ze strany opozičních zastupitelů v hlavním městě, ale i nemalé části Pražanů.

Počátkem letních prázdnin mediálně dost utichla kauza Dozimetr, jak policisté krycím jménem sami označili případ korupce na pražském magistrátu a v dopravním podniku.

Scheinherr se po policejním zatýkání a mediální prezentaci celé kauzy tvářil, že naopak jeho zásluhou se na vše přišlo, protože před dvěma lety podal trestní oznámení a celou dobu spolupracoval s policií, čímž k dopadení zločinců přispěl. Má to jeden velký háček. Státní zastupitelství odmítlo, že by Scheinherr s policisty spolupracoval, a rozbilo tak celou jeho argumentaci. S informací přišel server Info.cz. Dál se však nedělo nic, aspoň veřejně. Mezi pražskými politiky vzbudila informace mimořádný zájem.

„Dost dobře nechápu, že mu (Scheiherrovi, pozn. red.) to tak snadno prošlo. Nestydatě lhal v přímém přenosu, stavěl se do role anděla a největšího bojovníka proti korupci, jehož zásluhou se to celé povedlo rozkrýt. Ty jeho řeči bez jediného ověření šířila skoro všechna média, dávala tomu bombastické titulky a obrovský prostor. Když se prokázalo, že to byly čisté lži, už to nikoho nezajímalo. Jak je tohle možné? Proč v případě jiných stran média rozpitvají každou kravinu a kolosální Scheinherrova lež zůstane bez pozornosti? Hlava mi to nebere. Ten člověk měl okamžitě odstoupit, protože de facto všechno kryl. Buď o tom věděl a nic nedělal, anebo o ničem nevěděl a pak je za totálního blba, protože šéfoval dozorčí radě a prokazuje tím, že oblasti dopravy nerozumí ani za mák,“ naštval se v neformální rozmluvě s naší redakcí významný pražský politik.

Dodejme, že trestní oznámení, které měl údajně někdy před dvěma lety Adam Scheinherr podat, je stále zahaleno tajemstvím. Náměstek Scheinherr neřekl, na koho trestní oznámení podal, kam přesně ho podal, podezření na spáchání jakých trestných činů se vztahovalo, a neznáme ani přesné datum. Jediné, co opakovaně náměstek pro dopravu z uskupení Praha sobě sdělil, je, že nějaké trestní oznámení podal.

Pokud jde o uskupení Praha sobě, které vede výrazný starosta Prahy 7 Jan Čižinský, to zaznamenalo významný debakl ohledně sběru podpisů Pražanů. Praha sobě totiž chtělo kandidovat jako občanské hnutí, takže muselo sesbírat 100 tisíc podpisů občanů hlavního města. Přestože Čižinského aktivisté stáli se svými stánky na každém kroku a neváhali vybírat podpisy při jakékoli události včetně postávání před volebními místnostmi loni na podzim nebo při koncertu pro Ukrajinu letos koncem zimy, požadovaný počet podpisů se nakonec vybrat nepodařilo.

Server Expres.cz naznačuje, že aktivisté Prahy sobě sbírali podpisy i během pohřbu herecké legendy Josefa Abrháma. Šlo také o další ne úplně vhodné příležitosti. V minulosti na to upozornila starostka Prahy 2 Alexandra Udženija. „Na Folimance jsme uspořádali Den dětí a oni si tam postaví stánek. To samé i na náplavce. Tohle je opravdu hyenismus. Praha sobě v čele s panem Čižinským se ohání slušností a politickou kulturou, ale neváhá postavit své petiční stánky před volební místnosti v době probíhajících voleb, agitovat na benefičním koncertu pro Ukrajinu nebo na akcích ke Dni dětí. Je to sprosté zneužívání zákona o peticích. Chování Čižinského nemá s politickou kulturou nebo jen se základní lidskou slušností nic společného,“ cituje Expres starostku Prahy 2.

Vzhledem k neúspěchu petiční akce v ulicích Prahy musel Jan Čižinský s kolegy zvolit záložní variantu a aktivovat politickou stranu založenou v roce 2018 pod zvláštním názvem „Podporujeme nezávislou kandidátku Praha sobě“.

„Tenhle pán se neštítí ničeho. Do čoček fotoaparátů se usmívá jako desetiletý chlapeček, ale v reálném životě se chová jako podrazák a bezskrupulózní hyena. Věřím, že Pražané se jeho šílených experimentů a soukromé vlastnictví popírajících přihlouplých nápadů nabažili dost a na podzim ho vypráskají z magoše (pražského magistrátu, pozn. red.) pryč. Aspoň bude mít čas doma otvírat lidem a pouštět je na svůj záchod,“ komentoval vývoj kolem Praha sobě magistrátní funkcionář, který si přál z pochopitelných důvodů zůstat v anonymitě.

Narážel na kauzu, kdy Jan Čižinský v rozhovoru pro TV Nova při dotazování na volební program uvedl, že budou prosazovat, aby pražské restaurace zdarma pouštěly kolemjdoucí na toalety. „Budeme chtít zlepšit dostupnost záchodů v Praze, a to tak, aby restaurace pouštěly lidi zdarma na záchod. Benefit z toho budou mít takový, že bude čisté město,“ sdělil v květnu a spustil lavinu kritiky. Slavný šéfkuchař a podnikatel v gastronomii Zdeněk Pohlreich poslal Čižinského na vyšetření. „Ať si pan Čižinský skočí na psychiatrii, jestli mu nestačí ty krávoviny, co už udělal. Už ho máme všichni plné zuby,“ konstatoval.

„Záchodový“ výrok šéfa Prahy sobě se stal i terčem vtípků občanů, kteří chodili k Čižinským domů zvonit a prosili, zda se u nich mohou vyčůrat. Reportér ParlamentníchListů.cz nedávno stejný námět zachytil i při rozhovoru jednoho ze sběračů podpisů s občankou Prahy. „Dobrý den, podepíšete nám prosím?“ ptal se mladík nesměle u stánku Praha sobě kolem jdoucí ženy na pražských Vinohradech. Dáma ve středních letech zastavila a reagovala otázkou: „Pouští už pan Čižinský k sobě do bytu lidi z ulice na záchod, nebo to zase bylo jenom jeho nabubřelé mediální plácnutí a ukázka bolševického uvažování?“ překvapila žena zjevně nepřipraveného aktivistu na debatu o tomto tématu. „No, ehm, víte, ehm, ono to bylo myšleno jinak, jako že…,“ snažil se aktivista reagovat, ale žena ho zastavila. „Houby jinak, plácá nesmysly. Nashle!“ dodala žena a odešla.

