Co se jim omlouváte? V USA skandál s kecy o Hitlerovi. Ale reakce úplně jiná

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Podobný skandál teď řeší mezi Trumpovými republikány. Server Politico upozornil, že někteří Mladí republikáni se v soukromých zprávách v internetových chatech hlásí k myšlenkám Adolfa Hitlera a zlehčují hrůzy holocaustu a mluví o znásilňování svých názorových oponentů.
„Tisíce soukromých zpráv odhalují, jak si mladí republikánští vůdci dělají legraci z plynových komor, otroctví a znásilňování,“ napsal server Politico a přidal několik citací z těchto konverzací.
„Jsem připravena sledovat, jak lidé hoří.“ „Kdybych se chtěl dívat na opice, jak si hrají s míčem, šel bych do zoo,“ padalo např. ve chvílích, kdy v televizi hráli fotbal hráči černé pleti. „Skvělé. Miluji Hitlera“, zaznělo také.
Vedoucí představitelé skupin Mladých republikánů debatovali také tom, že kdyby někdy jejich hovory unikly na veřejnost, byl by to velký průšvih. Server Politico upozornil, že navzdory těmto obavám republikáni v diskusích pokračovali.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Ten napsal, že „každý, kdo hlasuje proti, půjde do plynové komory“. Giunta měl na mysli nadcházející hlasování o tom, zda by se měl stát předsedou Národní federace Mladých republikánů, což je republikánská politická organizace s 15 000 členy pro republikány ve věku 18 až 40 let.
Server Politico upozornil, že rasistické, násilnicky zabarvené či antisemitské výroky jsou mezi některými mladými republikány považovány za tolerovatelné od té doby, co se za časů Donalda Trumpa rozvolnily některé společenské normy.
Peter Giunta prohlásil, úryvky z chatu republikánů byly získány vydíráním a ve skutečnosti jde o snahu jeho oponentů ho zdiskreditovat.
„Tyto záznamy byly získány vydíráním a poskytnuty serveru POLITICO těmi samými lidmi, kteří proti mně konspirovali. … Nejvíce skličující je, že navzdory mé neochvějné podpoře prezidenta Trumpa od roku 2016 se na tomto spiknutí s cílem mě veřejně zničit podíleli i nekalí členové jeho administrativy,“ zdůraznil.
Zároveň se za své vyjadřování omluvil.
„Je mi velmi líto, že jsem leckoho mohl urazit. Je mi líto, že jsem ve více než 28 tisících zprávách v soukromém chatu ve snaze o své zvolení do vedení Mladých republikánů použil neomluvitelný jazyk. Ale ačkoli přebírám plnou odpovědnost za to, co jsem napsal, neměl jsem možnost ověřit, zda výroky, které byly zveřejněny, jsou přesné, nebo zda byly nějakým zavádějícím způsobem upraveny, což mě znepokojuje,“ uvedl.
Bobby Walker se za své vyjadřování v soukromém chatu také omluvil.
„Neexistuje žádná omluva pro jazyk a tón zpráv, které mi byly připisovány. Nebylo správné použít takováto zraňující slova a upřímně se za to omlouvám. Toto byla bolestivá lekce o úsudku a důvěře a já jsem odhodlán postupovat vpřed s větší péčí, respektem a odpovědností ve všem, co říkám a dělám,“ uvedl.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Ed Cox, předseda Republikánské strany státu New York, výroky Mladých republikánů pronesené v chatu odsoudil.
„Byl jsem šokován a znechucen, když jsem se dozvěděl o zprávách o komentářích malé skupiny Mladých republikánů,“ řekl. „Stejně jako odsuzujeme odpornou rasistickou a antisemitskou rétoriku na krajní levici, nesmíme ji tolerovat ani v našich řadách.“
Výroky z chatu odsoudil i Hayden Padgett, předseda Národní federace Mladých republikánů.
„Národní federace Mladých republikánů odsuzuje všechny formy rasismu, antisemitismu a nenávisti,“ řekl Padgett. „Chci jasně říct, že takové chování je zcela v rozporu s našimi hodnotami a nemá místo v naší organizaci ani v širším konzervativním hnutí.“
„Jsme zděšeni odporným a neomluvitelným jazykem odhaleným v článku zveřejněném dnes v Politicu. Takové chování je ostudné, nehodné jakéhokoli republikána a je v přímém rozporu s hodnotami, které naše hnutí zastupuje. Ti, kteří se ho dopouštějí, musejí okamžitě rezignovat na všechny pozice ve svých státních a místních organizacích Mladých republikánů. Musíme se držet nejvyšších standardů integrity, respektu a profesionality,“ stojí v oficiálním prohlášení Mladých republikánů.
V diskusi pod tímto příspěvkem však také zaznělo, že republikáni teď nemusejí dělat vůbec nic.
„Nepoklekáveje před komunisty. V této věci není nutné podnikat vůbec nic.“
Stop kneeling to Communists.— Wall Street Mav (@WallStreetMav) October 14, 2025
No action is necessary in this matter.
Došlo i na slova pravicového aktivisty Charlieho Kirka, který byl před pár týdny zastřelen.
„Levice nikdy nehrála podle našich pravidel. Pouze my hrajeme podle našich pravidel. Naše pravidla brání naší straně ve vítězství,“ napsal Kirk v roce 2022 na sociální síti X.
October 14, 2025
Padla i mnohem ostřejší slova.
„Demokraté kandidující na generálního prokurátora a další vysoké pozice požadují popravy dětí svých oponentů a demokraté je podporují. Chcete vyloučit Mladé republikány kvůli jejich drsnému humoru. Jděte do prdele,“ zaznělo na sítích.
Dems running for attorney general and other high level positions are calling for their opponents' children to be executed and the Democrats stand by them.— Lucky Teter (@TheMagaHulk) October 14, 2025
You want to expel young Republicans for edgy humor.
Go fuck yourselves.
„A proto nikdy nevyhrajeme. Přestaňte kopat do vlastních, vy blbé kundy,“ zaznělo v další reakci určené Mladým republikánům.
This is why we will never win.— European Heritage Society (@EuropeanHerSoc) October 14, 2025
Stop disavowing your own, you stupid cunts. pic.twitter.com/Opo44aKuGc
„Nikdy se neomlouvejte. Nemám tušení, co bylo citováno v článku v Politicu, a je mi to jedno. Nedovolte levici rozjet stroj na pobouření. Ignorujte je,“ zaznělo v další reakci.
Never apologize. No idea what was quoted in the Politico article, and I don’t care. Stop letting the left fire up the outrage machine. Ignore them.— Lucy Stone (@lucystone1871) October 14, 2025
Liz Hustonová, mluvčí Bílého domu, zdůraznila, že Trump s chatem nemá nic společného. Jakákoli snaha zamotat do celé kauzy Trumpa je podle mluvčí jen zoufalým pokusem levicových reportérů Trumpa poškodit.
Art Jipson, profesor na Daytonské univerzitě, který se specializuje na bílý rasový extremismus, je však toho názoru, že Mladí republikáni byli v chatu ovlivněni Trumpovým vyjadřováním. „Trumpovo vytrvalé používání nepřátelského, často zákeřného jazyka, které normalizuje agresivní diskurz v konzervativních kruzích, může mít neuvěřitelný vliv na mladé aktivisty,“ uvedl Art Jipson.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák