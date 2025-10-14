Mádlová (ANO): Vláda přestává plnit základní úkoly, protože se jí „už nechce“

15.10.2025 10:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k povinnostem vlády, třebaže dosluhující.

Mádlová (ANO): Vláda přestává plnit základní úkoly, protože se jí „už nechce“
Foto: plzeň.cz
Popisek: Ivana Mádlová

VLÁDĚ SE UŽ NECHCE PRACOVAT!!

Tohle už vážně přepisuje dějiny – vláda přestává plnit základní úkoly, protože se jí „už nechce“. Návrh státního rozpočtu označuje ministr financí za zbytečné cvičení. Jinými slovy: na konci mandátu se prostě přestane pracovat.

Místo práce nabízejí alibismus. Místo stability chaos a nejistotu. A taky – naprostý nedostatek odvahy a ukázku arogance, která se už ani nesnaží předstírat zájem o tuto zemi.

V roce 2017 i 2021 to šlo. Jen tahle vláda se rozhodla, že poprvé v historii raději složí ruce do klína.

Tohle se tu ještě nikdy nestalo.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA

  • ANO 2011
  • poslankyně
