Mádlová (ANO): Vláda přestává plnit základní úkoly, protože se jí „už nechce“

VLÁDĚ SE UŽ NECHCE PRACOVAT!!
Tohle už vážně přepisuje dějiny – vláda přestává plnit základní úkoly, protože se jí „už nechce“. Návrh státního rozpočtu označuje ministr financí za zbytečné cvičení. Jinými slovy: na konci mandátu se prostě přestane pracovat.
Místo práce nabízejí alibismus. Místo stability chaos a nejistotu. A taky – naprostý nedostatek odvahy a ukázku arogance, která se už ani nesnaží předstírat zájem o tuto zemi.
V roce 2017 i 2021 to šlo. Jen tahle vláda se rozhodla, že poprvé v historii raději složí ruce do klína.
Tohle se tu ještě nikdy nestalo.
PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV