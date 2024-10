Kauza vyhozených novinářů: Nečekaná slova od šéfa ČT

Zpravodajský server Seznam Zprávy ukončil spolupráci s datovými novináři, kteří byli napojeni na Piráty. Na propojení datové specialistky Kateřiny Mahdalové a Michala Škopa s Piráty upozornil novinář a datový analytik Michal Půr. Neuběhly ani dvě hodiny a Mahdalová se Škopem byli vyhozeni.

Vše začalo tím, že Kateřina Mahdalová a Michal Škop vypracovali pro Seznam Zprávy analýzu systému digitálního stavebního řízení, která měla prokázat jeho funkčnost. Seznam Zprávy ale takovou analýzu odmítly vydat, ta se přesto „nedopatřením“ ocitla na sociálních sítích serveru.

Už dříve navíc bylo z vyjádření obou datových novinářů zřejmé jejich sympatizování s Piráty. Na odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) například reagovala Mahdalová slovy, že všichni ostatní neschopní ministři ve vládě zůstávají.

„Je fascinující sledovat Petra Fialu a jeho nekonečný rezervoár žlutých karet pro Pavla Blažka, Pavla Novotného apod. nebo jak se vesele ignoruje více než dvouleté zpoždění Vlastimila Válka se zdravotnickými registry... Naprosto nekompetentní Jozef Síkela to dotáhl do EK,“ napsala Mahdalová.

Své si k celé kauze řekl na síti X i majitel Seznam Zpráv Ivo Lukačovič. „Jakub Unger teď byl v podcastu u Marie Bastlové, kde popisuje, jak to bylo, a je mi fakt na zvracení z toho, co náš datový tým udělal,“ napsal na úvod Lukačovič. „Kdybych to měl charakterizovat jedním slovem, tak řeknu: KORUPCE,“ dodal.

Nejdřív se dotkl přísných pravidel Seznam Zpráv, za kterých vznikají datové analýzy. „Jakub v podcastu vysvětluje, že v Seznam Zpravách je pětistupňový systém řízení (měl jsem dojem, že je třístupňový, tak tohle je pro mne novinka) a že redakce na jakýchsi kolektivních poradách řeší témata, kterým se bude věnovat a podobně. Tato témata pak jednotlivé týmy rozpracovávají. Předpokládám, že to, co Jakub popisuje, jsou standardní procesy profesionálně řízené redakce,“ popsal Lukačovič.

Co je podle Lukačoviče cíl Seznam Zpráv? „Naším cílem je, aby Seznam Zprávy byly českou obdobou Financial Times, a to znamená super kvalitní obsah, pískat rovinu a jít ven jenom s top

ověřeným a vyfutrovaným obsahem. Naší cílovou skupinou jsou decision makeři v ČR, vzdělaní lidé a střední třída (pro ty ostatní jsou tady Novinky.cz),“ popsal svůj pohled na existenci a budoucnost Seznam Zpráv jejich majitel.

A obrátil svou pozornost na „korupci“, kterou předvedl datový tým Kateřiny Mahdalové a Michala Škopa. „Podle toho, co jsem pochopil, datařský tým začal pracovat na analýze DSŘ bez

jakéhokoliv zadání od redakce a aniž o tom někomu řekl. To by asi nebylo to nejhorší, prostě by pak zřejmě řekli svému nadřízenému, ‚koukněte, jakou super analýzu máme, pojďme ji publikovat‘. Jenže když už to měli rozpracované a aniž řekli KOMUKOLIV z redakce, že na tom dělají, začali se na sociálních sítích chlubit příznivcům Pirátské strany s tím, že TO VYJDE!!!!“ nechápe Lukačovič pochody vyhozeného datového týmu.

Cíl byl podle Lukačoviče jediný. Vytvořit titulek, který tvrdí, že Ivanem Bartošem vytvořená digitalizace stavebního řízení funguje. „Můj názor je, že end game mělo být, aby na HP svítil titulek ‚Analýza ukazuje, že DSŘ funguje‘ a ten titulek by viděly čtyři miliony lidí. A to, že ten odkaz vede na PR článek jedné politické strany a šikovně poskládaná čísla, která neukazují vůbec nic, by bylo úplně nepodstatné,“ kritizoval postup práce datového týmu majitel Seznam Zpráv.

A že to je onen Lukačovičem plánovaný příklon k mírnému konzervatismu a odklon od progresivismu? Podle Lukačoviče je to nesmysl. Analýzu později nepřijal ani Deník N, který je podle něho Pirátské straně nakloněný. „Pište si: Kdyby ta datová ANALÝZA BYLA DOBRÁ, VYJDE KDEKOLIV JINDE a bude to tak šokující odhalení, že to zboří český internet. Nevyšla ani na Deníku N, který je dlouhodobě příznivcem stejných hodnot, jaké má Pirátská strana, a má velmi blízko k jejímu vedení,“ dokazuje Lukačovič.

„Co jsem pochopil z toho podcastu, snad to ani nebylo ani hotové, že to měli jenom rozdělané. Tomuhle se říká KORUPCE,“ hřímal Lukačovič na síti X. „Ať už to dělali za peníze, které již dostali, nebo za peníze, které mají dostat, nebo to dělali z vlastního přesvědčení, že pomohou Pirátské straně, to nevím, ale z mého pohledu to není nic jiného než KORUPČNÍ JEDNÁNÍ,“ dodal.

Obviňuje Lukačovič Pirátskou stranu? Vůbec. Dokonce se domnívá, že vedení strany o tom ani nevědělo. „Dokonce ani nemohu tvrdit, že o tom vedení Pirátské strany vědělo, že je podporovalo a že do toho byli nějak zapojení. Nerad bych tuto politickou stranu z něčeho obviňoval, hodnotím pouze to, co se stalo v redakci,“ napsal.

A ukázal na křik vyhozených datových analytiků. „Pochopitelně, že ublížení aktéři teď hlasitě křičí a ohánějí se cenzurou, protože si mysleli, že na HP Seznamu protlačí PR článek nějaké politické strany a projde jim to. Pochopitelně budou křičet, že Seznam Zprávy nejsou nezávislé médium,“ podotýká Lukačovič. „Pamatujte si, že Seznam Zprávy je soukromé médium, které splňuje ty nejpřísnější standardy oddělení redakce a jeho majitele,“ dodal.

Lukačovič upozornil, že je potřeba, aby byla redakce i její práce vyvážená. Jinak se čtenosti nedočká. „A když bude produkovat kvalitní obsah, pískat rovinu, tak nás lidé budou číst a

věřit nám, a když si na nich kdokoliv napíše svůj politický manifest, tak nás lidé číst nebudou,“ zkonstatoval majitel média.

„Již teď splňujeme krutopřísná pravidla European Média Freedom Act, což je nařízení EU, které dohlíží na to, aby média splňovala standardy profesionality a nezávislosti na vůli svého majitele, a to i přesto, že EMFA začne platit teprve za pár měsíců,“ dokládá profesionalitu média Lukačovič.

A vyřídil si to jednou větou s ukřičenou skupinou těch, kteří Seznam Zprávy po kauze označují hanlivými výrazy. „Je mi úplně jedno, co si o nás myslí malinká, ale ukřičená skupina, které jsme sebrali hračku a nástroj, pomocí kterého chtěli publikovat své politické PR články. Na čem mi opravdu záleží, je to, že Seznam Zprávy pískají rovinu a mají top kvalitní obsah,“ zopakoval Lukačovič.

Na krajíc chleba si namazal i ty, kteří mají pocit, že mediální svět je oligarchický komplex, kde se řídí, co se smí a nesmí vydat. „Lidem, kteří si myslí, že skutečně existuje nějaký mediálně-oligarchický komplex a že já osobně řeším vydání/schválení každého článku, nic nevysvětlím. Sdružují se ve svých echo chambers, kde se utvrzují ve svých spikleneckých teoriích,“ nepáral se s tím Lukačovič.

A přidal motivační vzkaz celé zbylé redakci Seznam Zpráv. „Nebojte se, najdete si jiný datový tým. Takový, který bude dodržovat zásady profesionální práce, nepodrazí vám nohy a nebude se dopouštět korupčního jednání. A nenechte se zastrašit lidmi, kteří nám nadávají na sockách. Nediskutujte s nimi. Ignorujte je, jako to dělám já. Orel much nelapá,“ ukázal redakci Seznam Zpráv, jak se mají obrnit.

Své nadšení z vývoje v redakci Seznam Zpráv nedokázal skrýt generální ředitel České televize Jan Souček. „Jsem nadšený z názoru šéfredaktora Seznam Zpráv Jakuba Ungra, že ‚novináři si musejí vybrat, jestli jsou profesionálové, nebo… (v jejich případě Piráti)’. Totéž říkám třicet let. Jsem rád, že jsme na jedné lodi,“ napsal na síti X Souček.

