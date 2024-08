Káva bez smetany, smažák bez tatarky. Malé obaly musí pryč. Můžete poděkovat EU

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 4% Neohrožuje 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7422 lidí nabyla účinnosti již v říjnu 2022, kdy se kvůli unijní směrnici „k omezení plastového odpadu v mořích a oceánech a podpoře cirkulární ekonomiky“ u nás zakázalo uvádět na trh jednorázové plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu a výrobky z oxo-rozložitelných plastů



A kdo si ještě za tu dobu nezvykl na chuť rozmočeného papírového brčka v ústech, toho zřejmě nepotěšilo ani ještě viditelnější omezení, které přineslo povinnost výrobcům lahví dodávat na trh pouze neodnímatelná plastová víčka.



Omezení, platící od letošního 1. července, se setkává s nepříliš radostným přijetím od spotřebitelů, kteří zmiňují nepraktičnost uzavírání lahví či to, že jim uzávěry napevno přidělané k lahvím vadí při pití přímo z nich. „Tyhlety přidělaný víčka mě extrémně serou. Je nepříjemný z toho pít, takže to musím vždycky urvat. Je to zbytečnej krok navíc, bere mi to čas a energii. Kdo to vymyslel tyvole?“ zní kupříkladu po sociálních sítích.

Ale mimo spotřebitelů se ozývají také producenti nápojů, kteří – mimo to, že za unijní nařízení schytávají hněv od zákazníků – bojují se zvýšením nákladů na výrobu nových balení i s neekologičností v podobě větší spotřeby plastů na výrobu takových obalů.



Například česká Kofola poukazuje na studii poradensko-auditorské firmy PwC, která propočetla, že směrnice o neodnímatelných víčkách znamená od 50 000 do 200 000 tun dalšího plastu navíc při výrobě, od 58 do 381 milionů kilogramů dalších emisí CO2 a ekonomický dopad v hodnotě od 2,7 miliardy eur. „Pro určitě typy technologií, jako je například aseptické plnění, které umožňuje vyrábět nápoje bez konzervantů, bude navíc zavedení neoddělitelných víček technologicky komplikované,“ dodala PwC.



Tím však tažení Bruselu na poli produktů z plastu nekončí – na spotřebitele v EU se chystá ještě razantnější omezování.

Smetánky do kávy i malá balení tatarky čeká na území EU konec



Letos na konci dubna Evropský parlament schválil nové opatření, které bude pro spotřebitele znamenat, že si za několik let již kvůli potlačování plastů nekoupí žádné jednotlivé porce koření, omáček, smetánek do kávy, cukru a v restauracích bude zakázáno používat jednorázové plastové obaly.



Nová úprava, která má „zvýšit udržitelnost obalů a snížit množství obalového odpadu v EU, harmonizovat pravidla vnitřního trhu a podpořit oběhové hospodářství“ byla schválena 476 hlasy pro, zatímco 129 europoslanců bylo proti a 24 se zdrželo hlasování.

Některé typy jednorázových plastových obalů pak budou od 1. ledna 2030 zcela zakázány. A právě mezi ně patří obaly na nezpracované čerstvé ovoce a zeleninu, obaly na potraviny a nápoje plněné a konzumované v kavárnách a restauracích, jednotlivé porce například koření, omáček, džemů, cukru či také smetánky do kávy. Zakázány budou také miniaturní obaly na toaletní potřeby v hotelech a velmi lehké plastové tašky (pod 15 mikronů).



Stanoveny jsou též cíle do roku 2030 pro opětovné použití obalů od alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou například mléka, vína, aromatizovaného vína a lihovin) nebo přepravních a prodejních obalů. Koneční distributoři nápojů a potravin s sebou také budou muset zákazníkům nabídnout možnost přinést si vlastní obal a budou nuceni, aby do roku 2030 nabízeli 10 % výrobků v opakovaně použitelných obalech.

Podle nových pravidel budou muset být rovněž všechny obaly (s výjimkou lehkých dřevěných, korkových, textilních, gumových, keramických, porcelánových a voskových) recyklovatelné.

Plastové obaly jsou dle Evropského parlamentu pro životní prostředí obzvláště škodlivé a je tedy na ně kladen „zvláštní důraz“.



Politico však dodává, že Evropská komise chtěla zajít ještě dál a že mělo dojít nejen na plast, jelikož původní návrh Komise měl pomocí rozsáhlých zákazů a nařízení přimět některá odvětví k tomu, aby přestala používat jednorázové obaly úplně – bez ohledu na jejich materiál. Původně měly být zakázány například všechny jednorázové obaly používané v restauracích k okamžité spotřebě, tedy nejen ty plastové.

