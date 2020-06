Každý Rom na střední školu! Pomohou se stárnutím Evropy. Návrhy z Bruselu, z okolí TOP 09 a KDU-ČSL

Evropská lidová strana, tedy frakce v Evropském parlamentu, v níž jsou zastoupeny i čeští Lidovci, Starostové a nezávislí či TOP 09, sdílela na svém Twitteru příspěvek. Ten se týkal situace Romů v Evropské unii. „10 let Romské strategie EU nic nezměnilo v těžké každodenní realitě Romů,“ zněla část tweetu. Příspěvek pokračuje konkrétními politickými návrhy, za nimiž stojí slovenský europoslanec Peter Pollák za stranu Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti.

10 years of EU Roma strategies have changed nothing in the tough day-to-day reality of #Roma people. We suggest a fresh start says @PeterPollak8 about our policy proposals on how to give all the Roma population a chance and to help an ageing Europe.



