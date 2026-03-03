Trump se zbláznil, pláč nad Chámeneím. Z akce proti imperialistickému „šajtánovi“

„Neodsuzujme moc příkře běžné Íránce, kteří mají momentálně radost z potíží režimu. Do určité míry je to pochopitelné. Ale musíme neustále připomínat, že to není řešení, a že vojenské útoky USA a Izraele na Írán přinesou ve skutečnosti mnohem více obětí a utrpení a nepovedou k ničemu dobrému,“ přečetla z připravených lístků spolupředsedkyně strany Levice Markéta Juřicová na protestu proti útoku na Írán. Stalo se v pondělí před americkou ambasádou v Praze. Na rozdíl od ParlamentníchListů.cz však Íránci chyběli.
Světová policie
Výsledkem útoků na Írán bude podle Juřicové dosazení jiného, USA poplatného, diktátora. USA se chovají jako světová policie a Trumpova administrace nezastírá, že jde o kontrolu a zastrašování.
„Jediný prostředek, který současný systém nabízí, je další militarizace, jak vidíme například u Macrona, který v reakci na mezinárodní situaci navyšuje počet jaderných hlavic. Je to trochu ironické, že USA zaútočily na Írán, protože si myslí, že tam vyvíjejí jaderné hlavice, ale Macron to udělá. Jsme proti systematické nespravedlnosti a militarizovanému kapitalistickému systému, který bombarduje obyvatele zemí, které se jim zrovna nehodí,“ dodala.
V „žumpě žump“, „centrálním mozku lidstva“ či na „demokratickém fóru“, jak kdo bere sociální síť Facebook, to při ohláškách a informacích o demonstraci zajiskřilo. „Běžte domů, ubožáci! Usmažte si řízky a neotravujte USA. Dělají, co můžou a je to jen dobře,“ napsal Petr.
„Pražská žumpa,“ zmínil stručně Tomáš. „Až tady jednou budou ti islámský kozom*di sekat hlavy, aspoň víme, která sorta ‚lidí‘ nás dovede ke špalku. Pár atomovek letících směrem ke Střednímu východu, to by mi opravdu zlepšilo den,“ svěřil se na hraně zákona Štěpán.
Dva „šajtáni“
Na akci bylo, kromě tuzemských aktivistů, kteří se počtem vyrovnali nasazeným policistům, takže zhruba ke třiceti, i pár cizinců, ale podle všeho žádný Íránec. Zelenobíločervenou vlajku donesl Antonín, jak se představil mladík v modré bundě. „Tu vlajku jsem kupoval, když Američané zaútočili na Írán poprvé. Také jsme protestovali. Není v pořádku, že to Američanům a Izraelcům pořád prochází. Vadí mi ten dvojí metr a trpí tím obyčejní lidé,“ podotkl.
Podle něj jsou Íránci, co oslavují bombardování Íránu, nespíš exulanti či disidenti, kteří uprchli, protože měli s tamním režimem osobní problémy. „Sledoval jsem Al-Džazíru, protože česká média to opět vzala jednostranně, a viděl, jak v samotném Íránu statisíce lidí protestují, pláčou a truchlí, že jim zabili Chámeneího, protože to byl pro ně duchovní vůdce. To samé se stalo v Pákistánu, kde útočili na americkou ambasádu,“ zmínil s tím, že Trump je, co se týče válečných akcí, otevřenější, kdežto Biden by to „okecával potřebou demokracie a obranou lidských práv“. Nicméně jde o stejnou agresivní politiku USA, kterou svět, včetně české prohnilé politické scény, bohužel toleruje.
Naopak seniorním aktivistou účastnícím se podobných akcí je Miroslav Kelnar. Žil dvacet let v Turecku, s muslimy nemá problém a cítí potřebu vyjádřit nesouhlas s válečnými avantýrami USA a Izraele. Velkým a malým „šajtánem“, zlým duchem či ďáblem, jak jim říkají v islámském světě.
Nicméně poctivě přiznal: „V roce 2016 jsem tady fandil Trumpovi na demonstraci Trump for prezident. Měl jsem z něj dobrý pocit. Zklamal mě. V prvním prezidentském období se držel zpátky, ale teď se zbláznil a utrhl ze řetězu. Vyčerpal obě možnosti prezidentovat. Je to jako Miloš Zeman, u něhož bylo v druhém funkčním období také znát, že je mu jedno, co si lidé myslí. S Íránem nicméně Trump zase couvne, jak to udělal minule. V USA s tím totiž mnoho lidí nesouhlasí a budou volby.“
