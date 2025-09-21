Kdo jinému jámu kopá... Vondráček nabídl scénář se STAN i Piráty mimo sněmovnu

21.09.2025 21:52 | Monitoring

Předseda Svobodných Libor Vondráček, který kandiduje do Sněmovny v rámci SPD, varoval před tím, co by mohlo následovat, pokud bude Ústavní soud ČR postupovat v rozporu se svými vlastními verdikty z dřívějších let. A z toho by mohly vzejít nemalé problémy.

Kdo jinému jámu kopá... Vondráček nabídl scénář se STAN i Piráty mimo sněmovnu
Foto: Repro Datarun, Půr
Popisek: Libor Vondráček

Libor Vondráček (Svobodní) se rozhodl pro volby 2025 spojit síly s Tomiem Okamurou. A Ústavní soud ČR má řešit otázku, zda jde o koalici, která by měla vstup do Sněmovny obtížnější, pokud jde o počet hlasů, nebo to není koalice.

Vondráček upozornil, že Ústavní soud už kdysi tuto otázku řešil. A vyřešil.

Právník Marek Antoš ve vysílání České televize upozorňoval, že podle verdiktu Ústavního soudu ČR je koalicí takový subjekt, který se za koalici prohlásí. A pokud se za koalici neprohlásí, koalicí není.

Pokud by však Ústavní soud ČR přístup k věci změnil, podle Vondráčka by to mohlo přinést řadu problémů.

Pokud by však opravdu z pro mě nepochopitelných důvodů Ústavní soud popřel svoje předchozí rozhodnutí a dospěl k závěru, že volební klauzule bude navýšena, zdá se, že by měla problém řada uskupení. SPD, STAN, Piráti, Stačilo, Přísaha, ale i ČR na 1. místě by museli dostat 11 %, pro Motoristy by platila hranice 8 %. A podle průzkumů by se tak možná do Sněmovny probojovalo pouze ANO, SPOLU a SPD. A všechno by nakonec dopadlo podle rčení, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá,“ uzavřel varovně Vondráček.

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/soud-o-koalicich-rozhodl-uz-pred-triceti-lety-rika-pravnik-antos-365165

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Vondracek-Svobodni-Kdo-jinemu-jamu-kopa-sam-do-ni-pada-predvolebni-verze-780120

Článek obsahuje štítky

koalice , soud , Svobodní , volby , SPD , Vondráček , Ústavní soud ČR

autor: Miloš Polák

