Kdo jinému jámu kopá... Vondráček nabídl scénář se STAN i Piráty mimo sněmovnu

Libor Vondráček (Svobodní) se rozhodl pro volby 2025 spojit síly s Tomiem Okamurou. A Ústavní soud ČR má řešit otázku, zda jde o koalici, která by měla vstup do Sněmovny obtížnější, pokud jde o počet hlasů, nebo to není koalice.
Právník Marek Antoš ve vysílání České televize upozorňoval, že podle verdiktu Ústavního soudu ČR je koalicí takový subjekt, který se za koalici prohlásí. A pokud se za koalici neprohlásí, koalicí není.
Pokud by však Ústavní soud ČR přístup k věci změnil, podle Vondráčka by to mohlo přinést řadu problémů.
„Pokud by však opravdu z pro mě nepochopitelných důvodů Ústavní soud popřel svoje předchozí rozhodnutí a dospěl k závěru, že volební klauzule bude navýšena, zdá se, že by měla problém řada uskupení. SPD, STAN, Piráti, Stačilo, Přísaha, ale i ČR na 1. místě by museli dostat 11 %, pro Motoristy by platila hranice 8 %. A podle průzkumů by se tak možná do Sněmovny probojovalo pouze ANO, SPOLU a SPD. A všechno by nakonec dopadlo podle rčení, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá,“ uzavřel varovně Vondráček.
autor: Miloš Polák