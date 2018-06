Kdo může nahradit kardinála Duku? Zde jsou jména

08.06.2018 9:17

Arcibiskup Dominik Duka dosáhl věku 75 let, kvůli němuž by měl opustit svou funkci. Papež František jej nechá v arcibiskupském paláci do doby, než bude nalezen vhodný následovník. O nejčastěji zmiňovaných kandidátech píší Lidové noviny.