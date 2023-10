Kdyby toto udělal Moravec v BBC... Češka z Londýna má jasno, jak by dopadl

reklama

Janu Frank představila moderátorka pořadu Jana Bobošíková jako českou publicistku, která dlouhodobě žije ve Velké Británii. Když viděla, jak jednostranně informují česká média o brexitu, založila web „Z Londýna“ a dnes informuje o situaci nejen v Londýně také na sociálních sítích. Jejím cílem prý je vystavět diskusi nad stavem české společnosti nejen z „exilu“.

Na sociálních sítích se občanská žurnalistka věnuje především nevyváženému informování v českých médiích, ta charakterizovala následujícími slovy: „Česká média mohou ještě dohánět ta západní, přestože si myslí, že jsou jako západní,“ míní.

Konkrétní kritiku vznesla na adresu televize veřejné služby. „Dost mi přijde vtipné, že Česká televize se stále dává jako příklad BBC, přičemž věci, které se dějí v České televizi, by se v BBC opravdu stát nemohly. A to i přesto, že BBC je také velmi kritizovaná ohledně vyváženosti a je na ni vyvíjen velký tlak z různých stran, jádro lidí, kteří jí věří, se čím dál více zmenšuje, tedy stejný problém jako u České televize.“

V BBC se podle jejích slov oproti České televizi stále zachovávají nějaké standardy, nabídla konkrétní srovnání: „Například obdobné pořady, jako je třeba v České televizi s Václavem Moravcem, tak to je pořad, kde máte pocit, že chybí moderátor, protože tam v té debatě není nikdo nestranný. Vždy víte, jaké názory bude pan Moravec podporovat, koho bude stavět do méně komfortní role. To je moment, kdy britské publikum je velmi přísné, a kdykoli se něco takového v nějakém pořadu stane, hned na to velmi upozorňují, píší stížnosti,“ uvedla Frank v pořadu Aby bylo jasno.

Stále podle svých slov čeká, že novináři půjdou více po kauze ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) s jeho šifrovaným telefonem. „Mám pocit, že v mainstreamových médiích to utichlo a všichni jsou spokojení s tím, že s šifrovaným telefonem si hrají malé děti pana ministra,“ nevycházela Jana Frank z údivu, jak rychle kauza vyšuměla a jaké argumenty z úst Rakušana postačily.

Vysvětluje si to specifickými vlivy a tlakem vlastníků soukromých médií a specifickými vlivy třeba v České televizi.

