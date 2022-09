Když jsem byla v jeho městě, lidé říkali... Schillerová nastínila něco o Stanjurovi

reklama

Čeští občané podle někdejší ministryně financí často hovoří o tom, že vláda neřeší jejich problémy s cenami energií či se zdražováním, ale místo toho řeší jenom „vlastní problémy“. „Problémy vašich ministrů,“ specifikovala.



Nehází však všechny ministry do jednoho pytle. Ocenila prý například vystoupení ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). „Děkuji mu za to. Vidím, že alespoň někdo z vlády si to (vážnost situace, pozn. red.) uvědomuje,“ cení si jeho slov. Dodává však posmutnění nad tím, že takováto slova neslýcháme od ministra financí Stanjury, od ministra průmyslu a obchodu Síkely či přímo od premiéra.

Vláda dle Schillerové své kroky s řešením současných problémů představuje velmi pozdě a jsou nedostatečné – se „stříkací pistolkou“ tak prý vláda „hasí velký požár“.



„Firmy už padají, protože doteď byla pomoc nulová. Denně dostávám sms od nějakého majitele firmy,“ kritizovala, že se pomoc firmám řeší až nyní. Problémy mají s uživením se i senioři či samoživitelky.



O „nějaké komunikací mezi vládou a opozicí“ podle ní nemůže být ani řeč, a to přitom předchozí vláda expremiéra Andreje Babiše prý vycházela návrhům současné pětikoalice vstříc, a pokud s nimi souhlasila, tak je schvalovala. „Třeba při pandemii. Často jsme opozici naslouchali. Ale neříkám, že jsme vždy udělali to, co chtěli. Například nápady paní předsedkyně Pekarové Adamové, abychom kompenzovali sto procent… to bychom ten schodek dneska měli bilion,“ pravila Schillerová.

Požadavek na konec šéfa STAN Víta Rakušana v pozici ministra vnitra dle ní je legitimní, jelikož prý nelze, aby byl v čele resortu, pod nějž spadají bezpečnostní složky, předseda hnutí, jehož „vlivní členové a spolupracovníci jsou napojeni na mafiánské struktury a jsou vyšetřováni policií“.



Dřívější slova, že se opozice nechystá hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě během českého předsednictví Radě EU, která zazněla před několika měsíci, si dle exministryně vládní činitelé vysvětlili jako „bianco šek“ a místo pomoci firmám a lidem podle ní docházelo jen na skandály, jakým bylo jmenování Mlejnka do čela civilní rozvědky (ÚZSI).



Vyvolání hlasování o nedůvěře vládě dle ní není zbytečné a rozhodnuté dopředu. „Máme odpovědnost vůči našim voličům. Výsledek odhadnout dokážeme, do 108 počítat umíme všichni. Ale všichni jsme se také určitě v politice setkali s tím, že nějaké hlasování dopadlo jinak, než jsme očekávali. Každý poslanec má své svědomí a odpovědnost vůči lidem, kteří mu dali ve volbách hlas,“ zmínila s důrazem na to, že každý poslanec jmenovitě bude moci říct, zda má důvěru vláda, v níž je Vít Rakušan a jeho hnutí STAN, které „stíhá skandál za skandálem a který svými špatnými rozhodnutými ohrožuje bezpečnost České republiky“.

Z odpovědi každého poslance také podle Schillerové zazní, zdali má jejich důvěru ministr průmysl a obchodu Jozef Síkela (za STAN), který „si očividně se stávající situací neví rady“.



A hlavně – zda má jejich důvěru premiér Petr Fiala, který „tomu všemu přihlíží se stoickým klidem“.



Když byla na návštěvě v Opavě, rodném městě ministra financí Zbyňka Stanjury, ptala se prý místních, zdali již za nimi šéf státní kasy zavítal a jaký mají na něj názor. „Nepřejte si slyšet, co jsem si vyslechla. A i různé historky, kdy byl primátorem města Opavy,“ líčila politička, co vyslechla ve „Stanjurově městě“. Politik dle ní mezi lidi nikdy nezavítal ani ve svém městě.

Dodala, že „rychlé a efektivní řešení“ současné energetické krize na národní úrovni vůbec nebrání evropskému řešení a opoziční ANO je dle ní připraveno ke spolupráci v řešení situace.

