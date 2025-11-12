Stojanová (Piráti): Není možné, aby se Macinka kamarádíčkoval s uhlobaronem

12.11.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Pavlu Tykačovi a Petru Macinkovi.

Stojanová (Piráti): Není možné, aby se Macinka kamarádíčkoval s uhlobaronem
Foto: Repro Facebook
Popisek: Předsedkyně Mladého Pirátstva, Kateřina Stojanová

Pavel Tykač nám dlouhodobě ukazuje, že zisk je pro něj přednější než zájmy lidí a přírody. To se projevuje zejména v Ústeckém kraji a obcích, jako je Horní Jiřetín. Tykač se svým komplexem tyto oblasti roky drancoval, a když má uhradit prostředky na rekultivaci, požaduje úlevu ve výši půl miliardy korun oproti původním závazkům. Tyto peníze ale nejsou žádným milodarem, nýbrž oprávněným nárokem za utrpení obcí, které jim těžba roky působila.

Je alarmující, že takovýto člověk má přímé vazby na kandidáta na ministra životního prostředí Petra Macinku. Není možné, aby se člověk, v jehož gesci je ochrana přírody, kamarádíčkoval s uhlobaronem, který roky přírodu drancuje a ani není ochoten pomoci postiženým oblastem, které dlouhé roky vysával. Ministr s takovými vazbami je vážným ohrožením pro české životní prostředí. Proto jsem minulý týden zaslala Andreji Babišovi dopis, aby Petra Macinku do této role nejmenoval.

Kateřina​ Stojanová

  • Piráti
  • poslankyně
Článek obsahuje štítky

piráti , Tykač , Macinka , Stojanová

autor: PV

Plakát

Přečetl jsem si váš názor na pana Okamuru, kde ho odsuzujete za ten, tzv kontroverzní plakát. Povězte mi, jak se vaše odsudky pana Okamury snášejí s desítkami brutálních vražd, pachaných přistěhovalci? Co říkáte na zavraždění ubodáním dvouletého dítěte a muže, který ho chránil? Opravdu se vám ten pl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

