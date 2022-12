Když to vidím u Rakušana nebo Fialy... Profesor Drulák varuje: Přijdeme o svobodu

Publicistka Jana Bobošíková vyzpovídala bývalého náměstka na ministerstvu zahraničí Petra Druláka. Ten vyjevil svůj názor, že žijeme v liberální totalitě, že svoboda slova zdaleka není to, co bývala před 30 lety, že v otázce ruské agrese proti Ukrajině rozhodují Spojené státy, nikoli Polsko, Česko či Ukrajina. A nakonec vyčinil předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) a předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) za to, jak se chovají k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi.

Jana Bobošíková si do svého internetového pořadu Aby bylo jasno pozvala profesora Petra Druláka, bývalého velvyslance ve Francii a někdejšího náměstka na ministerstvu zahraničí. Ten jí sdělil, že dnes již nežijeme ve svobodné společnosti. Když jsme se v 90. letech minulého století přihlásili k liberální demokracii, zdálo se, že to bude pro naši společnost výhodné. Ale teď už není. Tak to alespoň vidí Petr Drulák, který se domnívá, že dnes již žijeme v „liberální totalitě“.

„Všechny ty světové liberální demokracie se dostávají do určité krize. ... Před takovými pěti lety jsme si mohli říct, že tu máme víc názorové svobody než třeba v Německu nebo ve Francii nebo v USA. Dnes už si to říct nemůžeme. Je to prostě tím, že ta liberální elita se cítí ohrožena. A tak přitvrzuje,“ spustil Drulák.

Když působil jako velvyslanec ve Francii, všiml si prý, že pokud někdo hovořil kupříkladu o otázkách migrace a integrace jinak, než si žádal establishment, „tak byl na vyhození“. Proto se mu zdá, že žijeme minimálně v „liberální oligarchii“. V oligarchii proto, protože moc drží v rukou ten, kdo drží majetek. „A ten vývoj posledních let mě vede k tomu, že hovořím o liberální totalitě. Vy tady nemáte jedno centrum moci, a to vynucování názorů, které jsou považovány za správné, nepřichází od jednoho politika. My tam vidíme působení řady osobností, i řady novinářů, prosazovat ty ‚správné názory‘,“ pravil Drulák.

Jedním dechem dodal, že mnoho lidí, včetně politiků, se ohání pojmy svoboda a demokracie, ale fakticky svým chováním postupují proti svobodě a demokracii. „A když to vidím u ministra vnitra nebo u premiéra, tak mě to znepokojuje. ... A to celé povede k tomu, že o tu svobodu přijdeme, protože lidé budou říkat, že máme svobodu a demokracii, ale tenhle člověk by měl být umlčen. Proto je to ta totalita,“ míní Drulák.

„Z těch novinářů se stali hlídací psi vládních kruhů. Oni brání jejich pozice proti demokracii,“ nešetřil ostrými slovy Drulák s tím, že novináři a intelektuálové tak činí možná proto, že se bojí, co by mohlo přijít místo tohoto režimu. Možná komunisté, možná fašisté.

Drulák ocenil, že USA zachovaly zdrženlivost, protože kdyby postupovaly jinak, mohla vypuknout válka přímo mezi USA a Ruskem. Drulák má za to, že v této krizi se potvrdilo, že ve skutečnosti o válce na Ukrajině nerozhodují sami Ukrajinci, případně Poláci, ale politici Spojených států.

„Hlavní aktérem toho konfliktu jsou Rusko a Spojené státy. Pak až jsou tu ti další. I Poláci vědí, že když se něco stane, tak musí počkat, jak to vyhodnotí Američané. Poláci jsou si vědomi té hierarchie, ve které jsou. Poláci jsou důležitým spojencem, ale klíčová rozhodnutí se nepřijímají ve Varšavě, ale ve Washingtonu,“ konstatoval Drulák.

Teď se podle něj otevírá situace k jednáním o míru, protože Ukrajinci už nepostupují tak rychle, jako v létě a na podzim, ale ani Rusové nemají naději, že se svými plány uspějí. Teď je namístě role Západu, aby na jednání tlačil, a v takové chvíli by ukrajinský prezident Zelenskyj mohl tvrdit, že má svázané ruce, protože o jednání rozhodl Západ.

Drulák zdůraznil, že z jeho pohledu v tomto konfliktu a v jednáních Česko nehraje žádnou důležitou roli. Důležité podle něj bude jen to, co rozhodne Washington.

Spojené státy sehrály podle Druláka zásadní roli i při zrodu Společenství uhlí a oceli, které se postupně přerodilo v EU. Kdo čte dějiny evropské integrace, tak ví, že bez USA by evropská integrace nevznikla. Američané se z Drulákova pohledu postarali o to, aby budoucí EU nepostupovala proti jejich zájmům.

Nakonec věnoval pár slov i tomu, že předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) odmítli jednat se svými maďarskými protějšky. Podle Druláka je to velká diplomatická chyba.

„Když ti parlamentní představitelé takto dávají najevo tento postoj, tak ukazují naprostou diplomatickou nezralost. Kdyby byli v exekutivních funkcích, tak je to skutečně na pováženou. Takhle je to akorát nepříjemné a trapné pro Českou republiku,“ řekl Drulák.

Ale ke štěstí České republiky premiér Petr Fiala (ODS) se svým maďarským protějškem Viktorem Orbánem jedná. „Premiér Fiala si uvědomuje, že musí zastupovat Českou republiku trochu důstojnějším způsobem,“ prohlásil Petr Drulák.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

