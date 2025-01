Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13217 lidí německý deník Bild v průzkumu, který pro něj vypracovala agentura INSA, upozornil, že spolupředsedkyně AfD se těší stejné oblibě mezi kandidáty na kancléřskou funkci jako šéf Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz, jelikož oba dva podporuje 21 % Němců.



Opět totožných 14 % podpory v průzkumu získal také německý kancléř Scholz a spolkový vicekancléř Robert Habeck z německých Zelených.



Lídr německé opozice a někdejší rival bývalé německé kancléřky Angely Merkelové v Křesťanskodemokratické unii Friedrich Merz je i přesto považován nadále za favorita nadcházejících voleb, jelikož – přestože jsou výsledky průzkumu, co se týče obliby obou lídrů vyrovnané – u voleb rozhodne podpora jejich stran a v té již AfD za koalicí křesťanských stran CDU/CSU zaostává.

Fotogalerie: - U německých sousedů

Podle průzkumu od agentury INSA by totiž mohla AfD v nadcházejících volbách získat 22 % hlasů, kdežto CDU/CSU až 30 %. Současná vládnoucí SPD pak má podporu 16 % voličů.



Program obou lídrů i stran se v mnohém potkává. Merz podobně jako AfD často kritizuje ilegální migraci a v minulosti v zemi též rezonoval jeho výrok o „sociálních turistech“, jak označil Ukrajince, kteří přišli do Německa hledat bezpečí, aby poté cestovali tam a zpět mezi oběma zeměmi, jakmile si zajistili sociální dávky. CDU se pod jeho vedením také přibližuje ke konzervativní politice, avšak možnost vlády s Alternativou pro Německo po volbách Merz odmítá.



Pokud nezmění názor, vychází jako pravděpodobný spojenec pro složení většiny pro CDU aktuálně vládnoucí SPD kancléře Olafa Scholze, kterou však Merz v posledních měsících za její politiku ustavičně kritizuje.

Fotogalerie: - Přistěhovalecká čtvrť v Berlíně

Právě Scholz na sobotním sjezdu SPD, kde šest týdnů před spolkovými volbami uspěl při hlasování o stranickém kandidátovi na kancléřský post, Merze a CDU/CSU rovněž nešetřil. Prohlásil, že „na CDU a CSU v Německu teď není čas“ a německé křesťanské demokraty kritizoval za plánování škrtů v sociální oblasti a tvrdil, že mají zálusk pomáhat jen nejvíce vydělávajícím daňovým poplatníkům. Německo je dle Scholze „na rozcestí“ a hrozí dle něj, že se Němci při podpoře opozičních celků po volbách „probudí v jiné zemi“. Varoval též dle serveru Die Welt před „pravicovými populisty“ a „útoky na demokracii“ a posunem politického spektra doprava či tvrdil, že „také v USA určité síly pracují na zničení našich demokratických institucí“.



Fotogalerie: - Berlín po sedmdesáti letech

„Žádná země není dvorek jiné,“ prohlásil následně Scholz a zdůraznil, že nedotknutelnosti hranic platí pro země nejen na východ od Německa, ale i těch na západě, a ujistil Ukrajinu o další podpoře a že zabrání tomu, aby se NATO zapojilo do války.



Německému kancléři však jeho slova nevěří ani samotní Ukrajinci. Ukrajinská agentura NEXTA totiž podotýká, že zatímco hlásí, že „Putinovo Rusko zahájilo brutální útočnou válku proti Ukrajině“ a obviňuje některé německé strany, že „šíří jednu kremelskou lež za druhou“, je to právě on, kdo blokuje vojenskou pomoc Ukrajině.

?? Scholz Confirmed as Chancellor Candidate



The Social Democratic Party of Germany has nominated him for the position. Speaking at the party congress in Berlin today, the politician promised to raise wages, combat xenophobia, and improve social protection.



Olaf Scholz also… pic.twitter.com/rRWFnBaajp — NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2025

Obnovíme jádro a plyn z Ruska, slíbila Weidelová

Anketa Chcete, aby ruští lední hokejisté startovali na olympiádě 2026? Ano, za všech okolností 93% Podle vývoje války na Ukrajině 2% Ne, rozhodně ne 4% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7938 lidí podle Bildu lídryně AfD, jež se do CDU/CSU strefovala během svého projevu ve zvýšené frekvenci, zatímco strany z odstupující koalice podle deníku téměř nezmiňovala.



Server Tagesschau si všímá, že Weidelová ve svém projevu mezi opatřeními, která chce zavést v prvních 100 dnech po převzetí moci, jmenovala „uzavření“ německých hranic a start „repatriací ve velkém měřítku“, přičemž zmínila, že by spustila „remigraci“ z Německa.



Weidelová také oznámila, že případná vláda s její účastí „strhne všechny větrné turbíny“ a uvede „funkční jaderné elektrárny zpět do provozu“. Déle by též chtěla udržet při životě uhelné zdroje a obnovit nákup plynu z plynovodu Nord Stream přes Baltské moře.

Fotogalerie: - Kříže před německou ambasádou

Bojovat by kandidátka AfD chtěla rovněž s „woke kádrovým semeništěm“, které se podle ní rozbujelo na německých univerzitách, včetně toho, že by byla uzavřena všechna genderová studia a jejich vyučující by Weidelová propustila.

Psali jsme: Očekávané vysílání s předsedkyní AfD: Musk občas nevěřil, co je v Německu možné „Německá ČT“ prý ovlivňuje volby. Naštvala síly zleva i zprava Lídr AfD Chrupalla naznačil vystoupení Německa z NATO Němci chtějí za kancléřku političku AfD. Ta chce přitvrdit proti migrantům