Kiska hovořil k poslancům o roztahujících se gaunerech. Kotlebovce vyhnali ze sálu poté, co jej nazvali vlastizrádcem

Andrej Kiska před časem oznámil, že nebude obhajovat svůj prezidentský mandát. Ale dokud je v úřadu, dává o sobě hlasitě vědět. Dokázala to i zpráva o stavu Slovenské republiky. Hned na úvod připomněl, že na konci února tohoto roku byl zavražděn novinář Ján Kuciak se svou snoubenkou. Vrah dodnes nebyl dopaden.

V tu chvíli v sále nastal rozruch. Postarali se o něj zákonodárci z uskupení Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko. Kiskovi na očích drželi nápis „Vlastizrádce“. Předseda Národní rady Andrej Danko poslance požádal, aby se začali chovat jako normální lidé a z úcty ke hlavě státu nápis složili. Když tak neučinili, Danko nechal neukázněné poslance LSNS vykázat ze sálu. Vysloužil si za to potlesk. Nejen tento potlesk zprostředkovaly českým divákům kamery České televize.

Po pár minutách se slova znovu ujal Kiska. Připomněl, že před dvaceti lety Slovensko muselo řešit únos syna prezidenta Michala Kováče. Únos měla provést slovenská tajná služba. Tehdejší premiér Vladimír Mečiar dodnes odmítá, že by s touto kauzou měl cokoli společného. Postaral se však o vyhlášení amnestie pro osoby zapojené do kauzy. Teprve dvacet let poté dokázala Národní rada Slovenské republiky tuto amnestii zákonem prolomit a celá věc se začíná znovu řešit.

Kiska si prý netroufá odhadnout, jak dlouho se Slovensko bude vzpamatovávat z vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Je však podle něj zcela jisté, že tento čin vypovídá o Slovensku cosi neblahého.

„Gauneři prosperující díky kontaktům na veřejnou moc jsou produktem světa, který vrcholní politici roky nechali růst a roztahovat se po Slovensku. Světa, ze kterého profitovali a opírali o něj svou vlastní moc,“ pálil Kiska do současné politické reprezentace. Tito gauneři se prý ale najednou vymkli z kontroly. Obyvatelé Slovenska to vidí a nechtějí žít v takové zemi. Kiska je o tom přesvědčen. Právě víra, že Slovensko může být lepší, pohnala desítky tisíc lidí do ulic mnoha slovenských měst.

Teď je podle Kisky třeba, aby lidé znovu mohli začít věřit státním institucím a věřit, že státní orgány dokážou najít i v tak strašlivých vraždách, jako byly vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky, a tomu dnes bohužel lidé nevěří, Alespoň podle Kisky ne.

Očekávám, že se nová ministryně vnitra a nedávno jmenovaný prezident policie přidají ke snaze generální prokuratury zachránit zbytky dobrého jména orgánů činných v trestním řízení, kterému jejich předchůdci tolik ublížili,“ apeloval znovu slovenský prezident na politiky. „Vyzývám vedení resortu vnitra, aby vyhodnotilo a v mezích možného zveřejnilo zprávu o průběhu vyšetřování,“ žádal dál.

Otázek, které je třeba zodpovědět, je prý hodně. Mimo jiné je si prý třeba zodpovědět otázku, proč informace o případu dostali lidé, o kterých Ján Kuciak psal, a tak podobně. Tento jeden příklad podle prezidenta ukazuje, že vedoucím pracovníkům Ministerstva vnitra chybí jistá citlivost vůči tomu, co si žádá veřejnost.

„Je čas přestat odpoutávat pozornost zveličovanými hrozbami, jako jsou např. migranti, a namísto toho se věnovat organizovanému zločinu a extremismu,“ žádala hlava státu. Prostě a krátce řečeno, Slovensko potřebuje, aby lidé znovu začali věřit v právní stát, což si podle prezidenta vyžádá mnoho práce. „Nikdo by neměl počítat s tím, že lidi budou stále tolerovat polovičaté kroky a roky čekat na výsledek,“ varoval Kiska.

Lidem prý rozhodně nebudou stačit sociální balíčky, lidem nebude stačit, že se jen mluví o potřebě řešit důchodový systém a tak podobně. Slovenské děti musejí dostat lepší vzdělání. Je prý také třeba pomoct romským rodinám, kde se chudoba dědí z generaci na generaci. Okamžitě také nabídl jedno pomocné řešení – obědy zdarma pro děti ve školách.

Mladí lidé na Slovensku musejí podle Kisky vědět, že populace stárne. „Jestliže někteří z vás chcete dokonce i v ústavě omezit věk odchodu do důchodu, musíte sebrat odvahu a povědět lidem, jaká bude cena. Povězte to i našim dětem, aby věděly, jaký balvan jim přivážete k nohám. Buď budou důchody nižní, nebo daně vyšší,“ shrnul podstatu problému prezident.

Skutečnou výzvou pro Slovensko přitom je zajistit důchodcům podmínky pro lepší život. „Ptám se, jak chce Slovensko zajistit podmínky pro lepší život seniorů, když na to nebude mít peníze,“ kroutil hlavou Kiska u řečnického pultíku.

Než se s poslanci rozloučil, pozastavil se ještě nad podmínkami nastavenými ve slovenském zemědělství. Poukázal na to, že slovenské farmy čerpají dotace, ale jejich produktivita je velmi nízká. Vůbec nejsmutnější pak podle prezidenta je, že důchod není pro občany dobrým místem pro život. Psal o tom i Ján Kuciak. Kuska proto nedokáže pochopit, proč se stát nesnaží o nápravu.

Nikoli poprvé zopakoval, že si Slováci přejí žít ve slušném Slovensku. To s sebou prý nese i nutnost slušně a korektně debatovat o těžkých tématech. „Musíme opět obsadit prostor, ve kterém se díky nevšímavosti politických lídrů roztahují fanatici a extremisté,“ burcoval ve slovenském parlamentu Kiska. Slovenští politici mají podle jeho názoru hledět dál než na horizont jednoho volebního období. „Krajina, která se neumí pohnout z místa, je odsouzená k neúspěchu,“ upozornil prezident své kolegy.

Slovensko a jeho občané mají dar řešit problémy z minulosti. V roce 1944 dokázali povstat proti fašismu, v roce 1989 proti komunistům a v roce 1998 dokázali Slováci i sesadit Mečiara. Teď je podle Kisky třeba řešit dnešní problémy.

V závěru svého projevu Kiska citoval slova jednoho z duchovních otců Československa, Milana Rastislava Štefánika. „Jestli bude každý z nás dnes lepší, než byl včera, naše vlast bude velká a slavná,“ vypůjčil si Kiska slova slovenského velikána. Štefánik věděl, že ten, kdo si svobodu nevybojuje sám, si ji nezaslouží. Proto se všichni Slováci musejí pokoušet být lepší než včera.

autor: mp