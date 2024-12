Klaus: Být levicový je módní. Přeji Motoristům odvahu

Na kongresu politické strany Motoristé sobě byly hostům rozdávány cedulky s hesly jako Člověk není nepřítel, Energie není nepřítel, Auto není nepřítel. Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 57% Přiměřená 40% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8507 lidí

S projevem vystoupili předseda Motoristů Petr Macinka i europoslanec Filip Turek. Kritizovali současného prezidenta Petra Pavla i vládní koalici. „Týmy piáristů se snaží z teflonových postav vydolovat něco, co nejsou. Politické strany se podobají jako vejce vejci. Vládneme, nerušit,“ zaznělo ironicky.

A že veřejnost vládní politice rozumí stále méně. „Vadí diletantismus i podřízení cizím elitám. Kradou jim sny, že poctivou prací lze dosáhnout blahobytu.“ Má smysl počínat si svobodně. „Duše země nemocná není, lidé stále rozeznají ty, kteří to s nimi myslí dobře.“

„Jako člen Evropského parlamentu vím trochu dopředu, co všechno se na nás hrne. Kdybyste vy věděli, co se na nás hrne, tak byste byli stejně hranatí jako já,“ prohlásil Filip Turek, čestný prezident strany s členským číslem 000.

Na akci Motoristé sobě představili mj. krajskou strukturu, čímž podle šéfa Motoristů Petra Macinky strana dokončí přestavbu z „politického start-upu“ na dospělou stranu. A oznámili také přijetí 1415 nových členů.

Mezi příznivci strany se na kongresu objevili mj. miliardář Richard Chlad či bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Pozvání přijal i poslanec Patrik Nacher (ANO). V sále byli viděni také senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO).

Na kongresu nechyběl exprezident Václav Klaus, jenž přednesl svou řeč.

Strany z 90. let podle jeho slov „trochu vypelichaly“. „Jen lidovci jsou pořád stejní,“ doplnil a dobíral si přítomného lidovce Čunka v publiku, což vyvolalo v sále mezi hosty rozruch. Motoristům Klaus popřál, aby se jim nestalo, že také „vypelichají“.

Být levicový je podle Klause naopak módní a za pravicovost se dnešní politici mnohdy stydí. Vyslovil proto přání, aby se politici k pravicovosti přihlásili. „Už to bude na naší politické scéně revolucí,“ podotkl.

„Nemusím snad připomínat, že dnešní pravicovostí není boj s tehdejší zrůdností našeho komunistického režimu. Tak to bohužel mnozí dnešní pravičáci chápou. Na tom nic pravicového není. Skutečná pravicovost musí být odmítáním dnešního progresivismu, multikulturalismu, genderismu, globalismu a v neposlední řadě environmentalismu, neboli zelené ideologie poschovávané v nejrůzněji pojmenovaných politických stranách dneška. V tomto střetu se musí Motoristé jasně vymezit, ne vůči Leonidu Brežněvovi nebo Gustávu Husákovi. Zabývat se dnes těmito jmény je evidentním politickým eskapismem. Snad k němu Motoristé nesklouznou,“ dodal.

Právě Motoristé by podle Klause měli být novou stranou, která tuto nevyváženost napraví. Neměli by se bát, být stranou pravicovou, byť na to česká společnost nemusí být zcela připravena, protože, jak už bylo řečeno, líbí se jí více socialismus. „Buďte odvážní v obhajobě pravicových myšlenek,“ řekl Klaus.

Nabádal Motoristy, aby byli plnoformátovou stranou a aby řešili nejen problémy motoristů a boje za automobily se spalovacími motory, ale i další problémy všech občanů. „Motoristé začali rozumně jedním tématem – bojem za udržení motorismu před zelenou ideologií. Toto téma je úžasné, ale strana Motoristů nemůže zůstat monotematická. Musí se stát plnohodnotnou stranou. Stranou, která má pevný názor na celou řadu dalších témat naší současnosti. Souhlasím s tím, že vlastnictví a maximálně svobodné používání osobního auta je jedním z hlavních revolučních průlomů dvacátého století a že boj o jeho udržení i ve století jednadvacátém je obrovským tématem současnosti. Plnohodnotná strana však u jednoho tématu zůstat nesmí. Proto se budeme těšit na to, jak Motoristé naloží s tématy dalšími,“ zdůraznil bývalý prezident Václav Klaus, jenž na konci své zdravice sklidil nejméně minutový aplaus.

Opoziční Karel Havlíček na pódiu kritizoval vládní koalici. „Máme nejhorší vládu samostatné České republiky, s žalostnými výsledky a navíc aktivistickou, přebíjející nekompetentnost papalášskými manýry. Zastrašuje lidi a oponenty nazývá dezoláty, šváby nebo dokonce Putinovými kolaboranty. Opozici říká, ať stojí a šoupe nohama. Je to prvoplánový slepenec aktivistů. Nevědí, co chtějí, ale přesně vědí, co nechtějí. Jejich spojujícím článkem je nenávist. S tou se dají vyhrát volby, ale nedá se s ní vládnout,“ řekl Havlíček.

Budoucí vláda podle něj nesmí stát na nenávisti. „Nesmí zde vzniknout tzv. vzdorkoalice, která se semkne na tom, že sejmula společného nepřítele,“ pokračoval Havlíček s tím, že bude třeba koaličních partnerů, se kterými se bude dát domluvit na společném programu. „Na programu, který nebude stát na socialistických experimentech, přenášení vlivu na stát nebo až na Evropskou unii. Nebude postaven na umravňování těch úspěšných a na kádrování, že zemědělci mají například podezřelé nové traktory. Musí to být program, který bude založen na respektu k úspěchu, píli, zkušenosti. Nebojím se říci, na respektu i k těm starším. Bude založen na respektu ke svobodě a ke všem názorům,“ řekl místopředseda hnutí ANO.

Motoristé jsou dle slov Havlíčka subjektem, který je ukotvený. „Věřím, že jsme společně hrdí na to, že nás v EU zavřeli do ‚sanitární uličky‘ a že nemáme nic společného s těmi, kteří dnes v Bruselu rozhodují,“ prohlásil Karel Havlíček.

Během kongresu politické strany Motoristé sobě vystoupilo ve slavnostním defilé 14 krajských lídrů včetně Macinky. Krajský lídr z Libereckého kraje akci originálně završil, když vystoupil na pódium jako kouzelník s kouzelnickou hůlkou.