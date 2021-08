Klaus: Vina Václava Havla. Nekonečně neblahá. Mladí blbnou, nemají zkušenosti

V obnoveném měsíčníku MY Petra Hájka vyšel rozhovor s Václavem Klausem starším. Bývalý prezident v něm hovořil o případném vystoupení z EU. Rozhodnutí k němu prý musí přesahovat politickou scénu. Také hovořil o konci komunismu, který prý narozdíl od jiných zemí Česku „spadl do klína“. Ale hlavně hovořil o Václavu Havlovi, i když s poznámkou, že ho od toho mnozí odrazují. „Jeho vina, pokud jde o společenské i zahraničně-politické uvažování velké části naší veřejnosti, je nekonečně více neblahá, než si většina lidí myslí,“ řekl. A jmenoval.

Hlavní roli má podle něho zkušenost s komunismem, která už ovšem mizí i ve státech střední a východní Evropy, ale je tu i další aspekt, říká Klaus: „Když srovnávám většinu našich dnešních doktorandů s maďarskými či polskými, je to obrovský rozdíl. Oni ještě přemýšlejí. Samozřejmě že je to dáno i tím, že v čele těchto zemí stojí již dlouhou dobu významné osobnosti, které tu západní plochost myšlení odmítají.“

Václav Klaus také hovořil o případném odchodu Česka z Evropské unie. Vysvětlil svůj postoj, tedy že je pro odchod z EU. „Odmítám ale naivní snílky, kteří si myslí, že se to stane, když o tom budou pouze vykřikovat. Tím totiž spíše brání tomu, aby tu vzniklo reálné a silné politické hnutí, které o změnu poměrů v unii, respektive o náš odchod z ní, bude usilovat,“ řekl bývalý prezident.

Podle něho se jedná o tak významné téma, že změnu nelze dosáhnout jen na politické scéně. „Ta je u nás možná jen dlouhodobým úsilím, zvratem ve školství, výchově obecně, zvratem v uvažování lidí. Obvykle to přirovnávám k souboji o naši suverenitu v Rakousko-Uhersku či za komunismu,“ řekl a přidal přirovnání: „Křičet někdy v roce 1960, kdy se zrovna přišlo na to, že jsme už dobudovali Novotného socialismus, a volat po tom, abychom ze sovětského tábora odešli, nemělo vůbec žádný smysl. Bylo to spíš kontraproduktivní.“

Šance na změnu poměrů by podle něj byla, kdyby se do politiky vrátili lidé „jeho typu“ nebo by se na české scéně objevil někdo jako Viktor Orbán. „Když bude čtyři pět Orbánů v Evropě, když se náhodou urodí takový Orbán u nás, tak bychom ke změně poměrů v EU mohli výrazně přispět. Ale dokud je to tak, že politické strany s tímto programem buď jen taktak prolezou do parlamentu, nebo mají dvanáct patnáct procent, to je málo. Třiadvacet procent, pak se o tom bavme,“ stanovil hranici nejznámější český euroskeptik.

O Polsku a Maďarsku mluvil bývalý prezident dále, dle jeho názoru se od sebe i od Česka liší, právě kvůli své minulosti včetně té komunistické. „Vidím podstatný rozdíl už v tom, že konec komunismu u nás proběhl do značné míry nezaslouženě. My jsme si to neodpracovali. Nám to spadlo do klína,“ uvedl Václav Klaus.

A komentoval i svého předchůdce v prezidentském úřadě, Václava Havla. „Jsem věčně okřikován, abych to jméno nezmiňoval, že tím vedu jen svou věčnou válku, ale chceme-li pochopit, co se u nás stalo a děje, nelze se tomu vyhnout,“ míní.

„Jeho vina, pokud jde o společenské i zahraničně-politické uvažování velké části naší veřejnosti, je nekonečně více neblahá, než si většina lidí myslí. Václav Havel byl v podstatě raný progresivista dnešní doby, který v sobě nesl všechny ismy, které se tu dneska zabydlují. Na to jako by se zapomnělo – a zapomínají na to i lidé docela sofistikovaní,“ osočil již mrtvou osobnost a pokračoval: „On byl levicový, zelený politik par excellence. Byl proti politickým stranám. Nebyl obhájcem našeho národního státu, protože myslel globalisticky – byl přece pro tu global village, tu celosvětovou vesnici – a tím ovlivnil myšlení daleko více lidí, než kdo tuší.“

