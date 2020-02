Klaus ml. mezi lidem: Na*rat, říká nám EU. Braňme se! Východní trhy jsou důležitější. A cizinci u nás...

Evropští bankéři, kteří jsou vlastně politiky, tisknou nové a nové peníze jak smyslu zbavení. Podrobíme se evropské směrnici o zbraních a ořezávání svrchovanosti a samostatnosti salámovou metodou bude pokračovat. Zelení pomatenci, dojíždějící na hory z vysokých škol a chutě se vázající k ještě posledním zeleným stromům, pomohli kůrovci okupovat celé Česko. Další pak omezují auta a řidiče, sami využívajíce městského stylu života co hrdlo ráčí. A na samém konci obce, u kravína, je nejlepší postavit radar – tak se plní městská kasa, přestože tam nikdy nebyla žádná nehoda, avšak omezenou rychlost dodrží jen málokdo. Do Plzně zavítal na besedu s občany Václav Klaus mladší a dvě hodiny utekly jako voda.

Kdo očekával nějaký protest, nebo alespoň provokativní otázku, protože jméno dynastie Klausů není v plzeňské ODS příliš v oblibě, byl zklamán. Ale drtivá většina několika set přítomných, kteří zaplnili sál Měšťanské besedy, si užila své. Naposledy takový počet lidí na politické akci měl před několika lety jen Andrej Babiš coby ještě zakladatel hnutí ANO.

Autobyznys v zeleném

V diskusi zazněl dotaz mladého muže na zdanění elektromobilů. Tazatel si postěžoval, že kdo provozuje normální motory, je znevýhodněn.

„Daně mají být nízké a jednoduché. Čím jsou více složité, tím to vede ke špatnému,“ konstatoval Klaus. „Podívejte se, jaké bylo daňové přiznání před patnácti dvaceti lety. Bylo kratší. Daleko více to vyhovuje bohatším, kteří mají daňového poradce, jenž nad tím pořád špekuluje. Když má někdo dvacet milionů a koupí si šest domů a splácí hypotéku a odečítá si to z daní, tak nechápu proč. To s daněmi nesouvisí. Daně mají být jednoduché, ideálně pro všechny stejné,“ zopakoval Klaus mladší. „Má být jedno, jestli jde o spalovací motor, elektrické auto, sekačku nebo cokoliv jiného, tak daň má být stejná.“

Náš český invazivní kůrovec

Následoval dotaz ženy středních let: „Jak to myslíte s tím kůrovcem? Můžete to rozvést z hlediska Trikolóry?“

„S Trikolórou to nemá nic společného. To není náš brouk,“ uvedl za smíchu auditoria Klaus. „Američané měli svého brouka – mandelinku. Kdo jste pamětníci, tak si pamatujete, jak zelení ministři brutálně bránili tomu, aby se těžily napadené stromy na Šumavě, že se do toho nesmí zasahovat. Vzniklo obrovské ohnisko kůrovce, které se šířilo napříč Šumavou a díky západním větrům dál do republiky. Část kalamity – a nechci tvrdit, že celá – vznikla lidským rozhodnutím. O les se mají starat lesníci, a ne lidi, kteří přijedou z pražské fakulty, přivazují se ke stromu a rozhodují o politice. A politici jim naslouchají. Ten spor je jasný. Na Šumavě jsem několikrát byl, dělali jsme tam několik konferencí, byli tam místní lidé. My říkáme mít zákony pro lidi, a ne proti lidem.“

„Nyní bydlím v Peci pod Sněžkou a tam je teď stejná písnička,“ byl hodně osobní Klaus. „Tam se ze zemědělství lidé neuživí a jediné, co tam je, je turismus. Je tam nový pokus o omezování zasněžování. Představte si zimu, jaká je nyní, a to středisko má velký problém se na zimu připravit. To představuje obživu pro lidi, kteří tam žijí. Velké hotely přežijí, ale většina jsou tam boudaři – paní vaří, pán to tam zaváží, všechno musejí udělat od Vánoc do 30. března. To není legrace, když jim někdo káže, že voda nemůže odtéci do Hamburku až v dubnu, ale v prosinci. To se tedy často dotýká ekonomických a sociologických aspektů.“

…jen si tak prásknout… v národním zájmu

Následoval dotaz muže středních let: „Zbraně a sankce 33 milionů korun. Kdybychom tuto legislativu EU neimplementovali, tak by to podle médií položilo Ministerstvo vnitra. Můžete objasnit tu částku a co je ve hře?“

Klaus na to: „Celé to je o hájení národní suverenity. Tato daňová směrnice, to je flagrantní věc, kde český stát má úplně jinou pozici než EU, která to prosadila. Ta směrnice není strašákem v tom smyslu, že by sebrala zbraně lidem, kteří je mají v ČR. Ale jde o salámovou metodu, kterou bruselští úředníci postupují. Zakazují se určité zásobníky, historické zbraně se musejí byrokraticky evidovat. Skutečně na myslivce a sportovní střelce, v ČR je jich asi milion, reagovali aňáci, a dokonce to hnali k evropskému soudu. ČR se bránila. Je to trochu komická věc, protože evropský soud vždy rozhodne ve prospěch evropských struktur a směrnic. Nikdy ne ve prospěch národních států, takže fuck off a směrnice platí (fuck off – nasrat, běžte někam; pozn. red.). Naše výzva byla, že jsme chtěli dostat na pořad Sněmovny, ať vláda řekne, jestli se té směrnici podrobní, nebo ne. Protože podle našeho názoru to není namístě, protože tak můžeme ustupovat ve všem a vždy, i v něčem jiném. Proč tam tedy poslanci sedí? Tak to rozpusťme, protože to nemá žádný smysl, jestliže takovéto věci musíme přijmout. Přestože to drtivá většina společnosti nechce. My nemáme v úmyslu vystupovat z EU, protože to je nerealistické za současných podmínek. Musíme se ale začít zpěčovat a věci neprohlasovávat. K tomu jsme vyzvali i ostatní politické strany, asi dvacet poslanců nám to podepsalo. A my jsme to chtěli dostat na jednání, abychom Babiše chytili, jak se bude vykrucovat, jak sliboval, jak to hájí a dává věc k soudu, ale nakonec se směrnice implementuje. Taková politika nemá žádný smysl, mohou pak klidně hlasovat automaty.“

Krámy středobodem vesmíru

Počet trestných činů spáchaných legálně drženou zbraní je podle Klause mladšího u nás minimální, jsme nejbezpečnější zemí světa, „…takže není jediný důvod, abychom věc nějak měnili. A ani to nechceme měnit. Není možné ustoupit. Je to prostě z důvodu, že se o tom nevede debata. Ta je přece naší povinností. To je na hlavu – poslanci už asi šestnáctkrát jednali, bylo první čtení, druhé čtení, třetí čtení, o otevírací době v obchodech. Každý si myslí, že je expert a mluví 170 poslanců z dvou set. Otevírací doba se už asi šestnáctkrát změnila. Kdyby někoho zajímalo, my jsme liberální a nechali bychom to na každém, ať se rozhodne sám. Je každého věc, kdy chodí do kostela a kdy do krámu.“

Poté však varoval: „Ale pak jsou zákony tak důležité. Přijde ministr a řekne, že implementační lhůta této směrnice je konec února, a tak vás prosím, schvalme ji. A poslanci jak za komunismu, 160 pro a schválí to. A často jde o důležité věci, třeba evropský zatykač, GDPR. To nevymyslela nějaká hlava v českém Parlamentě. Prostě přišla direktiva a my jsme ji museli přijmout. Jsou z toho GDPR na větvi starostové malých obcí, lidé platí velké peníze jak mourovatí specialistům, kteří to zaváděli. Padesát osm zákonů není našich vlastních, ale jde o směrnice EU.“

„Když se nebudeme aktivně bránit, tak to bude horší a horší,“ apeloval Klaus mladší. „Co si budeme říkat o dotacích. Někdo dostane šedesát milionů na svůj hotel a v horším případě děláte inkluzi a genderový výzkum s podporou z dotací,“ povzdychl si prezidentům syn. „Zdravotní sestřička z Plzně platí daně, ty se pošlou jedním příkazem k úhradě do Bruselu a pak se to vrací zpět operačními programy. Kdyby tohle nebylo, tak by nás to možná mrzelo, ale to by bylo asi všechno...“

Bližší cizinec nebo našinec?

Dotaz starého muže zněl: „Hodnoty vznikají z práce. Těch, kteří hledají práci, je třetina starších padesáti let. Tito lidé nejsou všichni lemplové a takoví, kteří nic neumí. A tato situace se táhne už spoustu let. To se budou pořád dovážet cizinci?“

Klaus mu odpověděl slovy: „ČR je v naprosto minimálních hodnotách nezaměstnanosti. Většina zaměstnavatelů má obrovské starosti sehnat jakékoliv pracovníky. My si uvědomujeme ohrožení lidí nad padesát let. Chceme snižovat daně a jednou věcí je úleva pro lidi nad 50 let z daně z příjmu. O důchodcích se mluví často, ale o těch předdůchodových už podstatně méně.“

„K těm zahraničním pracovníkům – když jdete v Praze do hotelu, tam není jediný Čech. Tam je samý Ukrajinec, Moldavan, Srb. Důvody, proč lidé nejsou, je jednak obrovské zdanění práce – 47 procent. Oni ti chytráci to umně schovali mezi sociální, zdravotní platby za zaměstnance zaměstnavatelem, ale všechno je daň, jen se to jinak jmenuje,“ vysvětloval Václav Klaus mladší.

A pak zavzpomínal na nedávnou historii: „Když jsem byl ředitel školy a měl osmdesát zaměstnanců, tak jsem na výplatní pásce psal, vaše mzda je 60 000 a strháváme vám 28 000. Docela koukali, kantoři! Kdybychom to chtěli napravit, tak by bylo ideální dát toto lidem do výplaty a pak by byli povinni v březnu zaplatit daň půl milionu, tři čtvrtě. Pak by debata o daních v ČR vypadala úplně jinak. Takže chceme snížit daně a to by snížilo cenu práce. Druhá věc je, že když cestuji po světě, tak vidím mladé lidi, jak jsou zaměstnáni ve službách na plný úvazek. U nás studují. Nejsou na pracovním trhu. Máme vnoučata, kterým to nejde, tak je posíláme do škol na něco lehkého.“

Na tapetě Unie

„Když jste už zmínil EU, myslíte, že je nereformovatelná? Když jsem volila sladké ano, tak jsem si představovala, že na území všech států budou platit stejné zákony třeba pro těžké zločiny,“ dostala se ke slovu další z četných žen. „Teď se kvůli brexitu pomalu mluví o tom, jako kdyby nad Velkou Británií už nemělo vyjít slunce. A ukázalo by se, že současná EU je reformovatelná jen jediným způsobem, a to likvidací,“ konstatovala tazatelka za smíchu a potlesku početného auditoria.

„Když se hlasovalo pro EU, tak se chtělo volný pohyb služeb a zboží, ale nechtěli jsme společného prezidenta a armádu,“ připomněl Klaus. „Já jsem volil ne, ale to je tajné. Británie na brexitu nijak neprodělá. Daleko více vyváží mimo země EU. Má daleko větší dovoz z Evropy než vývoz, takže se jí nestane vůbec nic. Johnson vyhrál volby, jeho popularita stoupla, akcie britských podniků stouply a nic. My jsme v horší pozici díky špatné zahraniční politice, a proto se musíme orientovat na trhy, jako je Kazachstán, Ázerbájdžán, stejně jako za první republiky, kdy naši předkové byli moudřejší. Trh třeba v Nizozemí je pro nás těžší. Jsou prudce rostoucí části světa a to by se mělo diverzifikovat. Nyní jsme exportem tak závislí na zemích EU, že jsme tak trochu v ekonomické pasti.“

O nereformovatelnosti EU pak host uvedl: „Já tomu také nevěřím. Současná cesta je omylem a bude se to hroutit. Cena bude velká. Evropské banky jsou obsazeny politiky. To vede k tomu, že se chrlí peníze jak o život, aby systém udrželi v chodu a všimněte si, že v některých evropských zemí je již záporný úrok. Ale ne centrální, ale spotřební, pro lidi. To je strašně divné a strašně nebezpečné,“ varoval významně Klaus. „ Když máte v bance sto tisíc a za rok tam máte 95 000, tak to raději někam ty peníze dáte, koupíte si pastoušku nebo jesetera,“ uvedl za smíchu posluchačů Klaus. „Francie, Itálie nejsou schopny své dluhy platit a jediný jistý balík peněz jsou úspory domácností. A když se na ně bude sahat, tak to bude bolet.“

Radar u kravína bezpečnost nevyřeší aneb Jak se plní obecní kasírtaška

Muž středních let vytáhl problém dálnic a silnic. „Řidiči jsou bez podpory, kdo se jich zastane?“

Klaus: „Ano, to říkáme. Kde naši předkové měli čtyřproudovku, tak my jsme udělali dvouproudovku. Jsem fanatický cyklista, ještě do předloňska jsem závodil, já kolo miluji. Ale jsou místa ve městě, kde kolo nemá co dělat, třeba na magistrále. Když nemáte rádi lidi a provoz, tak se odstěhujte někam, kde jsou tři lidi na padesát kilometrů. A když máte rádi divadla a bary a univerzitu, tak volíte město, ale tam jsou zas auta,“ doporučil šéf Trikolóry.

„Pro řidiče je to zvýšení rychlosti na vybraných úsecích na 150 kilometrů za hodinu a na silnicích první třídy na sto kilometrů za hodinu. Data ukazují, že to není o nic nebezpečnější. V Německu je nekonečno a nejsou vedle dálnice hromady mrtvol a vraků. A co je hlavní – jsme pro bezpečnost, ale ne pro buzeraci. Český stát není schopný pochytat bandu lupičů, kteří vylupují domy na jih od Prahy. Trvá to již tři měsíce, lidé jsou z toho na prášky, zakládají domobrany. Ale vybírat peníze na silnicích to nám jde skvěle. Drtivá většina kamer v obcích jsou čisté bankomaty. Zjistili jsme, že existuje mapa nehodovosti, která je přesná na každé místo republiky. Chceme zákonem donutit obce, aby dávaly kamery na místa, kde je velká nehodovost. Třeba u náměstíčka. Ano, pro někoho může být problém, že tam 99,9 procenta jede rychlostí 35 kilometrů za hodinu. Proto se kamery dávají na rozjezd, u kravína do mírného kopce, kde nikdy nebyla žádná nehoda. A i ten dědeček tam jede 64 a z toho oni mají peníze. Prostě, ať se ty kamery umístí na místa s nejvyšší nehodovostí a nikoliv tam, kde to nese peníze. Bráníme se všem pomateným nápadům ze Sněmovny, které jsou proti řidičům kamionů i normálních řidičů,“ ukončil odpověď Václav Klaus na otázku jednoho z několik set přítomných posluchačů.

