Klaus se děsí voleb: Vyhraje Babiš, ale premiérem bude zase Fiala

XTV odvysílala už 71. díl pořadu Pane prezidente, jehož hostem byl jako vždy Václav Klaus. Nejprve bývalý prezident hovořil s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým o nové knize Institutu Václava Klause Volby 2025: Po čtyřech letech Fialovy vlády, jejímiž autory jsou Václav Klaus, Jiří Weigl, Ivo Strejček, Ladislav Jakl a Filip Šebesta.
„Text mě v mnohém vyděsil. Kladete si otázku, jestli ty volby budou vůbec o něčem. A já z vašeho textu cítím skepsi,“ řekl moderátor a citoval úryvek z knihy, v němž Klaus zmiňuje nárůst frustrace mlčící většiny. „Není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?“ zeptal se Xaver Veselý hosta.
Prospěla někdy ODS České republice?
Prospěla někdy ODS České republice?
„Určitě ano. Také zdůrazňuji, že elementární pocit frustrace či nespokojenosti za čtyři roky zesílil, ale pořád je to, jak si myslím, málo. Snažím se vysvětlovat, že to nestačí. Frustrace tu je, ale totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, v naší společnosti prostě nevidím. Proto jsem mírně skeptický. Lidé ještě nejsou natolik odhodlaní odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by také mohli leccos ztratit. Přece jen za poslední desetiletí se životní úroveň zvýšila. Lepší je tohle, lepší je ono. Lidé mají pocit, že by mohli něco ztratit. Mám dojem, že k nějakému typu vzpoury – a slovo vzpoura mi připadá důležité – se většina lidí neodhodlá. Ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidé se bojí změny. Po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu,“ řekl bývalý prezident.
Ukrajinci by volili Černochovou a Pavla
Má prý obavu, že volby dopadnou jako ty minulé – Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale nebude schopen vytvořit vládu. „Oni se udrží u moci. A Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, nejhorší možná varianta,“ uvedl Klaus.
V knize se podle svých slov pustil do nemilosrdné analýzy jednotlivých politických stran. „Alternativa je v řadě věcí lepší než současný stav,“ zdůraznil někdejší prezident.
Věnuje se také válce na Ukrajině. Podle moderátora, jenž knihu prostudoval, v ní Klaus tvrdí, že jsme se v důsledku války na Ukrajině stali pasivním objektem rozsáhlé ukrajinské migrace. Česká republika je migrací proměněna. „A jaký to může mít vliv na volby?“ zeptal se Xaver Veselý.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Klaus odpověděl, že Ukrajinci u nás volit nebudou. „Ani nevím, koho by volili. Určitě by volili toho, kdo nejvíc jásá s NATO, volili by paní Černochovou a prezidenta Pavla. Ale volit nebudou, takže ten dopad není přímý,“ míní exprezident. Současnou vládu označil za neschopnou.
Změna nálady je podle moderátora zřetelná především ve velkých městech. „Rakušan jako by prosil o hlasy těch, kteří podporují Ukrajince, potřebují je ve svých firmách. Myslíte, že na tom něco je?“ chtěl vědět.
Klaus odpověděl, že „rakušanovština“ je velmi nebezpečný fenomén. „Doufám, že to lidé cítí. Falešná úvaha o tom, že Ukrajinci, migranti jakéhokoliv typu jsou primárně pracovní síla, a ne cizí, rušivý element společnosti, to je jedna z nejchybnějších tezí naší současnosti. Není pochyb o tom, že si mohou lebedit, že získali málo si nárokujícího ukrajinského zaměstnance v nenáročné profesi, to nemůže nikdo popírat. Ale to je okrajový důsledek ukrajinské migrace. Nejenom Rakušanovi, ale i Lipavskému, Černochové se daří vytvářet dojem, že to je ta hlavní věc. To je dětinské a hloupé a já mám strach, že to nikdo nevysvětluje takhle jasně. Odlišení ukrajinského migranta jako pracovní síly versus jako někoho, kdo přetváří naši zemi,“ zdůraznil Klaus.
Vláda by měl být méně probruselská, méně válečnická, méně progresivistická a méně zelená
V knize píše také o tom, že volbami v roce 2021 vznikla politická garnitura, která je více probruselská, válečnická, více progresivistická, více zelená než ta předchozí. „Všichni říkají, že Green Deal je nesmysl,“ zmínil moderátor.
„Myslím si, že variantou je méně probruselská, méně válečnická, méně progresivistická, méně zelená alternativa. A budu velmi rád, když taková garnitura u nás těmito volbami vznikne,“ řekl Klaus.
Na přetřes přišly také emisní povolenky a zákaz výroby spalovacích motorů. „O emisních povolenkách diskutujeme patnáct let. A pořád to nikdo nechtěl brát dostatečně vážně. Teď se to přiblížilo, lidé si na to můžou sáhnout. Najednou zjišťují, co to znamená. To je určitá naděje,“ soudí exprezident a čeká, jestli se opozici podaří věc „vypointovat“.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Pokud jde o státní rozpočet a zadlužování, Klaus míní, že se zadlužujeme už dlouho a nikomu to nevadilo. A citoval někdejšího prezidenta USA Ronalda Reagana: „Když někdo ukradne dvě stě dolarů, tak tomu každý rozumí, ví, co to znamená. Ale když stát prošustruje dvě stě milionů dolarů, tak lidé si pod tím nic hmatatelného nepředstavují... Mám hrůzu z toho, že většina lidí neví, co znamená deficit, jaké to má následky. Nevím, jestli tomu mohou dostatečně porozumět. Myslím si, že tomu nerozumí ani dnešní vláda. A to jsou chytří lidé, ne?“ položil provokativní otázku.
Moderátor odpověděl, že na světě jsou jen dvě země, v nichž ministrem financí není ekonom. Jednou z nich je Česká republika, druhou Řecko.
autor: Naďa Borská