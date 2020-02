Klause opouští místopředseda. Členství v Trikolóře se prý neslučuje s jeho přesvědčením

reklama

Norbert Hlaváček, donedávna místopředseda Trikolóry rezignoval na svůj post. Nejen to, kromě rezignace na post místopředsedy rezignoval i na své členství. Oznámil to na svém facebooku.

„Toto rozhodnutí jsem učinil po zralé úvaze a bez jakéhokoliv nátlaku na mou osobu. Věc se má tak, že jsem v posledních cca dvou měsících měl čas získat větší odstup i čas přemýšlet a sledovat dění v hnutí s větším nadhledem a dospěl jsem k rozhodnutí, že se mé další členství neslučuje s mým životním přesvědčením a nepomohlo by nijak ani hnutí,“ oznámil.

Dále dodal, že se hodlá věnovat komunální politice, jež přináší člověku spoustu výzev, navíc prý jsou u ní jasně viditelné výsledky, a lze ji dělat srdcem. Komunální politika podle Hlaváčka umožňuje nejpřímější kontakt s lidmi a lze u ní očekávat jejich zpětnou vazbu.

„Domnívám se také, že do „vysoké“ politiky by měl člověk prostě dorůst, měl by získat zkušenosti a úspěchy v politice komunální, poté v politice krajské, a pokud uspěje i tam a nadále bude chtít a mít co nabídnout, pak by se mohl ucházet o místo v politice celostátní. Samozřejmě netvrdím, že je to jediná správná cesta, ale je to cesta, kterou já sám jsem si zvolil,“ pokračoval. Proto chtěl původně své znalosti starostování obci Jenštejn využít na krajské úrovni, ale nedokázal se dohodnout na podmínkách, které by mohl akceptovat. Prý však netvrdí, že by měl mít patent na rozum. „Mám prostě svou hlavu. V Trikolóře je spousta lidí, kterých si vážím,“ objasnil.

Prý však nadále zůstává pravicovým a konzervativním člověkem, jakým byl doposud. Dokonce nadále trvá jeho zájem o krajskou politiku a nevyloučil ani nějaké možné budoucí ucházení se o hlasy voličů. „Trikolóře přeji mnoho štěstí, byla to zajímavá zkušenost. Nechovám v sobě zášť,“ zakončil.

V diskuzi byl oceněn za svůj postoj, například Robert Friák napsal: „Norberte, tak to jste borec. Klobouk dolů a plně se ztotožňuji s tím, co jste napsal... Děkuji.“ Na to Hlaváček zareagoval odpovědí: „Taky Vám děkuji. Opravdu to je prostě o hodnotách a principech, které uznávám. Stále je pro mne program hnutí v mnohém shodný s mými životními postoji a názory, ale program je jedna věc a jeho realizace a lidé, kteří by jej měli realizovat, je věc druhá. Neumím nějak mlžit nebo hrát nějakou roli. Mrzí mne, pokud jsem někoho zklamal, ale člověk by si měl zachovat svou integritu. N.“ Opět na to odpověděl Friák, jež napsal, že to též tak vnímá. On sám prý vystoupil hned v začátku, jelikož prý najednou vnímal něco úplně jiného.

František Veverka též ocenil postoj Hlaváčka. Člověk prý musí dorůst z komunálního politika k parlamentní politice. Komunální politika však lidem prý moc nevoní, jelikož se v ní ukrývá spousta práce, avšak člověk z ní pochytí spoustu zkušeností.

Lenka Brčková poznamenala, že není dobré znamení, když místopředseda strany opouští svůj post z důvodů, které Norbert Hlaváček popsal. Prý však to, že končí úplně ve straně je ještě horší znamení. Hlaváček jí na to poznamenal, že by to nepřeceňoval. „Neuzurpuji si právo na jediný správný názor a netvrdím, že můj postoj je jediný správný. Ale je prostě můj. Trikolóře přeji hodně štěstí,“ napsal.

Norbert Hlaváček BPP

starosta



