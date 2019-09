Klausovi ml. tohle neodpustím. Politik ODS se vrátil k válce uvnitř strany. Fiala prý ještě překvapí

Jako člen Občanské demokratické strany a jako pamětník staré ODS Bendl prozradil, zda mu je nyní v současné podobě strany lépe, než tomu bylo dřív. „Nedá se to srovnat, situace je dnes úplně jiná. Současný lídr ODS je ale velmi seriózní a korektní člověk, je svůj. Dal se do boje s ODS v situaci, kdy byla zakopána v hlíně. Daří se mu, dělá to dobře a je třeba mu fandit,“ říká Bendl, podle kterého to Fiala nemá v současné situaci vůbec jednoduché.

Anketa Máte pochopení pro mládežníky, kteří stávkují kvůli globálnímu oteplování? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 5605 lidí

Není však pro ODS spíše na škodu, že intelektuál Fiala není takový tahoun na bránu, jako byli například Václav Klaus, Mirek Topolánek nebo Petr Nečas? Zajímal se moderátor Luboš Xaver Veselý. „Fiala je, jaký je, je to hlavně otázka celého týmu kolem předsedy. Fiala na sobě pracuje a ještě překvapí,“ věří Bendl.

Následně prozradil, že jej vůbec nepřekvapilo, když se ODS loučila s Václavem Klausem mladším, spíš prý jeho vyloučení očekával mnohem dřív. „Vím, jak dlouhou dobu poslanecký klub nebyl spokojený s řadou jeho vyjádření. Pro mně byl vrchol, když podporoval do Senátu kandidaturu někoho z jiného politického subjektu,“ řekl Bendl s tím, že Klausovi nemůže odpustit, že netáhl v ODS za jeden provaz.

„Nejhorší nepřítel je vždy ten vnitřní nepřítel. V okamžiku, kdy vám uvnitř strany někdo začne dělat neplechu, tak máte jen dvě možnosti – odejít sám, nebo se s ním rozloučit,“ řekl kriticky k působení Václava Klause mladšího v ODS. „Nepřátelé vždy čekají, až se začneme uvnitř strany hádat, a to je cesta do pekla. Není možné, aby někdo v týmu uvnitř ODS táhl proti,“ zdůraznil.

Nyní má Klausova Trikolóra tři a půl procenta, už by si tak mohli příznivci ODS říkat: To jsou naše tři a půl procenta. S tím ale Bendl nesouhlasí. „Nejsem si jistý, že to jsou naše tři procenta. Spíš slyším názory, že nás vždy volili, ale tohle nechtějí. Spíše jsme mohli o ty tři a půl procenta přijít,“ myslí si.

Ing. Petr Bendl ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté se pozornost přesunula na kauzu Čapí hnízdo. „Vůbec si neumím představit, jaké tlaky jsou na Šarocha dělány. Někdo může být slabší nátury a říct, že s tím nechce mít nic společného, a změní právní názor a ať to raději rozhodne někdo jiný,“ okomentoval Bendl zprávu, že státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhl zastavit stíhání předsedy vlády i dalších obviněných. „Je divné, že byl v jednu chvíli přesvědčen o tom, že to je na trestní stíhání, a když se odehrají mraky věcí, tak právní názor změní. Možná to na něj byla už moc silná káva,“ podotkl poslanec ODS.

Když byl Bendl ministrem zemědělství, setkával se často s Babišem, který podle jeho slov udělal zásadní chybu: přišel z jiného prostředí s naivní představou, jak politika funguje. „Babiš politice moc nerozumí. Na minulosti vydělal velké peníze a teď přijde a říká, že je tu vše špatně? Naší zemi se ale daří,“ zdůraznil Bendl.

„Andrej Babiš nemá velký plán, co s naší zemí, a tím je pro naši zemi nebezpečný. Žije tím, co mu píáristé připraví, plave v problémech jednotlivých situací v zemi,“ uzavře pak téma Bendl, který si koalici s hnutím ANO nedokáže po dehonestování ODS z Babišovy strany představit.

Psali jsme: Bendl (ODS): Všichni víme, jaká ta situace na trhu s veterináři ve skutečnosti je Bendl (ODS): Existují rizika, která jsou tzv. nepojistitelná Poslanci posoudí zvýšení rodičovské a daňový balíček V ČSSD proberou Staňka Vzpomeňte si, jak hysterická byla opozice za minulých vlád, odrazil námitky Petr Bendl z ODS. A pak umravnil Klause mladšího...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab