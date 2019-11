Kmenta: Zemanovy tajné peníze. On je jednoduchej, kouří, pije a říká bonmoty. Ale jeho okolí... Ať máme někoho jako Čaputová a on se tím užírá do 100 let

Název prý volil i tak, aby si do něj lidé mohli vkládat své vtipné přesmyčky, třeba „krutý Zeman“ nebo „nerudný Zeman“. „Neustále je obklopován takovými komunistickými skupinami,“ vysvětloval Kmenta.

Pochopit svět Miloše Zemana prý bylo tím nejtěžším, co investigativec českých mafiánů v životě dělal. „Svět organizovaného zločinu je v podstatě jednoduchej, tam někdo něco chce, tak něco spáchá. Ale tady byly těch zločinů desítky a každej měl jinej motiv,“ vysvětloval novinář.

Miloš Zeman podle něj „celej život hýbe figurkami po šachovnici tak, aby to vyhovovalo jemu“. Ignoruje prý, že ty šachy mají nějaká pravidla.

Veselovský se trochu podivil, co je v posouvání šachových figurek za zločin a zda Miloš Zeman nedělá jen to, čemu se říká „politika“. „Já neříkám, že se Miloš Zeman dopustil zločinu,“ couval Kmenta. Největším problémem současného prezidenta ale podle něj je, že si vybírá podivné spolupracovníky.

„Miloš Zeman je v podstatě jednoduchej. Celej život jen mluví, kouří, pije a říká bonmoty. Nic jiného v jeho životě není,“ myslí si Kmenta. To už Veselovskému přišlo moc a namítl, že mluví o člověku, který měl dvacet let odpovědnost v nejvyšších ústavních funkcích a dělal zásadní politická rozhodnutí.

Kmenta přehodil výhybku a začal mluvit o tom, že Miloš Zeman sám popírá vlastní slova a že zjistil, že se jeho slovům nedá věřit. Miloš Zeman z roku 1995 a Miloš Zeman z roku 2019 jsou podle něj dva zcela jiní muži a dá se hovořit o schizofrenii. „Je to prostě batmanovskej joker české politiky. Stal se premiérem, dvakrát prezidentem, ale uznání si nezaslouží, protože ta jeho cesta je protkána velmi nečistejma věcma,“ myslí si investigativní novinář. Řadí prý prezidenta mezi kontroverzní osobnosti české politiky.

V politickém životě Miloše Zemana je podle něj jeden zásadní milník – porážka v prezidentské volbě 2003 od Václava Klause. „Tehdy, ať si Vladimír Špidla říká cokoliv, mu prostě jistá parta v ČSSD bodla kudlu do zad.“ Favorit prezidentské volby pak „s potupou a šíleným výrazem ve tváři utekl“ a začal připravovat pomstu.

„Byla tam obrovská žluč, která ho nutila získat ten obušek a s ním dát ránu všem, co ho zařízli, a pomstít se,“ popsal Kmenta motivaci Zemanova politického comebacku z Vysočiny. Za tím účelem prý Zeman stvořil „pekelný stroj“.

Zatímco politici přistižení při korupci obvykle spáchají nějaký jednorázový skutek, zde prý vznikl systém, kde na sebe všechno navazovalo. Základem bylo občanské sdružení Spolek přátel Miloše Zemana, založené v roce 2008. Následovalo založení strany SPO přezdívané „Zemanovci“ a s nimi účast v parlamentních volbách 2010, kde se málem podařilo proniknout do Poslanecké sněmovny.

Zde se podle Kmenty naplno ukázalo, jak ten „pekelný stroj“ bude fungovat, když se objevily značné pochybnosti o dárcích, kteří stranu podporovali. Kmenta to shrnul slovy, že „jeden jihomoravský podnikatel vytvářel černé duše“. Z řad svých bývalých zaměstnanců a dalších lidí vytvořil armádu, která na účet SPO posílala různé částky, přičemž ti lidé sami o tom často vůbec nevěděli.

„Já si myslím, že lhát se nemá a dělat takový politický podvody taky ne,“ vyjádřil se k tomu Kmenta.

Klíčem k zákulisí Zemanových kampaní a vůbec jeho politické činnosti od roku 2010 je podle něj Martin Nejedlý. „Toho bychom potřebovali dostat na křeslo pravdy,“ přál si novinář. Právě Nejedlý podle něj vytvořil onen „pekelný stroj“.

Pak dal k dobru historku, že když minulý týden vyšla v Hospodářských novinách první recenze na knihu Rudý Zeman, objevilo se mu na telefonu volající číslo Nejedlý Hrad. Trochu v něm prý hrklo, ale nakonec byl prezidentův poradce příjemný, zajímal se, zda mu Kmenta knihu podepíše a nakreslí do ní srdíčko. „Tak jsem mu řekl, že srdíčko je symbol Václava Havla,“ dodal Kmenta. Nejedlý mu ale prý řekl, že novináře a jejich práci respektuje.

Do knihy prý získal tolik materiálu, že musel „brutálně krátit“ a stejně se dostal na 470 stránek. Jednou z osob, jejíž příběh hodně proškrtal, je prý Jaromír Soukup a jeho navázání na čínské investice. „Ale k tomuto pánovi se ještě vrátím,“ slíbil Kmenta Veselovskému.

Další zajímavou osobou v prezidentově okolí je Andrej Babiš. Veselovský měl pocit, že v letošním horkém létě, kdy se řešil ministr kultury, si prezident užíval, že Babiše může trápit, ale s tím Kmenta nesouhlasil. „On chtěl trápit ČSSD, aby odešla z vlády a oni si mohli postavit svojí.“ Když ale pochopili, že Jan Hamáček se na to nenachytá, tak prý Andrej Babiš řekl: „Hele, musíme tu vládu dojet s nima,“ a Miloš Zeman tak čeká na další příležitost, kdy by mohl dát ČSSD ránu.

Miloš Zeman a Andrej Babiš se podle něj navzájem potřebovali kolem voleb v letech 2017 a 2018, teď si prý pouze dali slib, že se „nezaříznou“.

Pak Kmenta vyprávěl příběh jejich vzájemného vztahu. Před volbami v roce 1998 byl Andrej Babiš neznámým podnikatelem, ale jedna z jeho firem z ničeho nic poslala z Panamy dar ČSSD. Ta vyhrála volby, Miloš Zeman se stal premiérem a najednou začal raketově růst byznys Andreje Babiše.

To však prý neznamená, že by v té době byli spojenci. „Babiš byl v ČSSD napojen spíše na křídlo Grosse, které se se Zemanem moc rádo nemělo,“ připomíná. Důkazem je i to, že Babišovi se neobyčejně dařilo i v druhém vládním období ČSSD, už bez Miloše Zemana. „On celých těch 8 let tahal zezadu za nitky,“ vzpomíná.

Miloše Zemana prý velmi naštval kvůli privatizaci Unipetrolu, kdy udělal svým chováním ostudu sobě i vládě. Takže, když se v roce 2011 Miloše Zemana ptali, co si myslí o nové politické kometě Andreji Babišovi (který v té době zrovna založil své hnutí), tak Miloš Zeman řekl, že když člověk nedodržuje sliby, lže a podvádí, nemá v politice co dělat. A jemu že Andrej Babiš lhal i Unipetrolu.

Pak ale Zeman zjistil, že Andrej Babiš dokáže získat politickou sílu, tak jej začal brát vážně.

V závěru rozhovoru Kmenta uvedl, že největším přáním Miloše Zemana je podle něj „úžasné křeslo na kolečkách“, na kterém bude moct jezdit po obýváku. A Kmenta doufá, že si tento sen splní.

„Přeju si, aby byl po něm zvolen někdo úplně jiný, kdo převrátí vidění lidí, že politika se dá dělat jinak, jako třeba Zuzana Čaputová. A potom bych si přál, aby Miloš Zeman žil do 100 let a musel na to koukat v televizi a úplně se sžíral tím, jak takového prezidenta lidé milují,“ zakončil Kmenta své povídání o Miloši Zemanovi.

