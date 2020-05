Kníže Schwarzenberg: Jsem starej dědek, už můžu říct pravdu. Mám čisté svědomí, blbými výroky se nezabývám. Když prezident zaujme stanovisko, opak je správně

reklama

„Petříček mi zavolal, že článek chystá, a zeptal se mě, jestli bych se k tomu připojil. Tak jsem mu řekl, ať mi to pošle, že to upravím a uvidím, jestli ho budu moci podepsat. Já jsem už dědek starej, který nemá politickou ctižádost, a tudíž mohu říci pravdu. My jsme v tom dopisu popisovali pouze fakta, nic jiného,“ zdůraznil Schwarzenberg.

Připomněl také, že podobné názory zastává nejen on sám. Někteří izraelští politici, stejně jako Schwarzenberg, Petříček a Zaorálek, varují, že připojení osad na Západním břehu Jordánu není dobrým krokem. Jedním z kritiků tohoto plánu je i bývalý předseda izraelského parlamentu. Varovat Izrael před tímto plánem vnímal prý Schwarzenberg jako svou povinnost.

„Protože jsme nejvěrnější a nejstarší spojenci Izraele na světě, a když vidíme, že se tam chystá chybný vývoj, tak máme povinnost na to upozornit,“ řekl jasně exministr zahraničí, s tím, že izraelská vláda si toto varování pravděpodobně k srdci nevezme, ale on má alespoň čisté svědomí, že na problém chybné anexe Západního břehu Jordánu upozornil.

Palestinci podle jeho názoru dělají chyby, ale i tak je prý třeba se ptát, jaký osud Palestince čeká.

Poté si rýpl do poslankyně Jany Černochové (ODS), která kvůli dopisu Zaorálka osočila, že se chová jako „nácek“. Schwarzenberg poznamenal, že takto nesmyslný výrok nemůže brát vážně. „Takovými blbými výroky se nezabývám. Se Zaorálkem mám v lecčem odlišné názory, ale jeho nazývat nacistou je tak směšné, že to nemohu brát vážně,“ konstatoval stručně.

Na Petříčkovi ocenil, že se jako ministr zahraničí drží koncepce obrany lidských práv, jak ji kdysi připravili Václav Havel a Jiří Dienstbier starší. Pokud na tom členům ODS, jako je Černochová nebo Jan Zahradil, něco vadí, je to jejich věc. Schwarzenberg má dojem, že ODS na Petříčkovi překáží především to, že není tak kritický k EU.

„Co vede Zahradila k nepříčetnosti, je to, že Petříček je proevropský. A podle ODS by měl být základ české zahraniční politiky antievropský,“ prohlásil Schwarzenberg.

Pošťouchnutí si neodpustil ani vůči prezidentovi Miloši Zemanovi, který článek Petříčka, Zaorálka a Schwarzenberga odsoudil.

„Dokazuje mi to, že máme pravdu, protože často, když pan prezident zaujme nějaké stanovisko, tak opak je správně. Vůbec mě to nepřekvapilo, protože on tady dlouho propaguje nápad přeložit ambasádu do Jeruzaléma. A jak se on vyjadřuje o muslimech, tak to nechci ani opakovat,“ řekl kníže.

Pár slov poznamenal také k odstranění pomníku sovětského maršála Koněva v Praze 6. Zdůraznil, že pomník je majetkem Prahy 6 a pokud zastupitelé rozhodli, že se má přesunout, tak se přesune a tečka. To je rozhodnutí samosprávy.

Rusku se to nelíbí, protože nás stále považuje za svou sféru vlivu a rádo by tu prosazovalo své názory. Ostatně, pomník maršála Koněva nevznikl krátce po osvobození republiky, kterou skutečně z většiny osvobodila Rudá armáda, ale až během sovětské okupace Československa. Schwarzenberg má za to, že Rusové momentálně nemají dost sil, ale kdyby je měli, jistě by nás opět chtěli dostat pod kontrolu. Otázka je, zda by se našel někdo na české straně, kdo by s nimi kolaboroval.

„Oni by byli rádi, ale zatím na to nemají sílu, a kdyby na to sílu měli, tak bychom čuměli, jak by to udělali. Otázkou je taky, zda by naši politici s nimi spolupracovali. To musí být oboustranné a musí tu být vůle ke kapitulaci,“ podotkl kníže.

Podobně kritický byl i ke komunistické Číně. I tam by si prý vláda měla uvědomit, že jsme demokratická země, a když samospráva něco odhlasuje, může následně realizovat přijaté rozhodnutí. Bez ohledu na to, zda se to prezidentovi nebo vládě nelíbí. V centrálně řízené autoritářské komunistické Číně věci fungují jinak, ale tady jsme v České republice.

