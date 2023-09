Koalice prý připravuje další nové ministerstvo. Opozice nechápe

Koaliční poslanci usilují o vznik „ministerstva sportu“, které by mělo sjednotit sportovní legislativu. Ta je nyní rozeseta mezi několik ministerstev a Národní sportovní agenturu (NSA). Zatímco opoziční ANO by podle slov stínového zmocněnce pro sport Jana Richtera návrh přivítalo, hnutí SPD je proti. „Počet ministerstev by se měl naopak snížit, a ne navyšovat!“ namítá poslanec Zdeněk Kettner.

Vládní poslanci zamýšlejí rozšířit počet resortů o „ministerstvo sportu“, v jehož rámci by se měla sjednotit sportovní legislativa. „Máme tady tisíce koncepčních materiálů, je to rozlezlé do několika ministerstev, ale neexistuje komplexní dokument, který by pojal sport jako celek,“ říká poslanec a člen pracovní skupiny Sport David Šimek (KDU-ČSL).

Za příklad dávají poslanci Nizozemsko, Polsko nebo Maďarsko, kde resort sportu součástí vlády je. U nás je v současnosti situace kolem sportu komplikovaná a financování a organizace sportu spadá pod několik ministerstev a Národní sportovní agenturu.

„Neobjevujeme Ameriku. Takový zákon mají Holandsko, Polsko, Maďarsko. Na Maďarsko kvůli jeho představiteli můžeme nahlížet všelijak, sportovně ale udělali velký krok dopředu. Poláci také mají vynikající systém, mají hotový zákon a mají i ministerstvo sportu a turistiky,“ tvrdí poslanec Karel Haas (ODS) podle informací serveru SeznamZprávy.cz. První verzi návrhu zákona, v jehož rámci by nový resort vzniknul, by chtěli mít zákonodárci na stole do konce tohoto roku.

V rámci novely zákona by se podle Haase mělo řešit mnoho problémových věcí kolem sportu, například daňové zařazení profesionálních sportovců. „Někteří jsou v pracovním poměru, někteří jsou živnostníci, někteří jako svobodná povolání. A jejich danění pak kolikrát řeší soudy. Tahle země neumí ani více než 30 let po revoluci říct, jaké je právní a daňové postavení profi sportovců,“ podotkl Haas.

Narážel tím zejména na případ fotbalisty Davida Lafaty, který kvůli sporu o danění příjmů došel až k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten mu tehdy dal za pravdu, že podle zákona může danit výhodnějším paušálem, než jaký vymáhal finanční úřad. Dále by novela zákona měla řešit i dostupnější zdravotní péči pro sportovce profesionály.

S novelou souhlasí i Národní sportovní agentura, která má dosud oblast sportu na starosti. NSA by se podle předsedy Ondřeje Šebka přetransformovala na nové ministerstvo sportu a úředníci agentury by zůstali na svých pozicích.

„Z pohledu současného nastavení je dobře, že vůbec existuje NSA, která má sport jako hlavní agendu, dřív tomu tak nebylo. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy má vlastního ministra kultura a věda a výzkum, vnímám volání sportovního prostředí, aby byl význam sportu brán na stejné úrovni s kulturou. Transformace NSA v ministerstvo by dávala smysl,“ říká Šebek s tím, že on sám se například účastní jednání vlády jen v případech, že mají ministři sportovní tematiku na programu, a nemůže ani předkládat vlastní návrhy.

Stínový zmocněnec pro sport Jan Richter (ANO) se zřízením nového resortu sportu souhlasí. Hnutí SPD je naopak zásadně proti. „Pětikoalice si vymyslela tři nová ministerstva, jejichž agenda stojí nemalé peníze, a navíc jsou zcela zbytná. Například ministerstvo pro evropské záležitosti. Počet ministerstev by se měl naopak snížit, a ne navyšovat!“ reagoval poslanec Zdeněk Kettner.

