Koaliční kandidát proti Pavlovi? Mluví se o tom čím dál více

25.01.2026 19:20 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Téměř dva roky před příštími prezidentskými volbami se česká politická scéna začíná polarizovat. Současný prezident Petr Pavel naznačuje možnou obhajobu mandátu, zatímco koaliční strany a hnutí testují terén pro silného protikandidáta. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš připustil možnost, že by koalice mohla navrhnout společného nominanta, který nemusí nutně být politikem.

Koaliční kandidát proti Pavlovi? Mluví se o tom čím dál více
Foto: Hana Brožková
Popisek: Nasvícení Pražského hradu v českých národních barvách

Zmínka o prezidentském kandidátovi zazněla při projevu Andreje Babiše před delegáty sobotního volebního sněmu ANO. „Koalice ANO, SPD a Motoristů by měla nabídnout ve volbě prezidenta v roce 2028 společného kandidáta,“ uvedl premiér a předseda hnutí.

Diskuse o konkrétním jméně by se podle něj měla otevřít v lednu příštího roku. Případný koaliční nominant by podle Babiše nemusel být politikem. „Česká republika má řadu významných osobností z různých oblastí – práva, vědy, kultury, veřejné služby, které mají přirozený respekt a důvěru,“ sdělil šéf ANO.

Komentátor Viliam Buchert v rozhovoru pro TN Nova označil poslance Karla Havlíčka (ANO) za „ideálního kandidáta na prezidenta“. Současný první místopředseda vlády by podle něj představoval seriózní a kompetentní alternativu k úřadující hlavě státu.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Má velmi dobrý kontakt na byznys, přehled napříč různými svazy a organizacemi a umí jazyky. Veřejnost ho dobře zná, takže by ho jako potenciálního prezidentského kandidáta nemusely vládní strany nijak zvlášť představovat a propagovat, čímž by ušetřily dost peněz,“ míní odborník.

S Havlíčkovou nominací by ANO podle něj prakticky nic neriskovalo. Havlíček podle Bucherta má šanci na vítězství v souboji s Pavlem. „I kdyby byl poražený, tak by pokračoval dál na své pozici místopředsedy ANO a nic hrozného by se nestalo,“ domnívá se Buchert.

Schillerová se prý hodí jen na ministryni

Naopak předsedkyni poslaneckého klubu ANO Alenu Schillerovou Buchert ironicky označil za kandidátku „pro legraci“, což naznačuje jeho skeptický pohled na šance současné ministryně financí v přímé volbě.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • místopředsedkyně vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Schillerová podle něj je „vcelku razantním politikem, který v diskusích jede jako kulomet, a je jí jedno, jestli má v tom, co tvrdí, pravdu či ne“. Má však mnoho odpůrců a snadno by se mohla stát „terčem posměchu a různých vtipů“.

„Na rozdíl třeba od Andreje Babiše, který si různého zesměšňování také často užívá, ale který ho snese, protože je to jiný typ člověka i politika, u Schillerové by to bylo nejspíš jinak. Hodí se na ministryni, ale na premiérku či prezidentku určitě ne,“ zhodnotil odborník.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomněl, že v prezidentské volbě 2023 ANO nominovalo předsedu Babiše, který těsně prohrál s Pavlem.

Štít demokracie straší „hnědou koalicí“

Iniciativa Štít demokracie, založená Petrem Ludwigem, Romanem Mácou a Antonínem Pášmou, varuje před možným společným silným kandidátem opoziční „hnědé koalice“ (ANO, SPD a Motoristé sobě). Podle iniciativy by takový kandidát mohl ohrozit znovuzvolení Petra Pavla v roce 2028. Iniciativa straší před masivním využitím trollích farem a falešných účtů na sociálních sítích.

Psali jsme:

„Souboj to nebude férový i kvůli tomu, že právě zástupci těchto proruských stran jsou na sociálních sítích masivně tlačeni falešnými účty a trollími farmami. Dá se to ale vyhrát!“ uvádí iniciativa.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezident Pavel sám v nedávném vyjádření naznačil, že by kandidoval znovu, pokud by cítil dostatečnou podporu veřejnosti, ale zdůraznil, že nechce být arogantní a předpokládat automatickou oblibu. „Pokud bude zájem a bude dostatečně silná podpora, pak je samozřejmě namístě o tom uvažovat,“ řekl Pavel.

Fiala chce do Senátu. A co Turek?

Týdeník Respekt píše, že „Motoristé vytáhli na Hrad“. Uvádí, že spor, který začal s ministerskými ambicemi Filipa Turka, postupně vyústil v cosi jako začátek prezidentské kampaně. Konflikt s Petrem Pavlem pak přerostl v otevřenou kritiku prezidentské instituce. Motoristé podle článku neplánují jen momentální mstu, ale dlouhodobější strategii oslabení pozice prezidenta a vstup do prezidentské kampaně 2028. Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že strana se chystá aktivně zapojit do boje o Hrad, a kritizoval složení Ústavního soudu jako příliš nakloněné současnému prezidentovi.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Společnost si možná bude muset trošku začít zvykat na to, že přichází nová generace politiků, která žije svůj život se sociálními sítěmi. Musí být připravena na to, že za dvacet let od toho, co ten člověk je nějaký, tak ten člověk je jiný a nemělo by ho to přece diskvalifikovat,“ míní Macinka.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pan Turek splňuje všechny podmínky, aby mohl být ministrem... Je daleko inteligentnější, než je náš prezident, a daleko víc znalý,“ řekl poslanec za SPD Miroslav Ševčík.

Facebook

Na sociálních sítích se také objevilo, že možným kandidátem by mohl být Radek Vondráček (ANO).

Facebook

Expremiér a bývalý předseda ODS Petr Fiala jednoznačně odmítl spekulace o své možné kandidatuře na prezidenta České republiky v roce 2028. „Nebudu v roce 2028 kandidovat na prezidenta České republiky,“ prohlásil 17. ledna na kongresu ODS.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jako důvod uvedl podporu současné hlavě státu Petru Pavlovi, kterého považuje za kompetentního prezidenta, jenž zvládá svou funkci. Tím ukončil debaty, které se objevily po jeho odchodu z čela vlády a ODS.

Nechal si však otevřené dveře do čela Senátu. Spekuluje se, že by mohl na podzim 2026 kandidovat do horní komory Parlamentu. Současnému předsedovi Miloši Vystrčilovi skončí mandát a ODS hledá silnou osobnost na udržení svého vlivu v Senátu.

Psali jsme:

Holec naznačil, co by při druhém mandátu Pavla mohlo přijít
„Psychopata Pavla je třeba z Hradu vyprovodit!“ Protesty ale začaly jako fraška
Prezident Pavel: Ukrajina může Evropu v mnohém obohatit
Překvapení od Lipavského ohledně Turka: „Prezident by měl vyhovět premiérovi.“

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/babis-vladni-koalice-nabidne-vlastniho-prezidentskeho-kandidata-502357?fbclid=IwY2xjawPjIjZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEwTkZrNHdwNDFWcGd2T2Eyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnYjsnn6kJFZRynQlr3Y3UNP8vkO8H_8Khwf9lcly7q2tALqzLwNpBDxD6-__aem_iDsHEy1SamuwPsAeLfdtbA

https://cnn.iprima.cz/nebudu-v-roce-2028-kandidovat-na-prezidenta-rekl-jednoznacne-petr-fiala-na-kongresu-ods-501699

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/hoste-udalosti-komentaru-rozebrali-rok-trumpa-v-uradu-369476

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/639211-buchert-havlicek-je-idealni-kandidat-na-prezidenta-schillerova-by-byla-pro-legraci

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/226411058040107/

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dostane-Pavel-silneho-soupere-Stit-demokracie-dopredu-strasi-trollimi-farmami-786096

https://www.respekt.cz/tydenik/2026/5/jak-motoriste-vytahli-na-hrad

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Buchert , Fiala , Havlíček , Hrad , Pavel , prezident , Vondráček , Turek , Macinka , Schillerová , Štít demokracie

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Myslíte si, že se koalici podaří dohodnout na jméně společného prezidentského kandidáta?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Financování neziskovek

Jsem pro zastavení podpory politickým neziskovkám. Ale kdo bude vyhodnocovat, co je politická neziskovka a co ne? U některých je to jasné, ale obávám se, že se dost neziskovek bude snažit svou političnost skrýt a nevím, jak to chcete vyřešit? A taky, aby na to ve finále nedotklo těch, co si finance ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 37 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Tak dost, pane Moravče“. Ve studiu létaly vtipy na Babišův glóbus i čtyři stíhačky

16:49 „Tak dost, pane Moravče“. Ve studiu létaly vtipy na Babišův glóbus i čtyři stíhačky

„Tak dost, pane Moravče!“ Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se neudržel a okřikl moderát…