Koaliční kandidát proti Pavlovi? Mluví se o tom čím dál více

Zmínka o prezidentském kandidátovi zazněla při projevu Andreje Babiše před delegáty sobotního volebního sněmu ANO. „Koalice ANO, SPD a Motoristů by měla nabídnout ve volbě prezidenta v roce 2028 společného kandidáta,“ uvedl premiér a předseda hnutí.
Diskuse o konkrétním jméně by se podle něj měla otevřít v lednu příštího roku. Případný koaliční nominant by podle Babiše nemusel být politikem. „Česká republika má řadu významných osobností z různých oblastí – práva, vědy, kultury, veřejné služby, které mají přirozený respekt a důvěru,“ sdělil šéf ANO.
Komentátor Viliam Buchert v rozhovoru pro TN Nova označil poslance Karla Havlíčka (ANO) za „ideálního kandidáta na prezidenta“. Současný první místopředseda vlády by podle něj představoval seriózní a kompetentní alternativu k úřadující hlavě státu.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
„Má velmi dobrý kontakt na byznys, přehled napříč různými svazy a organizacemi a umí jazyky. Veřejnost ho dobře zná, takže by ho jako potenciálního prezidentského kandidáta nemusely vládní strany nijak zvlášť představovat a propagovat, čímž by ušetřily dost peněz,“ míní odborník.
S Havlíčkovou nominací by ANO podle něj prakticky nic neriskovalo. Havlíček podle Bucherta má šanci na vítězství v souboji s Pavlem. „I kdyby byl poražený, tak by pokračoval dál na své pozici místopředsedy ANO a nic hrozného by se nestalo,“ domnívá se Buchert.
Schillerová se prý hodí jen na ministryni
Naopak předsedkyni poslaneckého klubu ANO Alenu Schillerovou Buchert ironicky označil za kandidátku „pro legraci“, což naznačuje jeho skeptický pohled na šance současné ministryně financí v přímé volbě.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Schillerová podle něj je „vcelku razantním politikem, který v diskusích jede jako kulomet, a je jí jedno, jestli má v tom, co tvrdí, pravdu či ne“. Má však mnoho odpůrců a snadno by se mohla stát „terčem posměchu a různých vtipů“.
„Na rozdíl třeba od Andreje Babiše, který si různého zesměšňování také často užívá, ale který ho snese, protože je to jiný typ člověka i politika, u Schillerové by to bylo nejspíš jinak. Hodí se na ministryni, ale na premiérku či prezidentku určitě ne,“ zhodnotil odborník.
Ing. Andrej Babiš
Štít demokracie straší „hnědou koalicí“
Iniciativa Štít demokracie, založená Petrem Ludwigem, Romanem Mácou a Antonínem Pášmou, varuje před možným společným silným kandidátem opoziční „hnědé koalice“ (ANO, SPD a Motoristé sobě). Podle iniciativy by takový kandidát mohl ohrozit znovuzvolení Petra Pavla v roce 2028. Iniciativa straší před masivním využitím trollích farem a falešných účtů na sociálních sítích.
„Souboj to nebude férový i kvůli tomu, že právě zástupci těchto proruských stran jsou na sociálních sítích masivně tlačeni falešnými účty a trollími farmami. Dá se to ale vyhrát!“ uvádí iniciativa.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Prezident Pavel sám v nedávném vyjádření naznačil, že by kandidoval znovu, pokud by cítil dostatečnou podporu veřejnosti, ale zdůraznil, že nechce být arogantní a předpokládat automatickou oblibu. „Pokud bude zájem a bude dostatečně silná podpora, pak je samozřejmě namístě o tom uvažovat,“ řekl Pavel.
Fiala chce do Senátu. A co Turek?
Týdeník Respekt píše, že „Motoristé vytáhli na Hrad“. Uvádí, že spor, který začal s ministerskými ambicemi Filipa Turka, postupně vyústil v cosi jako začátek prezidentské kampaně. Konflikt s Petrem Pavlem pak přerostl v otevřenou kritiku prezidentské instituce. Motoristé podle článku neplánují jen momentální mstu, ale dlouhodobější strategii oslabení pozice prezidenta a vstup do prezidentské kampaně 2028. Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že strana se chystá aktivně zapojit do boje o Hrad, a kritizoval složení Ústavního soudu jako příliš nakloněné současnému prezidentovi.
„Společnost si možná bude muset trošku začít zvykat na to, že přichází nová generace politiků, která žije svůj život se sociálními sítěmi. Musí být připravena na to, že za dvacet let od toho, co ten člověk je nějaký, tak ten člověk je jiný a nemělo by ho to přece diskvalifikovat,“ míní Macinka.
Mgr. Petr Macinka
„Pan Turek splňuje všechny podmínky, aby mohl být ministrem... Je daleko inteligentnější, než je náš prezident, a daleko víc znalý,“ řekl poslanec za SPD Miroslav Ševčík.
Na sociálních sítích se také objevilo, že možným kandidátem by mohl být Radek Vondráček (ANO).
Expremiér a bývalý předseda ODS Petr Fiala jednoznačně odmítl spekulace o své možné kandidatuře na prezidenta České republiky v roce 2028. „Nebudu v roce 2028 kandidovat na prezidenta České republiky,“ prohlásil 17. ledna na kongresu ODS.
Jako důvod uvedl podporu současné hlavě státu Petru Pavlovi, kterého považuje za kompetentního prezidenta, jenž zvládá svou funkci. Tím ukončil debaty, které se objevily po jeho odchodu z čela vlády a ODS.
Nechal si však otevřené dveře do čela Senátu. Spekuluje se, že by mohl na podzim 2026 kandidovat do horní komory Parlamentu. Současnému předsedovi Miloši Vystrčilovi skončí mandát a ODS hledá silnou osobnost na udržení svého vlivu v Senátu.
