Dostál (Stačilo!): Politicky hrubá chyba Markéty Šichtařové

Markéta Šichtařová končí s poslancováním, vzdala se mandátu. Lidsky to chápu, ale politicky hrubá chyba. Voliči vysílají politiky do Sněmovny, aby se jich zastali i proti většině a aby byl jejich hlas slyšet. Jasně, pokud vládnou křiváci a vy jste v opozici, je to kurňa těžké, na deset proher připadá jeden dílčí úspěch, a i kvůli němu musíte jednat o podpoře s lidmi, s nimiž byste normálně na pivo nešli. Jenže co je alternativa? Být "nezávislý komentátor", říkat, jak je politika fuj a jak BYSTE to udělali jinak, KDYBYSTE tam byli? No, tak pak tam najednou fakt JSTE... a podáte po čtyřech měsících rezignaci?
Znovu, lidsky velmi chápu, že to někdo "nedá". Že se vrátí k původní profesi, bude se věnovat rodině... Ale přesto, aspoň po dobu mandátu, který nám dali, je potřeba se zapřít, třeba proti všem. Koneckonců, stěžoval si takový TGM v rakouském parlamentu, že se mu neklaní a je furt v opozici? Stěžovala si Kateřina Konečná ze Stačilo, že věčně vede boj do kopce a v každém TV duelu jde proti protivníkovi + moderátorovi, kdežto Danuše či Pekarové mají všechno na stříbrném podnose včetně mediální agitky v ČT? No, nestěžovala. Asi tak...
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.