Dostál (Stačilo!): Politicky hrubá chyba Markéty Šichtařové

12.03.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na rezignaci Markéty Šichtařové na poslanecký mandát

Dostál (Stačilo!): Politicky hrubá chyba Markéty Šichtařové
Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Markéta Šichtařová končí s poslancováním, vzdala se mandátu. Lidsky to chápu, ale politicky hrubá chyba. Voliči vysílají politiky do Sněmovny, aby se jich zastali i proti většině a aby byl jejich hlas slyšet. Jasně, pokud vládnou křiváci a vy jste v opozici, je to kurňa těžké, na deset proher připadá jeden dílčí úspěch, a i kvůli němu musíte jednat o podpoře s lidmi, s nimiž byste normálně na pivo nešli. Jenže co je alternativa? Být "nezávislý komentátor", říkat, jak je politika fuj a jak BYSTE to udělali jinak, KDYBYSTE tam byli? No, tak pak tam najednou fakt JSTE... a podáte po čtyřech měsících rezignaci?

Znovu, lidsky velmi chápu, že to někdo "nedá". Že se vrátí k původní profesi, bude se věnovat rodině... Ale přesto, aspoň po dobu mandátu, který nám dali, je potřeba se zapřít, třeba proti všem. Koneckonců, stěžoval si takový TGM v rakouském parlamentu, že se mu neklaní a je furt v opozici? Stěžovala si Kateřina Konečná ze Stačilo, že věčně vede boj do kopce a v každém TV duelu jde proti protivníkovi + moderátorovi, kdežto Danuše či Pekarové mají všechno na stříbrném podnose včetně mediální agitky v ČT? No, nestěžovala. Asi tak...

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): Dvě desetiletí z našich koncesionářských poplatků
Dostál (Stačilo!): Parta sedmi Ukrajinců a dvě auta nacpaná hotovostí a zlatem
Dostál (Stačilo!): Co vše natropil Trump během soboty
Dostál (Stačilo!): Premiér Orbán je povinen bránit zájmy své země

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dostál , sněmovna , Šichtařová , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Udělala Markéta Šichtařová složením poslaneckého mandátu chybu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Petr Bendl byl položen dotaz

Cena potravin

Podle vás jí sníží konkurence. Co jste tedy proto, aby tu byla větší konkurence a potažmo levnější potraviny fakt byly, udělali, když jste byli v opravdové vládě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Bezmyšlenkovitá konzumace vitaminů přináší pouze efekt drahé močiBezmyšlenkovitá konzumace vitaminů přináší pouze efekt drahé moči Mapa vzrušení vedoucí k novým pokladůmMapa vzrušení vedoucí k novým pokladům

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dostál (Stačilo!): Politicky hrubá chyba Markéty Šichtařové

12:12 Dostál (Stačilo!): Politicky hrubá chyba Markéty Šichtařové

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na rezignaci Markéty Šichtařové na poslanecký mandát