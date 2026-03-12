Svobodní: Škodící taktika prolhané Fialovy vlády

12.03.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k státnímu rozpočtu pro rok 2026

Svobodní: Škodící taktika prolhané Fialovy vlády
Foto: Svobodní
Popisek: Svobodní

Poslanci schválili státní rozpočet pro letošní rok se schodkem 310 miliard korun.

Je naivní si myslet, že státní pokladna, která byla více než čtyři roky vystavena ničení a rekordnímu zadlužování ze strany Fialovy vlády, bude možné napravit během pouhých několika měsíců. Nechat v rozpočtu podfinancované klíčové sektory a následně obvinit nastupující vládu z navyšování schodku, když tyto díry zalepí, to byla škodící taktika prolhané Fialovy vlády.

Svobodní budou ve sněmovně apelovat na odpovědnou správu veřejných financí, snižování schodku a nabídnou konkrétní oblasti, ve kterých lze ušetřit až desítky miliard korun.

Svobodní

  • Svobodní
Dostál (Stačilo!): Politicky hrubá chyba Markéty Šichtařové

12:12 Dostál (Stačilo!): Politicky hrubá chyba Markéty Šichtařové

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na rezignaci Markéty Šichtařové na poslanecký mandát