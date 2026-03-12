Svobodní: Škodící taktika prolhané Fialovy vlády

Poslanci schválili státní rozpočet pro letošní rok se schodkem 310 miliard korun.
Je naivní si myslet, že státní pokladna, která byla více než čtyři roky vystavena ničení a rekordnímu zadlužování ze strany Fialovy vlády, bude možné napravit během pouhých několika měsíců. Nechat v rozpočtu podfinancované klíčové sektory a následně obvinit nastupující vládu z navyšování schodku, když tyto díry zalepí, to byla škodící taktika prolhané Fialovy vlády.
Svobodní budou ve sněmovně apelovat na odpovědnou správu veřejných financí, snižování schodku a nabídnou konkrétní oblasti, ve kterých lze ušetřit až desítky miliard korun.
