Vesecká (Motoristé): Rezignace a nominace poslanců

Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové,
volební výbor obdržel ve stanovené lhůtě, která byla v úterý 10. března do 11 hodin od poslaneckých klubů ANO 2011, Motoristé sobě a ODS návrhy na rezignace a nominace poslanců do orgánů Poslanecké sněmovny. Tyto nominace pak byly odraženy ve změnách, které jsou navrhovány ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a jsou zpracovány do přijatého usnesení volební komise číslo 57 ze dne 10. března 2026.
Dovolte mi, abych vás seznámila s tímto usnesením. Volební komise tedy konstatuje, že obdržela návrhy na změny ve složení poslaneckých orgánů Poslanecké sněmovny, a to pokud se týká rezignace, jde o petiční výbor, kde se jedná o poslance Otto Vopěnku, poslance za ANO 2011, a dále pak ve výboru pro evropské záležitosti o poslankyni Evu Decroix, poslankyni za ODS.
Pokud se týká nominací, tak se jedná o petiční výbor, kam je nominována Jana Demjanová za stranu ANO 2011, výbor pro evropské záležitosti, kam je nominován Štěpán Slovák za stranu ODS a dále pak se jedná o stálou komisi pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kam je nominován poslanec Miroslav Krejčí za stranu Motoristé sobě. Volební komise v tomto případě navrhuje, tak jak je tradicí, volbu pomocí hlasovacího zařízení. Tato volba mohla proběhnout nejprve 11. března, čili je splněn i termín.
Doporučuji tedy, aby v rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci poslanců a poté, aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů orgánů Poslanecké sněmovny tak, jak navrhly Poslanecké kluby. Navrhuji potom veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc. A nyní si dovolím požádat o rozpravu.
