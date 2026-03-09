ParlamentníListy.cz vstupují do nové éry video obsahu. Buďte u toho

11.03.2026 15:01 | Zprávy
Velmi nás těší zájem, jak velký zájem projevujete o videa z produkce ParlamentníchListů.cz. V příštích měsících pro vás chystáme mnohem více videoobsahu. Těšit se můžete na nové rozhovory, komentáře a debaty. Spouštíme nový kanál ParlamentkyTV, kde najdete vše. co máte na PL rádi.

Foto: PL
Popisek: Podcastové studio Parlamentní listy

Za uplynulý rok si rozhovory ParlamentníchListů.cz s osobnostmi české politiky přehrály 2 miliony diváků. Úspěch nás zavazuje, a proto tvorba videí webu ParlamentníListy.cz vstupuje do nové etapy. Připravili jsme pro vás zbrusu nový Youtube kanál Parlamentky TV, kde pro vás chystáme rozšířený obsah. „Budou to exkluzivní rozhovory, ale také debaty a komentáře na témata, a z úhlů pohledu, která vám tradiční mainstreamová média nepřinesou,“ říká zástupce šéfredaktora Radim Panenka.   

Starý Youtube kanál Parlamentních listů zůstává a bude sloužit jako archiv všech doposud natočených rozhovorů. Nový obsah se přesouvá na kanál ParlamentkyTV.

Začínáme už zítra velkým exkluzivním rozhovorem s Jiřím Kajínkem. Brzy přineseme také nové rozhovory s členy vlády Andreje Babiše.

Děkujeme, že nám zachováváte přízeň a budeme se těšit na viděnou.

 

