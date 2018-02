Koho na šéfa ČSSD? A měla by strana vládnout s Babišem? Veřejnost promluvila

Průzkum Phoenix Research kromě preferencí předsedy strany zjišťoval také to, zda by si lidé přáli, aby nově zvolené vedení vstoupilo znovu do koalice se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, nebo zůstalo v opozici. Obnovení koalice by si pak podle průzkumu přálo více lidí.

Na otázce, kdo by byl nejvhodnějším lídrem, se lidé nejvíce shodnou na Milanu Chovancovi, kterého by rádo v čele strany vidělo 17 procent sympatizantů strany a 16 procent těch, kteří se mezi příznivce ČSSD neřadí.

Jan Hamáček však skončil těsně za ním se ziskem 14 procent, následovaný Jiřím Zimolou se ziskem 13 procent. Za nimi jsou pak Miloslav Krejčík, Antonín Staněk, Jan Jukl a Romana Žatecká. Třetina z podporovatelů si však nebyla schopna vybrat nikoho z kandidátů.

Podle šéfa agentury Phoenix Research Jana Kubáčka pomáhají Milanu Chovancovi a Jiřímu Zimolovi témata, jež oslovují širší veřejnost a mají v sobě protestní náboj.

Závěrem pak Kubáček také uvedl, že pro společné vládnutí s hnutím ANO se pak vyslovilo 38 procent respondentů, 32 se spoluprací nesouhlasí.

autor: vef