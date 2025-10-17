Senátor Smoljak: Hospodaření ČT a ČRo bude kontrolovat NKÚ

V Senátu jsme znovu schválili novelu zákona, která umožňuje, aby hospodaření ČT a ČRo kontroloval NKÚ.
Hlasoval jsem pro. Ale musel jsem kolegům a kolegyním z některých senátorských klubů zároveň připomenout, jak celá věc vznikla.
V souvislosti s jednáním o navýšení televizních a rozhlasových poplatků jsme ze strany opozičních i mimoparlamentních stran slyšeli nekonečný proud výtek, že média veřejné služby budou s novými příjmy určitě zacházet nehospodárně a neprůhledně.
Abychom tahle podezření rozptýlili, souhlasili jsme s tím, že kromě stávajících nezávislých auditů a kontroly ze strany mediálních rad bude to hospodaření mít možnost kontrolovat i NKÚ.
Mandát jsme pro NKÚ drtivou většinou hlasů znovu v Senátu schválili.
Současná podoba financování médií veřejné služby tak bude mít víc kontrolních pojistek než jaderné elektrárny.
Víc zlepšit už to nejde. Jen zničit...
autor: PV