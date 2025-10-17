Senátor Smoljak: Hospodaření ČT a ČRo bude kontrolovat NKÚ

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k veřejnoprávním médiím.

Senátor Smoljak: Hospodaření ČT a ČRo bude kontrolovat NKÚ
Foto: Repro ČRo Plus - Youtube kanál
Popisek: David Smoljak

V Senátu jsme znovu schválili novelu zákona, která umožňuje, aby hospodaření ČT a ČRo kontroloval NKÚ.

Hlasoval jsem pro. Ale musel jsem kolegům a kolegyním z některých senátorských klubů zároveň připomenout, jak celá věc vznikla.

V souvislosti s jednáním o navýšení televizních a rozhlasových poplatků jsme ze strany opozičních i mimoparlamentních stran slyšeli nekonečný proud výtek, že média veřejné služby budou s novými příjmy určitě zacházet nehospodárně a neprůhledně.

Abychom tahle podezření rozptýlili, souhlasili jsme s tím, že kromě stávajících nezávislých auditů a kontroly ze strany mediálních rad bude to hospodaření mít možnost kontrolovat i NKÚ.

Mandát jsme pro NKÚ drtivou většinou hlasů znovu v Senátu schválili.

Současná podoba financování médií veřejné služby tak bude mít víc kontrolních pojistek než jaderné elektrárny.

Víc zlepšit už to nejde. Jen zničit... 

David Smoljak

  • STAN
  • senátor
