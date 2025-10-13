Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
„I když by mohly hrát roli některé jednorázové faktory, obáváme se, že prudký pokles průmyslové produkce také silně odráží konec předzásobování USA,“ uvedl Carsten Brzeski, vedoucí makroekonomického oddělení ve společnosti ING.
Analytici oslovení agenturou Reuters předpovídali pokles o 1,0 %.
„Dnešní čísla jsou dalším ukazatelem toho, že německá ekonomika ve třetím čtvrtletí téměř vůbec nerostla,“ uvedl Ralph Solveen, hlavní ekonom Commerzban, podle něhož hrozí, že se celková situace v německém průmyslu bude dál zhoršovat.
Europoslanec Ondřej Dostál, jenž byl jednou z tváří hnutí STAČILO!, tvrdí, že toto je mnohem důležitější zpráva než nějaké spory o to, zda bude ministrem Petr Macinka, Filip Turek nebo jiné osoby.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Když se do propasti problémů propadá německý průmysl, nepochybně tím utrpí i průmysl český, protože německá a česká ekonomika jsou výrazně provázány. I český průmysl tíží ceny emisních povolenek.
„Problém s emisními povolenkami vidím v tom, že nejde o nástroj ochrany přírody. Jde o nástroj finanční spekulace. Vzepřít se jim na evropské i mezinárodní úrovni znamená jít do války s každým, kdo do nich má či plánuje mít nainvestováno. A to je trochu vyšší liga, než nějaké zelené neziskovky či aktivisté,“ poznamenal Dostál.
A hned pokračoval.
„Rád bych řekl, že věřím Andreji Babišovi, že nalezne sílu a odvahu proti těmto zájmům jít a Českou republiku z toho vyvést. Ale realisticky tipuji, že to spíš prodá, za dva roky bude všem vykládat, jak s tím nejde nic dělat a může za to Fiala, a za čtyři roky bude mít v mezinárodních průzkumech Morning Consult Fialova čísla. Pro opozici, kterou dnes Babiš vytěsnil, by to bylo v dalších volbách výhodné, pro republiku hrozně špatné. Proto doufám, že se mýlím,“ uzavřel Dostál.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák