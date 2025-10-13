V Česku hádky o ministry. Německo v mezičase kolabuje

Němci byli vždy hrdí na svou průmyslovou základnu. Jenže ta se teď ocitá v problémech. „Německá průmyslová produkce klesla na úroveň z roku 2005. V důsledku propadu automobilového sektoru,“ napsal prestižní list Financial Times. Europoslanec Ondřej Dostál považuje tuto zprávu za mnohem zásadnější, než jsou např. debaty o Filipu Turkovi. A vyzývá pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše k akci.

V Česku hádky o ministry. Německo v mezičase kolabuje
Foto: Hans Štembera
Popisek: Škoda Superb

„Německá průmyslová produkce klesla na úroveň z roku 2005. V důsledku propadu automobilového sektoru,“ napsal hned do titulku varovného článku prestižní list Financial Times. Německá průmyslová produkce podle listu v srpnu klesla o 4,3 %. Produkce automobilového průmyslu klesla o 18,5 % s tím, že je to víc, než se čekalo. Svůj vliv v tom podle listu hrají americká cla, která německé automobilky poškodila, přesněji řečeno, notně ochladila americkou poptávku po evropských automobilech.

„I když by mohly hrát roli některé jednorázové faktory, obáváme se, že prudký pokles průmyslové produkce také silně odráží konec předzásobování USA,“ uvedl Carsten Brzeski, vedoucí makroekonomického oddělení ve společnosti ING.

Analytici oslovení agenturou Reuters předpovídali pokles o 1,0 %.

„Dnešní čísla jsou dalším ukazatelem toho, že německá ekonomika ve třetím čtvrtletí téměř vůbec nerostla,“ uvedl Ralph Solveen, hlavní ekonom Commerzban, podle něhož hrozí, že se celková situace v německém průmyslu bude dál zhoršovat.

Europoslanec Ondřej Dostál, jenž byl jednou z tváří hnutí STAČILO!, tvrdí, že toto je mnohem důležitější zpráva než nějaké spory o to, zda bude ministrem Petr Macinka, Filip Turek nebo jiné osoby.

„Není tak podstatné, zda bude ministrem Turek, Macinka či někdo jiný. Podstatné je, zda se ČR dokáže vyhnout ekonomickému průšvihu, který čeká celou EU,“ napsal na sociální síti Facebook s tím, že za problémy jsou i ceny emisních povolenek.

Když se do propasti problémů propadá německý průmysl, nepochybně tím utrpí i průmysl český, protože německá a česká ekonomika jsou výrazně provázány. I český průmysl tíží ceny emisních povolenek.

„Problém s emisními povolenkami vidím v tom, že nejde o nástroj ochrany přírody. Jde o nástroj finanční spekulace. Vzepřít se jim na evropské i mezinárodní úrovni znamená jít do války s každým, kdo do nich má či plánuje mít nainvestováno. A to je trochu vyšší liga, než nějaké zelené neziskovky či aktivisté,“ poznamenal Dostál.

A hned pokračoval.

„Rád bych řekl, že věřím Andreji Babišovi, že nalezne sílu a odvahu proti těmto zájmům jít a Českou republiku z toho vyvést. Ale realisticky tipuji, že to spíš prodá, za dva roky bude všem vykládat, jak s tím nejde nic dělat a může za to Fiala, a za čtyři roky bude mít v mezinárodních průzkumech Morning Consult Fialova čísla. Pro opozici, kterou dnes Babiš vytěsnil, by to bylo v dalších volbách výhodné, pro republiku hrozně špatné. Proto doufám, že se mýlím,“ uzavřel Dostál.

autor: Miloš Polák

