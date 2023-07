Kolektiví vina po česku. Tažení proti vystoupení světové umělkyně

reklama

Bobošíková představuje konkrétní příklady ještě donedávna nemyslitelného jednání s lidmi a jejich díly, které spojuje jediné – místo narození v Rusku.

Protiputinovská exilová novinářka se minulý týden údajně akreditovala na tiskovou konferenci prezidentů Petra Pavla a Volodymyra Zelenského. Prošla všemi bezpečnostními prověrkami, přesto ji policie z Hradu vyvedla.

„Jakkoli je otázka zrušení akreditace přímo v sídle hlavy státu podivná, odehrála se v rámci novinářů, bez účasti veřejnosti. Na místě byli pouze politici, média a bezpečnostní složky. Možná se někdy dozvíme, co bylo skutečným důvodem. A možná je skutečným důvodem opravdu to, co řekl další ruský protiputinovský novinář – zásah je podle něj pochopitelný jako politický signál, že pro ukrajinského prezidenta jsou nyní toxičtí všichni Rusové,“ uvádí Bobošíková.

Pod vlivem této události a lhostejnosti politiků začíná nabývat na zajímavosti úporná snaha některých médií, umělců a politiků znemožnit podzimní vystoupení špičkové pěvkyni s ruským a rakouským občanstvím Anně Netrebko v Obecním domě v Praze.

„Pokud se českým propagandistům nepodaří její koncert zrušit, je možné, že v současné napjaté společenské atmosféře budou ti, kteří si zakoupili vstupenky, muset projít aktivisty vytvořenou ‚uličkou hanby‘,“ dodává moderátorka.

Netrebko přitom jasně odsoudila ruskou agresi, mimo jiné řekla – „jsem proti nesmyslné agresi a vyzývám Rusko, aby okamžitě ukončilo válku, abychom se všichni zachránili, mír potřebujeme okamžitě“. Nevystoupila však prý veřejně proti prezidentovi Putinovi a proti Rusku, a tak už si nezazpívá třeba v Metropolitní opeře v New Yorku.

„Sopranistka Netrebko se ovšem s americkou Metropolitní operou soudila a spor vyhrála. Smírčí soud rozhodl, že operní dům musí umělkyni vyplatit (v přepočtu) přes 4,5 milionu korun za zrušená představení,“ přibližuje Bobošíková. Soud uvedl, že není pochyb o tom, že případné spojení s ruským prezidentem podle soudu rozhodně není morálním prohřeškem, ani není samo o sobě žalovatelným pochybením.

„A tak diva, která je řazena mezi absolutní špičku současné i historické opery, dále vyprodává operní domy ve Veroně, v milánské La Scale, v Berlíně, v Paříži nebo ve Vídni,“ dodává Bobošíková.

Ani světové úspěchy, ani rozhodnutí newyorského soudu, ani rakouské státní občanství však v Česku umělkyni nechrání před „samozvanými soudci z lidu“. Ti se tentokrát rekrutují z řad českých tzv. liberálních politiků a umělců.

Například europoslanec a pražský radní z TOP 09 Jiří Pospíšil požaduje, aby pražská koalice celou věc ještě projednala. Případný koncert považuje za „ne zcela citlivý“ vůči našemu spojenci – Ukrajině, a proto není jeho příznivcem.

„Obecní dům je akciová společnost, kterou založilo a vlastní hl. m. Praha, v čele této a.s. stojí představenstvo složené z politických nominantů: Vlastimil Ježek za KDU-ČSL, Jan Lacina za hnutí STAN a Albert Kubišta jako jeden ze zakládajících členů TOP 09. Toto představenstvo letos v červnu koncert, který je plánován na říjen, schválilo,“ připomíná Bobošíková.

„Jiří Pospíšil však pěvkyni vyčítá, že je na sankčním seznamu ukrajinského prezidenta Zelenského – co na tom, že Annu Netrebko nesankcionuje ani Evropská unie, ani Spojené státy, ani Česká republika. Pokud se nelíbí prezidentu Zelenskému, nemá podle Jiřího Pospíšila v Praze co pohledávat,“ glosuje moderátorka postoj Pospíšila z TOP 09.

Proto uskutečnění koncertu vystupuje Pospíšil; nejen on sám, ale i někteří další.

Plánované vystoupení Anny Netrebko odsoudila v týdeníku Forum24 i její operní kolegyně Dagmar Pecková. „Otázkou opravdu je, jak dalece my to máme připustit. Já si myslím, že jediný hrdina na světě, který se zachoval, že řekl Anně Netrebko ‚ne‘, je Metropolitní opera, kam Netrebko nesmí a nesmí tam ani ruské peníze, jinak to v Evropě pořadatelé prostě vzdali,“ sdělila Pecková a nařkla agenturu, která Netrebko do Prahy přiveze, že je asi financovaná z Ruska. „V první řadě jde vždy o prachy,“ pravila Pecková.

„Podle státního registru dotací však Peckovou zmiňovaná agentura nevzala ze státního rozpočtu České republiky na tento koncert jedinou korunu,“ dodává Bobošíková. Muzeum Kampa, v jehož čele stojí Jiří Pospíšil, dostalo od státu 41 milion korun. A příjemkyní státních dotací byla i sama Pecková.

„Mimochodem, sankce nesankce, veřejnoprávní Česká televize uvedla Annu Netrebko jako světovou operní hvězdu hned ve dvou operách, z toho jednu v hlavním vysílacím čase,“ zmiňuje moderátorka.

„Tak co myslíte? Je náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil stále ještě radní pro oblast kultury a péče o zvířata? Anebo spíš vrchní pražský cenzor? A vrací se k nám prostřednictvím politických špiček vypjatý nacionalismus a princip kolektivní viny?“ vybízí závěrem Jana Bobošíková diváky a divačky k zamyšlení.

Jako další příklad moderátorka zmínila, jak Národní divadlo krátce po vypuknutí války na Ukrajině zrušilo Čajkovského operu Střevíčky. Šéf české Opery ND, norský režisér Hansen chtěl tehdy prý zamezit tomu, že by Národní divadlo poskytlo proputinovské propagandě jakoukoli možnost následně zneužit umělecké tvorby k sebemenšímu „ospravedlňování zločinných úmyslů a skutků ruského politického vedení“.

