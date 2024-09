Kolik vody to vlastně je? Odborník přepočítal povodně na Fabie

Česko momentálně zažívá průtrž mračen. Jak uvádějí Novinky.cz, od čtvrtka do neděle by mělo napršet na některých místech od 150 do 250 milimetrů, na východě republiky až přes 300 milimetrů, což může vést k záplavám a povodním. Pro části Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje platí výstraha před extrémními srážkami, které by měly přesáhnout 300 milimetrů. Morava, Slezsko a horské oblasti na severu by měly mít srážky nižší, právě v rozmezí 150 a 250 milimetrů. Za západě Čech by mělo spadnout do 100 mm srážek.

Jako měrnou jednotku vzal obyčejný plechový kýbl, který má v té či oné formě doma skoro každý. Objem tohoto kýble je přibližně 15 litrů vody, tedy 15 decimetrů krychlových. „Když si to tedy spočítáme zjistíme, že například 100 mm = 100 litrů na metr čtvereční. Níže je tedy uveden přibližný počet těchto kýblů, které byste při příslušném úhrnu museli do území metru čtverečního vylít,“ uvádí meteorolog i s převodem.

100 mm = cca 6,5 kýble

200 mm = více než 13 kýblů

300 mm = 20 kýblů

400 mm = téměř 27 kýblů

Měrná jednotka: 15L kbelík

„Dá se to představit jednoduše i tak, že při srážkách 200 mm by na metru čtverečním byla vrstva vody vysoká 20 cm, pokud by se nevsakovala. Jedná se tedy o obrovské množství vody, když vezmeme v potaz, na jak velkém území momentálně tyto vysoké úhrny pozorujeme,“ upozornil. Logicky tedy, aby se zaplnil celý metr krychlový, muselo by napršet 1000 mm srážek.

Kromě kýblů ovšem meteorolog Brzezina přidal další oblíbenou metodu, totiž měření na Fabie. Konkrétně připomenul, že kufr Škody Fabie má objem 260 litrů. „Pokud tedy naplním kufr Fabie plně vodou a vylil bych to pak na metr čtvereční plochy, rovná se to 260 mm srážek,“ podotkl.

Dodejme, že na východě republiky má dle předpovědí dopadnout vody ještě více.

Měrná jednotka: Škoda Fabia

Kolik je vlastně těch 100, 200 nebo 400 mm srážek? Uděláme si takové srovnání.

