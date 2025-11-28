Komando u Zelenského kancléře Jermaka. Zrovna, když jedná o skončení války

28.11.2025 11:42 | Monitoring

Na Ukrajině se děje věc dosud nevídaná. Policie zasahuje v kancelářích šéfa prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského Andrije Jermaka. Děje se tak v době, kdy Jermak vyjednává o možném ukončení ruské agrese na Ukrajině. Novinář Marek Stoniš Ukrajincům se smíchem doporučil na pomoc českou ministryni v demisi Evu Decroix.

Komando u Zelenského kancléře Jermaka. Zrovna, když jedná o skončení války
Foto: Filip Brokeš
Popisek: Obrázky z hlavního města Ukrajiny Kyjeva

Vyšetřovatelé korupčních kauz na Ukrajině z Národního protikorupčního úřadu (NABU) a Úřadu pro boj s korupcí (SAP), oznámili, že provádějí zásahy v prostorách šedé eminence ukrajinské politiky Andrije Jermaka. Server nejčtenějšího německého deníku Bild uvedl, že jde o jednoho z nejvlivnějších mužů v zemi. Zásah souvisí s korupční sítí opředené kolem státní firmy Energoatom.

„Jermak je považován za zákulisního mocenského agenta. Hraje ústřední roli v jednáních s Washingtonem o ukončení války. Minulý týden ho Zelenskyj jmenoval vedoucím vyjednávacího týmu. Jmenování překvapilo pozorovatele v Kyjevě – koneckonců, i Jermak je kvůli úplatkářské aféře pod tlakem,“ napsal Bild.

Hlavní podezřelý Tymur Mindič, blízký spolupracovník Zelenského, uprchl do zahraničí. Podle NABU Mindič využil svých „přátelských vztahů s prezidentem Ukrajiny“ k obohacení. „NABU a SAP dnes skutečně provádějí procesní úkony v mém domě,“ napsal Jermak na Telegramu. „Vyšetřovatelé nečelí žádným překážkám. Dostali plný přístup do bytu a moji právníci jsou přítomni na místě a spolupracují s orgány činnými v trestním řízení. Ze své strany poskytuji plnou součinnost,“ dodal.

Z Jermakova účtu na síti Telegram citoval server Kyiv Independent.

Jeden z luxusních domů poblíž Kyjeva, financovaných prostřednictvím korupčního schématu Energoatomu, byl určen pro Jermaka, uvedl zdroj z policejních složek.

Novinář Marek Stoniš se prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému vysmál.

„Já bych Zelenskému rychle poslal na pomoc naši ministryni spravedlnosti Decroix, ať jim tam načmárá časovou osu korupčního skandálu, a bude hned klid,“ napsal Stoniš na sociální síti X.

 

 

autor: Miloš Polák

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

To se, Miloši, něděje proto, že, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseTen vzadu , 28.11.2025 12:09:25
o něčem jedná. To se děje proto, že se choval, jak se choval. A ty, co tu o tom v uplynulých letech mluvili, jsi právě označoval za páté kolony z Ruska a podobnými výrazy. Případně jsi plakátoval jiné, co to řekli. Zcela úmyslně. Jen si projdi své článečky. Hodně totiž kopíruješ. Spojil jsi se zkrátka se špatnou stranou.

|  6 |  0

