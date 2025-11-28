Komando u Zelenského kancléře Jermaka. Zrovna, když jedná o skončení války

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
„Jermak je považován za zákulisního mocenského agenta. Hraje ústřední roli v jednáních s Washingtonem o ukončení války. Minulý týden ho Zelenskyj jmenoval vedoucím vyjednávacího týmu. Jmenování překvapilo pozorovatele v Kyjevě – koneckonců, i Jermak je kvůli úplatkářské aféře pod tlakem,“ napsal Bild.
Hlavní podezřelý Tymur Mindič, blízký spolupracovník Zelenského, uprchl do zahraničí. Podle NABU Mindič využil svých „přátelských vztahů s prezidentem Ukrajiny“ k obohacení. „NABU a SAP dnes skutečně provádějí procesní úkony v mém domě,“ napsal Jermak na Telegramu. „Vyšetřovatelé nečelí žádným překážkám. Dostali plný přístup do bytu a moji právníci jsou přítomni na místě a spolupracují s orgány činnými v trestním řízení. Ze své strany poskytuji plnou součinnost,“ dodal.
Z Jermakova účtu na síti Telegram citoval server Kyiv Independent.
Jeden z luxusních domů poblíž Kyjeva, financovaných prostřednictvím korupčního schématu Energoatomu, byl určen pro Jermaka, uvedl zdroj z policejních složek.
Novinář Marek Stoniš se prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému vysmál.
„Já bych Zelenskému rychle poslal na pomoc naši ministryni spravedlnosti Decroix, ať jim tam načmárá časovou osu korupčního skandálu, a bude hned klid,“ napsal Stoniš na sociální síti X.
Já bych Zelenskému rychle poslal na pomoc naši ministryni spravedlnosti Decroix, ať jim tam načmárá časovou osu korupčního skandálu, a bude hned klid. https://t.co/EemdJ1r3dZ— Marek Stoniš (@MarekStonis) November 28, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák