Komentátor Palata: Ať Kosovo i Srbsko vstoupí do EU a NATO. Je to už vyzkoušený model

Problém podle Palaty je, že vedle Ústavy tu máme jiný, Ústavou nekodifikovaný, stav, kdy se premiér Andrej Babiš chová spíše, jako by byl lenním pánem krále lánského zámku než v mnoha ohledech prezidentovi nadřazeným suverénem. Zemanův návrh oduznání Kosova je podle jeho slov po všech stránkách špatný.

Hlavním českým zájmem by podle něj měla naopak být stabilizace západního Balkánu a jeho postupné přijetí jak do Severoatlantické aliance, tak do Evropské unie. „K tomu je třeba postupně zahladit stopy a důvody tamních etnických konfliktů, jež se přehnaly celou bývalou Jugoslávií,“ dodává s tím, že ve všech balkánských válkách v minulých desetiletích postupně byl. A přestože nikdo na nich nebyl zcela bez viny, byli to Srbové, kdo rozpoutal dvě z nich a dopustil se nesčíslného množství válečných zločinů.

Je pravdou, že se sice našly i země takové, které uznání na nátlak Srbska odvolaly, ale když se podíváme na jejich seznam, najdeme tam státy typu Lesotha, Burundi nebo Šalamounových ostrovů. A nebylo by podle komentátora lichotivou vizitkou, kdybychom se na takový seznam zařadili.

Na druhou stranu tu ale máme i státy Evropské unie a NATO, které Kosovo uznat odmítly. Státy jako Slovensko, Řecko, nebo Španělsko k tomu ale podle Palaty mají své důvody, s nimiž sice nemusíme souhlasit, ale které lze pochopit. „Jsou to především obavy z možných, či dokonce reálných separatistických snah na území daných států,“ upřesnil.

Takové důvody ale Česko nemá. Proto by si prý s chladnou hlavou mělo říci, že oduznání Kosova by vedlo jen ke zvýšení napětí mezi Bělehradem a Prištinou, a tím i na celém západním Balkáně. „Jediným řešením tamních etnických sporů přitom je vyzkoušený model vstupu celého regionu do Evropské unie a NATO. A to včetně státu jménem Kosovská republika,“ dodal na závěr Palata.

Psali jsme: Srbové v Kosovu organizovali genocidu. Zeman má možná špatné svědomí. Ozval se Jiří Pehe, tehdy pravá ruka Václava Havla Rozvoral (SPD): Považujeme Kosovo nadále za součást Srbska Zrušení uznání Kosova by se mělo řešit, navrhuje Babiš. Petříček o tom ale nechce slyšet Tlustý odkryl temné momenty polistipadové éry. Jak to bylo s uznáním Kosova? A jak se Bakala dostal k OKD?



autor: nab