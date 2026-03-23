Komory tlačí na dokončení spojení se Slovenskem. D49 a navazující R6 mají být strategickou prioritou

23.03.2026 13:07 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Zlínský kraj dlouhodobě doplácí na nedostatečné napojení na mezinárodní dálniční síť. Právě slabší dopravní dostupnost patří roky mezi nejčastěji zmiňované brzdy dalšího rozvoje regionu, ať už ze strany firem, hospodářských institucí, nebo zástupců cestovního ruchu. Proto je důležité, že se otázka klíčového česko-slovenského propojení znovu dostává na stůl na mezistátní úrovni.

Foto: archiv PL
Popisek: Ján Mišura, předseda sekce dopravy Slovenské obchodní a průmyslové komory, a Michal Štefl, předseda Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky. Foto: SOPK

Sekce dopravy Slovenské obchodní a průmyslové komory a Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky vyzvaly vlády obou zemí, aby mezi strategické priority při dalším rozvoji dálniční infrastruktury zařadily výstavbu centrální rychlostní komunikace, tedy propojení D49 a R6 v trase Púchov – Zlín. Memorandum podepsali v pátek 20. března v Bratislavě předsedové obou sekcí Ján Mišura a Michal Štefl. Dokument mají dostat vlády České a Slovenské republiky k projednání na společném jednání 31. března 2026.

Pro Zlínský kraj jde o téma mimořádně důležité. V posledních letech se výrazně posunula především příprava a realizace dálnice D55, stejně jako budování D35, která je důležitá pro lepší napojení Moravy v širších souvislostech. Z pohledu kraje je ale klíčové především úplné dotažení napojení na mezinárodní dálniční síť směrem na Slovensko. Právě zde má propojení D49 na české straně a R6 na straně slovenské zásadní význam.

Podle signatářů memoranda je důvod zřejmý. Česká republika a Slovensko patří navzájem k nejvýznamnějším obchodním partnerům, spolupracují v investicích i cestovním ruchu, přesto jejich stávající dálniční propojení končí na obou stranách u společné hranice.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

0%
100%
0%
hlasovalo: 1 lidí
V připomenutí historického kontextu se oba zástupci komor odvolali i na někdejší baťovskou vizi dopravního propojení. „Je pozitivní, že se po roce 1993 obě naše republiky dohodly na původní ,Baťově‘ trase a že dálnici D49/R6 mezi Zlínem a Púchovem schválila také Evropská komise jako součást hlavního evropského koridoru TEN-T. Tento úsek je tak možné financovat z evropských fondů. Rychlostní silnice uprostřed společné hranice republik propojí ze směru východ–západ slovenskou D1 s českou D1 a D35,“ shodli se podle tiskové zprávy Ján Mišura a Michal Štefl.

Memorandum současně oceňuje, že v České republice pokračuje příprava D35 jako alternativy k přetížené D1 a že se posouvá i severojižní dálnice D55. Na slovenské straně dokument vyzdvihuje zprovoznění úseku D1 s tunelem Višňové mezi Žilinou a Martinem, připravované otevření obchvatu Ružomberka a úseku Hubová – Ivachnová i rozběh výstavby D3 směrem k České republice a Polsku.

V případě česko-slovenského propojení komory doporučují, aby Česká republika pokračovala ve výstavbě D49 jako součásti hlavní sítě TEN-T a ještě letos zprovoznila úsek Hulín – Fryšták/Zlín. Zároveň žádají urychlení přípravy navazujících staveb od Fryštáku přes Lípu směrem k Vizovicím a dále ke státní hranici ve Střelné.

Na Slovensku pak memorandum požaduje přípravu a zahájení realizace navazující rychlostní silnice R6 v trase Lazy pod Makytou – Púchov s napojením na dálnici D1. Vládu Slovenské republiky zároveň vyzývá, aby úsek R6 Púchov – Střelná, tedy hranice se Českou republikou, neprodleně zařadila mezi strategické investice. Do roku 2030 by podle dokumentu měla být postavena alespoň první část Púchov – Mestečko; v dalším úseku směrem ke státní hranici by v první etapě postačil poloviční profil.

Autoři memoranda upozorňují také na to, že dopravní stavby na obou stranách hranice stále zdržují opakované námitky ekologických iniciativ a nevládních organizací, které napadají stavební povolení. Podle komor to ukazuje na nedostatky v zákonném rámci a vede k neúměrnému prodražování i prodlužování výstavby.

Vedle dálnic se memorandum věnuje i dalším oblastem dopravy. V železniční infrastruktuře doporučuje modernizaci 9. základního železničního koridoru TEN-T v úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní Lideč – Púchov a také vysokorychlostní trati Brno – Bratislava – Budapešť. V oblasti vodní dopravy připomíná také dlouhodobě diskutované splavnění řeky Moravy v první etapě z Otrokovic směrem k Dunaji.

Součástí dokumentu jsou i připomínky k byrokratickým překážkám v dopravě a podnikání na evropském trhu. Komory kritizují například rozšíření povinností kolem tachografů i na menší přeshraniční přepravu a volají po větší flexibilitě trhu práce. Zároveň upozorňují na rostoucí nedostatek stavebních materiálů, především kameniva, který může podle nich ohrozit další infrastrukturní výstavbu.

Memorandum se dotýká také evropské klimatické politiky. Jeho signatáři žádají revizi systému emisních povolenek ETS2 v dopravě a zdůrazňují, že výnosy z emisních povolenek by měly směřovat zpět do dopravní obslužnosti a do výstavby silnic a dálnic. „Podnikatelský sektor generuje téměř všechny příjmy veřejných rozpočtů. Podnikatelé proto mají právo očekávat, že zásadní změny v oblasti Green Dealu a související regulace budou podloženy analýzami a nebudou stavěny jen na ideologii. Zelenou transformaci je možné dělat promyšleně, ale nesmí ničit konkurenceschopnost Evropské unie, České republiky a Slovenské republiky,“ uvádí memorandum.

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

dálnice , R6 , D49

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Myslíte, že lze srovnávat Putina a Pavla?

Že lze srovnávat Rusko a nás? Je podle vás v Rusku demokracie a lze tam svobodně vyjádřit svůj názor? Je fakt, že to se svobodou názoru i u nás pokulhává na jednu nohu, ale pořád tu podle mě svoboda je, jen se bohužel moc netoleruje jiný názor, ale to způsobujete hlavně vy politici, nemyslíte? Ať je...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Paradox hubnutí při konzumaci výrazně většího množství jídlaParadox hubnutí při konzumaci výrazně většího množství jídla Přehmaty v používání kondomůPřehmaty v používání kondomů

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Moravec po konci v ČT vystrčil růžky. A začal se hádat

8:40 Moravec po konci v ČT vystrčil růžky. A začal se hádat

Bývalý moderátor ČT Václav Moravec prošel proměnou. Jako zaměstnanec veřejnoprávní televize se držel…