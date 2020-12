Komunista Ondráček udeřil: Někteří soudci si myslí, že jsou bozi. Na politické názory Rychetského není nikdo zvědavý

reklama

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček odpověděl na několik dotazů čtenářů Parlamentních listů. Zdeněk Ondráček je doktor práv a bývalý policista. Je známý i svým zásahem proti demonstrantům, převážně studentům, během Palachova týdne. V rozhovoru pro časopis Mladý svět v prosinci 1989 přiznal, že tehdy mlátil lidi a obuškem uhodil i dívku. V listopadu 1989 poskytl také poměrně známý rozhovor Československé televizi, kvůli kterému obdržel přezdívku mlátička. Zdeněk Ondráček působí ve dvou parlamentních výborech: v ústavněprávním výboru a ve výboru pro bezpečnost, kde je místopředsedou.

Nejdříve se ho čtenář ptal na to, jak vnímá jako člen ústavněprávního výboru mediální vystupování předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. „Nemá si své osobní výhrady vůči politice a politikům nechávat pouze do soukromí? Neporušuje tímto nestrannost, kterou je povinen dodržovat?“ tázal se čtenář. Ondráček si myslí, že soudce tím nestrannost porušil.

„Na jeho politické názory není nikdo zvědavý, resp. někdo možná ano, ale v tom případě ať se vzdá soudcovského taláru. Soudy tak vehementně prohlašují, že jsou nezávislé, až si někteří soudci myslí, že jsou bozi. I proto čteme rozsudky, nad kterými kroutí hlavou i právní laik. Politické procesy se již znovu stávají součástí justice a předvídatelnost práva bere za své,“ myslí si poslanec. Prý jsou připraveni ve jménu svobody a demokracie umlčet každého, kdo má jiný názor. „Takže justiční smrádek, ale teplíčko,“ dodal.

Odpovědi je možné najít ZDE:

Čtenář následně poslanci za odpověď poděkoval a zeptal se ho, zda je možné předsedu Ústavního soudu odvolat a zda poslanci o takovém kroku uvažují. „Dobrý den, obecně platí, že odvolat může ten, kdo jmenoval. V případě předsedy ÚS to poslanci rozhodně nejsou. Přeji hezký den,“ odpověděl komunistický poslanec. Ústavní soudce jmenuje prezident republiky.

Dále se doktora práv zeptal jiný čtenář na vakcínu. Zajímal ho jeho osobní názor, jako člověka i člena strany, která podporuje vládu. „Jestliže ministr zdravotnictví se nechá slyšet, že občan nemá šanci si vakcínu vybrat a je zbytečné nadále v Čechách pokračovat ve vývoji vakcíny na covid, mám silný pocit, že ministr otevřeně podporuje něčí zájmy ze zahraničí... Jak se na to díváte vy?“ chtěl vědět uživatel s přezdívkou nasr_volič.

Dle Ondráčka je ministr zdravotnictví Jan Blatný blekota, který rychleji mluví, než myslí. Kdyby byl v civilu, tak by to prý mohlo být jedno, ale politik musí údajně přemýšlet nad každou větou a každé slovíčko se převrací tam a zpět. Dokonce z toho může být nakonec takový mediální výstup, který neodpovídá původní myšlence autora. „Politika je umění, a proto ji nemůže dělat každý Jouda, kterého vytáhnete před volbami z klobouku. Věřte, každá politická strana má svého Joudu. Jen ne každý je však vidět. Tím však nechci zpochybňovat odborné znalosti kohokoli. Jedno přísloví říká: mlčeti zlato. To je však u ministra jen těžko realizovatelné,“ dodal bývalý policista.

Jiný čtenář chtěl vědět budoucnost KSČM. Ta prý patří již přes jedno čtvrtstoletí mezi nejslušnější strany, ale údajně je stále více nečinná a neobjevuje se ani ve standardních negativních reportážích ČT24. „Proč KSČM není aktivnější?“ zajímal se Silvestr Žilka.

„Dobrý den, děkuji za dotaz. KSČM a její poslanci jsou stále aktivní, ale média (včetně těch, která musíme platit formou koncesionářských poplatků) přešla po období očerňování a negativních zpráv o všem, co mělo souvislost s KSČM, k nové metodě, a to hradbě mlčením. Prostě zjistili, že i negativní reklama se neujala, protože i ta je pořád reklamou, a tak páni presstituti přešli na metodu, o kom se nemluví, ten jako kdyby nebyl. Je tedy potřeba více sledovat sociální sítě KSČM i jednotlivých poslanců a hlavně, a to je to nejdůležitější, sdílet a rozesílat mezi lidi. Děkuji za to,“ odpověděl poslanec.

Jiný čtenář se ptal, proč KSČM stále podporuje menšinovou vládu ANO a ČSSD. Odpovědí mu bylo, že ji toleruje, a to kvůli tomu, aby neumožnila nástup koalice Pirátů a ODS. Ti by prý byli pro tuto zemi daleko horší, jak současná vláda. „Věřte, že ani já z této vlády nadšen nejsem. Ale až tu nebude, my už na její činnost nebudeme mít vůbec žádný vliv to alespoň částečně regulovat. Dnes mi tímto možná nadáváte, ale za čas si na toto vzpomenete! Ale možná se na to i těšíte, to já vlastně nevím,“ dodal Ondráček.

Jinde se ho čtenář ptal, zda bude kandidovat na prezidenta. To však nemá v plánu. Další čtenář se ho zeptal na dotaz z praxe. „Když vidím v TV, že zůstávají otevřené hospody i po 20. hodině, a jsou plné lidí, kteří nemají ani roušku. V ohlasech si lidé stěžují, že policie nic nedělá. Nedovedu si představit, v dnešní politické atmosféře, že by policie použila tvrdší zásah, protože po dobrém to dnes nejde. Jak by se tato situace mohla nebo měla řešit podle vás?“ ptal se čtenář bývalého účastníka represivního zásahu vůči demonstrantům. Ondráček ovšem podotkl, že problém je v legislativě, která neumožňovala trestat hospodské. Trestáni mohli být prý pouze servírky či hosté. Prý to ovšem již bylo legislativně upraveno, ale ještě to nenabylo právní účinnosti. „Na prvním místě by měla být osvěta a až poté sankce,“ dodal však.

„Jak jste mohli podpořit takový státní rozpočet? Nedávné zvýšení příspěvků nám sociálně potřebným se tím stírá a zase se rozevírají nůžky mezi bohatými zaměstnanci a námi. Myslíte, že to prezident podepíše?“ chtěl vědět „levicový intelektuál“ odpověď na jeho otázku. „Dobrý den, děkuji za dotaz. Musím Vás opravit. Je středa 16. 12. a státní rozpočet se projednává právě dnes. Nyní probíhá rozprava. Hlasovat se bude až odpoledne či večer. Pokud vláda neškrtne 10 mld. v kapitole ministerstva obrany, tak pro rozpočet hlasovat nebudeme,“ odpověděl.

