Koncentráky pro neočkované? Největší zvěrstva lidem pod stromeček! Petr Žantovský ve varu. Přišlo to z vládní strany

TÝDEN V MÉDIÍCH Do nebe volající drzost a sprostota je výrok – že pacient s covidem, jenž není očkován, by si měl lékařskou péči platit –, který do světa vypustil šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. „Jako by se naši politici a novináři poněkud zbláznili a rozhodli se, že občanům pod vánoční stromeček nadělí ta největší zvěrstva, jaká jim připadnou na mysl,“ myslí si Petr Žantovský. Pozadu za lidovcem nezůstali ani novináři, z nichž jeden sní o Sudetoněmeckých dnech v Česku a druhý pranýřuje předsedu STAN, že dělá botu za botou a nový premiér si musí kvůli němu zoufat.

V souhrn divočin se přeměnilo sváteční vydání přehledu mediálních zajímavostí. „Jako by se naši politici a novináři poněkud zbláznili a rozhodli se, že občanům pod vánoční stromeček nadělí ta největší zvěrstva, jaká jim připadnou na mysl. Pomyslný lakmusový papírek občanské trpělivosti vypustil lidovec Marek Výborný. Podle titulku pondělního článku Seznam Zpráv prohlašuje: ‚Jsem pro, aby si neočkovaní hradili péči. Budu hledat cestu‘. Není prvním politikem nové koalice, který si v covid-kaši smočil jazyk. Před ním se vyznamenal už ministr zdravotnictví Válek, který pravil, že nový kabinet chce sázet na osobní zodpovědnost lidí, a vyzval veřejnost, aby si na Silvestra odpustila večírky,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Na to navázal Výborný slovy: „Nouzový stav se stal symbolem. Kdyby zůstal zachován, kde máme jistotu, že lidé budou opatření dodržovat? My chceme k řízení pandemie přistoupit jinak“. „Kdysi se podobným výkřikům říkalo ‚Poručíme větru dešti‘. Řídit pandemii je skoro stejná pitomost, jako myslet si, že když si vezmu deštník, nebude pršet. Podle Výborného budou stejně lidé na Silvestra slavit, i když bude zachován nouzový stav. Opravdový klenot ale vypustil Výborný větou, že pacient s covidem, který není očkován, by si měl lékařskou péči platit. To je vskutku do nebe volající drzost a sprostota. Výborný řekl doslova: ‚Rozhodl ses svobodně, ale musíš počítat s tím, že poneseš následky‘. To je hned několik lapsů v jedné větě,“ upozorňuje mediální analytik.

Lidovec neví, že se má stát o všechny pojištěnce starat stejně

Předně bývalý lidovecký předseda a nyní šéf poslaneckého klubu vůbec nevzal na zřetel, že se nikdo nerozhodl svobodně, že bude celoživotně platit do systému zdravotního pojištění. „To je povinné pro každého výdělečně činného občana. Z toho však plyne povinnost státu, který tomuto systému určuje pravidla, aby se postaral o všechny pojištěné rovnocenně. Anebo už jsme přistoupili definitivně na systém nadlidí a podlidí? Už dnes jsou lidé za dobrovolné rozhodnutí neočkovat se trestáni zákazem různých aktivit. Přitom, a to je třeba zdůraznit, naši ministři zdravotnictví, střídající se jak na kolotoči, a zástup dalších mluvčích z odborné i laické komunity za ty dva roky covidu už nejméně čtyřikrát změnili názory a s nimi rétoriku,“ připomíná Petr Žantovský.

Vakcínu honem vyrobili jen proto, aby měli na čem bohatnout

Toto rozdělování společnosti a stavění jedněch proti druhým je podle něj velmi příbuzné stylu nacistů a komunistů. „Najdu vnitřního nepřítele a postavím proti němu ty ostatní, kteří budou chtít, nebo pod existenční hrozbou muset na tom díle zkázy spolupracovat. Přitom nezapomeňme: ze všech aktuálních vyjádření plyne, že vakcína pořádně nechrání ani samotného očkovaného, ani jeho okolí. Cudně se říká, že snižuje rizika horšího průběhu nemoci, ale statistiky na to nejsou. Jak by taky mohly, když tu vakcínu bleskurychle vyrobili jen proto, aby měli na čem bohatnout. Nápadně se to podobá situaci, kterou známe z počítačového průmyslu. Firma vymyslí počítačový virus, ten rozšíří po síti a pak prodává ve velkém antivirus. To nevymyslíte,“ kroutí hlavou Petr Žantovský.

Druhé téma otevírá připomenutím, jak nás celou předvolební kampaní provázela jednomyslná podpora stranám dnešní vládní koalice od určitého typu novinářů. „Média líčila nové vládce v růžových barvách, snad s výjimkou Věslava Michalika, který odstoupil dřív, než nastoupil. Ke kohortě opěvatelů tradičně patřil i borec z Aktuálně.cz Martin Fendrych. Ten však ve svém úterním článku pod titulkem ‚Hvězda Víta Rakušana rychle hasne. Dělá botu za botou, Fiala si musí zoufat‘ vyjádřil zklamání z toho, jak se prezentuje ‚hrdina nové fronty‘ Vít Rakušan. Píše: ‚Nástup šéfa STAN do vlády se vůbec nepovedl. Novému premiérovi přináší komplikaci za komplikací. Ten přitom potřebuje nezpochybnitelné ministry, nikoliv terče, které zoufale uhýbají nevyhnutelným střelám‘,“ cituje mediální analytik komentátora Fendrycha.

Vadí dirigování bohatým Michalikem i konec policejního ředitele

Pak se novinář Aktuálně.cz pustil do výčtu toho, proč je najednou Vít Rakušan hvězda, která poměrně rychle pohasíná. „Fendrych předně vyčetl Rakušanovi kauzu Michalika a jeho obchodování s (ne)průhlednými partnery. Dokonce vyjádřil podezření, že STAN diriguje bohatý Michalik, nikoli – že by chudý? – Rakušan. Dál Fendrycha pohoršuje Rakušanova – jím samotným nepopřená – ambice ucházet se o post hlavy státu. Že prý to není fér, když sotva usedl na křeslo ministra vnitra, a už takové nápady, kdo to kdy viděl? Nu, nevím, jak to vidí Rakušan, ale už teď nám pochodují po republice desítky rádoby-prezidentů, jeden Rakušan navíc už jaro neudělá,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

O šéfech TOP 09 a Bakalovi při prodeji Becherovky mlčel

Ale tím pranýřování Víta Rakušana ještě nekončí. „Fendrych připomíná mediální informace o podivných sponzorských darech na účtu STAN. Že by z hrobu povstal Radžív Sinha či Lájos Bács? Ale ne. Prostě Michalikovi obchodní parťáci si mohli jistit hezké budoucí vztahy s částí nové vlády. Opět: trochu Balkán, ale koho to po 30 letech budování nového státu překvapilo? Překvapí spíš Fendrychův tradiční dvojí metr. Proč jsem od něj nikdy nečetl nic o bechyňských trachtacích pánů Kalouska, Šťávy a Kalvody? Nic o účastnících prodeje Becherovky do rukou Pernod Ricard, kde se v dojemné shodě sešli pánové Kalousek, Schwarzenberg a Bakala? A tak by se dalo pokračovat. Fendrych prostě někoho má raději než jiného. I to je obrázek současného českého žurnalismu,“ tvrdí Petr Žantovský.

Tu největší předvánoční divočinu si nechal až na závěr. „Korunu tomu všemu jako obvykle nasadil portál Forum24. V pondělním článku ‚Zeman se plete. Není žádný důvod, proč by se v Česku nekonaly Sudetoněmecké dny‘ se na dané téma rozepisuje samotný šéfredaktor Pavel Šafr. Z tónu článku to vypadá, jako by si chtěl udělat u Sudetoněmeckého landsmanšaftu hodně velké oko. Píše například: ‚Mimořádně odporná je tato Zemanova věta: Petr Fiala mě ujistil, že žádné Sudetoněmecké dny v České republice nebudou, to byl také jeden ze šílených nápadů pana Lipavského‘. A Šafr hned dodává: ‚Je těžké si představit, že by Fiala chtěl vážně něco zakazovat sudetským Němcům‘,“ přibližuje mediální analytik, za koho autor článku bojuje.

Fiala by chlapcům s padacími mosty nezakázal ani sraz na Hradě

Právě tuhle poznámku o vstřícnosti nového českého premiéra k sudetským Němcům považuje za dost nečekaný Šafrův coming-out. „Afinita Petra Fialy k Berndu Posseltovi je dobře známá. Fotografie, na níž provází Posselta a Otto von Habsburga ulicemi Brna, je už skoro kultovní. Zajímavostí může být fakt, že diplomní i dizertační práce Petra Fialy se tematicky dotýkaly sudetoněmeckých témat. Ještě před pár lety byly obě práce plným názvem uvedeny na Fialově stránce ve Wikipedii. Ale dnes je tam hledáte marně. Takže ano, Petr Fiala jistě posseltovcům nezakáže nic, ani kdyby místem setkání chlapců s padacími mosty měl být Pražský hrad,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Za zajímavé na Šafrově článku považuje i to, jak on sám mluví o sudeťácích. „Prý ‚byli po druhé světové válce masakrováni a vyháněni… Hořce trpěli za to, že výrazná část z nich volila vypjatě nacionalistickou stranu, a posléze mnozí nadšeně vítali Hitlera a wehrmacht‘. Jako by pan Šafr zapomněl, že většina sudeťáků – tedy ti, kdo byli podle dohod z Postupimi odsunuti z našeho území – v průběhu třicátých let odkládala občanství československé a přijímala pod heslem ‚Heim ins Reich‘ občanství říšskoněmecké. Tím se zcela jednoznačně hlásili k ideologii a politice Adolfa Hitlera. Benešovy dekrety jim tedy návrat do vlasti zkrátka umožnily,“ zdůrazňuje mediální analytik, že sudetským Němcům se dostalo jen toho, co sami chtěli.

Touhu po Říši zaplatili sudeťáci životy na východní frontě

Ovšem vrcholné číslo předvedl Šafr v článku větou: „… na 200 tisíc sudetoněmeckých mužů zaplatilo za touhu žít v Říši tím, že padli na východní frontě“. „To snad není nutno komentovat. Pro prezidenta Zemana má Šafr rovněž vzkaz: ‚Našemu prezidentovi je třeba sdělit, že každý legální spolek občanů Evropské unie si může u nás, ve členské zemi Unie, udělat jakýkoli festival si zamane. Kdyby si v pražské Lucerně chtěli udělat svoje dny třeba Katalánci nebo Siciliáni, tak jim to nikdo nesmí a nemůže zakázat‘. Nu, nevím nic o tom, že by se Katalánci nebo Siciliáni podíleli na rozbití československé státnosti a sloužili zahraniční mocnosti jako sudeťáci. Ale už jsem si nějak zvykl, že v Šafrově a mém světě se zkrátka věci dějí různě. Za sebe dodávám: naštěstí,“ ujišťuje Petr Žantovský.

